Colombia

Presidente de Panamá anunció la reapertura de consulado para fortalecer la conexión con Colombia: Abelardo de la Espriella agradeció el gesto

La decisión abrió la puerta a una agenda de integración que incluye el impulso a una conexión aérea directa entre Montería y Ciudad de Panamá, propuesta respaldada por el presidente electo de Colombia

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La reapertura del consulado permitiría fortalecer las relaciones comerciales, turísticas y de cooperación, además de servir como un canal de apoyo para ciudadanos, empresarios e instituciones de ambos países - crédito Fernando Vergara/AP y REUTERS
La reapertura del consulado permitiría fortalecer las relaciones comerciales, turísticas y de cooperación, además de servir como un canal de apoyo para ciudadanos, empresarios e instituciones de ambos países - crédito Fernando Vergara/AP y REUTERS

La relación entre Colombia y Panamá podría iniciar una nueva etapa de cooperación institucional y comercial tras el anuncio realizado el viernes 24 de julio por el presidente panameño, José Raúl Mulino, sobre la reapertura del Consulado Honorario de Panamá en Montería.

La decisión fue recibida con un mensaje de agradecimiento por parte del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien planteó además avanzar en proyectos conjuntos para fortalecer la integración entre ambos países.

El anuncio fue divulgado por Mulino en su cuenta en la red social X, donde respondió directamente al mandatario electo colombiano con un mensaje en el que confirmó la decisión. “Presidente De la Espriella, daré instrucciones para consulado en Montería. Lo reabriremos”, escribió el jefe de Estado panameño.

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La comunicación se produjo luego de que, en medio de actividades de empalme y reuniones con autoridades locales, se planteara la necesidad de restablecer la representación diplomática panameña en Córdoba y avanzar en mecanismos que fortalezcan la conectividad entre ambos territorios.

José Raúl Mulino anunció la reapertura del Consulado Honorario de Panamá en Montería, una medida que busca fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación entre Panamá y Colombia - crédito @JoseRaulMulino/X
José Raúl Mulino anunció la reapertura del Consulado Honorario de Panamá en Montería, una medida que busca fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación entre Panamá y Colombia - crédito @JoseRaulMulino/X

La propuesta de integración entre Montería y Panamá

La respuesta del presidente electo llegó poco después, también a través de X. En su mensaje agradeció el anuncio realizado por Mulino y propuso que la reapertura del consulado esté acompañada de nuevos proyectos de integración entre ambos países, especialmente en materia de transporte aéreo.

Gracias por ese extraordinario anuncio, querido presidente Mulino. Inauguremos juntos, desde mi tierra, la frecuencia aérea entre Montería y Panamá, para conectar, como debe ser, a dos pueblos hermanos. La Patria Milagro está cerca. ¡Firme por la patria!”, escribió De la Espriella.

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La propuesta contempla la creación de una ruta aérea directa entre Montería y Ciudad de Panamá, una iniciativa que, de concretarse, complementaría el restablecimiento del consulado honorario y ampliaría las posibilidades de intercambio entre ambas naciones.

La capital panameña es uno de los principales centros de conexiones aéreas del continente, por lo que una frecuencia directa permitiría facilitar el desplazamiento de empresarios, turistas, inversionistas y ciudadanos que mantienen vínculos familiares o comerciales entre el Caribe colombiano y Panamá.

Abelardo de la Espriella celebró la decisión del mandatario panameño y propuso avanzar en una agenda conjunta - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella celebró la decisión del mandatario panameño y propuso avanzar en una agenda conjunta - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Además, un consulado honorario actúa como una representación oficial que facilita la relación entre dos países a nivel regional. Aunque no cumple todas las funciones de una embajada o de un consulado general, sí presta apoyo en diferentes trámites consulares, promueve las relaciones económicas, culturales y comerciales y sirve como canal de comunicación entre las autoridades y los ciudadanos de ambas naciones.

En este caso, suele desempeñar un papel importante en la promoción del turismo y en el acompañamiento a ciudadanos panameños y colombianos que requieran orientación en asuntos administrativos o de cooperación institucional.

Durante varios años, el Consulado Honorario de Panamá en Montería funcionó como un puente institucional para facilitar esa relación, especialmente en una zona que mantiene intercambio comercial con Centroamérica y que busca ampliar sus oportunidades de desarrollo económico.

Conteiner para exportaciones, con el logo de Perú es levantado por una maquinaria.
La iniciativa responde al interés de ambos gobiernos por consolidar la conectividad regional y aprovechar la posición estratégica de Panamá como uno de los principales centros de conexiones aéreas del continente - crédito Andina

El anuncio sobre la reapertura del consulado se produce en un contexto de renovado interés por fortalecer la conectividad entre Montería y Panamá.

La iniciativa también coincide con el interés manifestado anteriormente por el presidente panameño José Raúl Mulino hacia Montería. En mayo de 2025, el mandatario visitó la capital cordobesa para participar en la Cumbre de Jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe, encuentro en el que destacó la importancia de la integración regional y de fortalecer la cooperación entre los países del Gran Caribe.

Ahora, con el anuncio de la reapertura del Consulado Honorario de Panamá en Montería, ambos mandatarios plantean avanzar en una agenda orientada a consolidar los lazos bilaterales mediante instrumentos diplomáticos, mayor conectividad y nuevas oportunidades de cooperación económica y turística.

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