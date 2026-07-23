Este es el listado de embajadores, ministros y otros funcionarios que Abelardo de la Espriella ha designado para iniciar su gobierno el 7 de agosto

Abelardo de la Espriella designó a Carlos Felipe Mejía, Jorge Jaller y Mauricio Tobón como embajadores de Colombia en España, Venezuela y México - crédito Juan David Duque/Reuters

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó como embajadores a Carlos Felipe Mejía (España), Jorge Jaller (Venezuela) y Mauricio Tobón (México), una decisión anunciada a menos de tres semanas de su posesión y que completa, por ahora, los nombramientos en tres sedes diplomáticas con peso en la agenda comercial, política y fronteriza del país.

La definición de esas embajadas se conoció antes del cambio de gobierno del 7 de agosto de 2026 y se suma a un mapa de poder en el que ya hay 15 carteras con titular confirmado.

También se informó que no habrá embajadas en Cuba ni en Nicaragua, según lo anunciado por el canciller designado Omar Bula Escobar.

Abelardo de la Espriella designó a Carlos Felipe Mejía, Jorge Jaller y Mauricio Tobón como embajadores de Colombia en España, Venezuela y México - crédito Colprensa/Grupo Éxito/@_JotaFrayo/X/Sergio Acero/Reuters

Los nombres de los embajadores fueron revelados durante los actos conmemorativos del 20 de julio y en la jornada de empalme regional realizada en Antioquia. El nuevo gobierno ha venido divulgando en forma progresiva los cargos más representativos del Ejecutivo para el periodo 2026-2030.

PUBLICIDAD

Para la embajada en España fue designado Carlos Felipe Mejía, exsenador oriundo de Manizales, ingeniero agrónomo y magíster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Hizo parte del Senado entre 2014 y 2022 por el Centro Democrático y presidió la Comisión Quinta, encargada de asuntos agropecuarios, ambientales y de recursos naturales.

Antes de su paso por el Congreso trabajó en el sector agropecuario y participó en la creación del movimiento Democracia Viva en Caldas. En 2025 salió del Centro Democrático, se unió al proyecto político que llevó a De la Espriella a la Presidencia y luego integró el movimiento Defensores de la Patria.

PUBLICIDAD

Mejía reemplazará a Eduardo Ávila, cuya renuncia será efectiva un día antes de la posesión del nuevo gobierno. La designación lo ubica al frente de una de las representaciones diplomáticas que el presidente electo considera prioritarias.

Jorge Jaller encabezará la embajada de Colombia en Venezuela, una sede clave por la agenda de migración, comercio, seguridad y frontera - crédito @FNDCol/X

La embajada en Venezuela quedará a cargo de Jorge Jaller, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana con más de dos décadas de trayectoria en el sector privado. Su experiencia se concentra en el Grupo Éxito, donde ocupó varios cargos directivos y desde 2022 fue vicepresidente de Retail, responsable de las operaciones de las marcas Éxito y Carulla.

Jaller también tiene estudios de especialización en marketing en la Universidad de Concordia, en Canadá. Durante la campaña presidencial integró el equipo de asesores de De la Espriella y ahora asumirá una sede diplomática de alta actividad para Colombia por la agenda bilateral en migración, comercio, seguridad y gestión de la frontera común.

PUBLICIDAD

En México, el nuevo embajador será Mauricio Tobón. Al confirmar su nombre, el presidente electo lo definió así: “Un empresario antioqueño que se suma al Gobierno de la Patria Milagro para representar al país y fortalecer los lazos con México”.

Tobón es economista antioqueño y acumula cerca de dos décadas de experiencia en los sectores público y privado. Fue director del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Idea, concejal de Medellín y candidato a la Gobernación de Antioquia, además de impulsar iniciativas ligadas al desarrollo regional.

El gabinete de De la Espriella tiene 15 ministerios confirmados

Colombia's President-elect Abelardo de la Espriella speaks during a press conference in Medellin, Colombia, July 21, 2026. REUTERS/Juan David Duque

Hasta ahora, el gobierno electo tiene titulares oficiales en Interior, Hacienda, Relaciones Exteriores, Justicia, Defensa, Comercio, Educación, Ambiente, Vivienda, Transporte, Agricultura, Minas, Deporte, las TIC y Cultura. Siguen pendientes Salud y Protección Social, Trabajo, y Ciencia, Tecnología e Innovación.

PUBLICIDAD

En el Ministerio del Interior fue nombrado Rodrigo Lara Restrepo. En Hacienda, Miguel Gómez Martínez; en Educación, Viviane Morales; en Justicia, Iván Cancino; y en Ambiente, Fabio Arjona.

La cartera de Defensa estará en manos del mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, que lidera el empalme del sector con el gobierno saliente de Gustavo Petro. En su trayectoria figuran la comandancia de la Octava División del Ejército Nacional entre 2021 y 2022, la comandancia de la División de Fuerzas Especiales entre 2020 y 2021 y la dirección del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares entre 2019 y 2020.

PUBLICIDAD

Elsa Noguera fue designada en Transporte y Jaime Andrés Beltrán en Vivienda. Juliana Gutiérrez irá a Deporte y Mauricio Gómez Amín a Comercio.

En Relaciones Exteriores (Cancillería) fue nombrado Omar Bula Escobar, presentado como profesor universitario, escritor y conferencista, además de ser reconocido como uno de los 100 geopolíticos más influyentes del mundo. Agricultura y Desarrollo Rural quedará en manos de Indalecio Dangond, mientras que Minas y Energía será encabezado por María Nohemí Arboleda.

La cartera de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fue asignada a Alexandra Falla Zerrate. En Cultura fue nombrada Paola Holguín, comunicadora social y exsenadora del Centro Democrático durante los períodos iniciados en 2014, 2018 y 2022, con funciones hasta 2026.

PUBLICIDAD

En aplicación de la Ley de Cuotas que exige paridad de género del 50% en los altos cargos públicos, las tres carteras aún vacantes se perfilan para ser ocupadas por mujeres.

Presidencia, entidades y consulados completan el mapa del gobierno entrante

En el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, fueron designados Carlos Ríos como secretario general de la Presidencia, Valentina Lafaurie en la Gerencia de Regiones, Nicolás Gómez Arenas como jefe de Despacho y María Fernanda Sandoval como directora de Comunicaciones y Prensa.

Entre las entidades públicas ya definidas aparecen el fraile Ricardo Torres Castro en la dirección del Sena, David Santiago Tamayo Roldán al frente de la UNGRD y Jaime Uribe en ProColombia.

PUBLICIDAD