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Falleció Adelmo “Achito” Vivas, integrante de la selección Colombia en el Mundial de Chile 1962

El exguardameta falleció el 24 de julio a los 92 años, tras integrar el plantel en Chile 1962 como suplente de Efraín “Caimán” Sánchez y dejar una huella profunda en el Deportivo Pereira

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-crédito @danilopregonero/X - Archivos de José Alberto Giraldo
El exfutbolista Adelmo Achito Vivas formó parte del plantel de la Selección Colombia en el Mundial de Chile 1962-crédito @danilopregonero/X - Archivos de José Alberto Giraldo

El exarquero colombiano Adelmo Vivas murió el 24 de julio de 2026 a los 92 años, según informó el ministro consejero de la Embajada de Colombia en Washington, Óscar Gamboa Zúñiga.

La muerte de Vivas marca la tendencia sobre los futbolistas que participaron con la Selección Colombia que disputó una Copa del Mundo, en Chile 1962, primera participación de la Tricolor, y de uno de los nombres más recordados del Deportivo Pereira.

El cuadro “Matecaña” señaló en sus redes sociales que Vivas defendió sus colores entre 1959 y 1970 y expresó condolencias a sus familiares y amigos al nacido en Buenaventura, el 1 de marzo de 1934.

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-crédito @Osgazu/X
El Mundial de Chile 1962 marcó la participación de Adelmo Achito Vivas con la Selección Colombia-crédito @Osgazu/X

Su vínculo con el equipo risaraldense marcó buena parte de su carrera. Según el historiador y periodista Hugo Ocampo Villegas, en su primera etapa con el Pereira, entre 1959 y 1964, disputó 219 partidos y se consolidó como titular tras imponerse en la competencia con Ramón García, Heriberto Solís, Carlos Montaño, Samuel Aguilera y Miguel Ángel Cuba.

La presencia de Vivas en la selección nacional quedó asociada a un momento fundacional del fútbol colombiano. Fue el arquero suplente de Efraín “Caimán” Sánchez en el Mundial de Chile 1962, la primera participación de Colombia en una Copa del Mundo.

Un año después volvió a vestir la camiseta del país en el Campeonato Sudamericano de Bolivia de 1963. Ocampo sostuvo que allí jugó cuatro partidos sin recibir goles, una de las actuaciones más destacadas de su recorrido internacional.

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-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Adelmo Achito Vivas fue arquero suplente de Efraín Caimán Sánchez en el Mundial de Chile 1962-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Antes de consolidarse en Pereira, Vivas debutó en el fútbol profesional con Atlético Nacional en 1958. Al año siguiente llegó al conjunto risaraldense y jugó su primer partido oficial el 15 de marzo de 1959, en la victoria 4-1 sobre Deportivo Cali por la segunda fecha del campeonato, de acuerdo con la publicación.

Su trayectoria también incluyó pasos por Deportes Quindío en 1965, Junior de Barranquilla en 1966, un regreso al Pereira entre 1967 y 1968, y etapas en Deportes Tolima y Once Caldas en 1969. Su carrera profesional terminó el 22 de noviembre de 1970 en un partido contra Millonarios en Bogotá.

A continuación, esta es la nómina titular que usó la “Tricolor” en dicho mundial en la cual Vivas estuvo como suplente:

Francisco “Cobo” Zuluaga, Óscar López, Efraín “Caimán” Sánchez, Jaime “Charol” González, Jaime Silva, Héctor “Canocho” Echeverry, Herman “Cuca” Aceros, Marcos Coll, Marino Klinger, Delio “Maravilla” Gamboa, Jairo “Niño” Arias.

Una carrera extensa en Pereira quedó atravesada por un episodio de 1968

El cuadro "Matecaña" envió sus condolencias a la familia de Adelmo Vivas-crédito @DeporPereiraFC/X
El cuadro "Matecaña" envió sus condolencias a la familia de Adelmo Vivas-crédito @DeporPereiraFC/X

Uno de los capítulos más recordados de su vida deportiva ocurrió en 1968, cuando denunció públicamente un presunto intento de soborno antes de un partido frente al Deportivo Cali. Según relató el propio Vivas, un hombre le ofreció dinero para permitir goles en su arco.

Tras comunicar la situación al técnico César López Fretes y a los directivos del club, el Deportivo Pereira decidió no alinearlo mientras avanzaban las investigaciones. El caso provocó debate nacional e internacional, aunque después aparecieron versiones distintas y nunca hubo una condena judicial, señaló el medio regional.

La carrera de Vivas también tuvo jornadas adversas. En 1962 recibió ocho goles en la derrota 8-2 del Pereira ante Deportivo Cali, un resultado que, según Ocampo, contrastó con una de las mejores campañas del club, que terminó tercero en el campeonato y contó con el arquero en 31 de 44 encuentros oficiales.

Para el fútbol colombiano, su figura quedó ligada a la tradición de arqueros y futbolistas surgidos en Buenaventura, ciudad de la que también salieron Delio “Maravilla” Gamboa, Marino Klinger, Freddy Rincón, Adolfo “El Tren” Valencia y Juan Moreno. Con su muerte desaparece uno de los referentes históricos del Pereira y uno de los jugadores que integraron las primeras páginas de la historia mundialista de Colombia.

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