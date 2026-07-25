Autoridades en el Cauca no descartan intento de secuestro, luego de hallar una camioneta abandonada en la vía Panamericana

Las autoridades no han reportado ninguna denuncia por secuestro en la zona - crédito red social Facebook

Las autoridades del sur del Cauca investigan las circunstancias en las que una camioneta fue hallada abandonada sobre la vía Panamericana, en el sector conocido como Pan de Azúcar, corredor clave que conecta a Popayán con Pasto.

El vehículo se encontró la tarde del viernes 24 de julio, atravesado en medio de la carretera por automovilistas que transitaban por la zona y por unidades del Ejército Nacional que realizan operaciones de control en el área.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por miembros de la Fuerza Pública, la posición y el estado del vehículo hacen presumir que el conductor habría sido interceptado y obligado a perder el control antes de ser retirado del lugar.

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“Estamos trabajando para establecer si se trata de un secuestro”, indicó un militar que participa en las labores de verificación y búsqueda de información en este tramo de la Panamericana, agregó un informe del diario El País de Cali.

El vehículo de placas LQT-844 fue reportado a través de redes sociales por los usuarios que pasaron por la zona y que captaron con sus celulares la camioneta abandonada - crédito Popayán y Cauca Noticias / Facebook

No obstante, otra hipótesis que manejan tanto las autoridades como las comunidades locales apunta a que el vehículo pudo haber sido hurtado y luego abandonado en este punto de la carretera internacional.

Por ello, se espera que en las próximas horas se adelante una inspección detallada a la camioneta para determinar su origen, así como la identidad de su legítimo propietario.

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El automotor permanece en jurisdicción del municipio de Mercaderes, al sur del Cauca, según reportaron usuarios que compartieron imágenes y videos del hallazgo en redes sociales.

El hecho generó preocupación entre los viajeros de la Panamericana, y más aún porque en los últimos meses las autoridades han reforzado patrullajes en la zona para prevenir delitos como secuestros, retenes ilegales y otros hechos que afectan la seguridad de quienes transitan entre los departamentos de Cauca y Nariño.

Mientras avanzan las investigaciones, soldados del Ejército recorren la zona en busca de posibles testigos que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar si, efectivamente, el conductor fue víctima de un hecho delictivo.

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Hasta el momento, ni la Policía ni el Ejército Nacional han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni han confirmado si existe una denuncia formal por la desaparición del conductor.

Las autoridades continúan recopilando información en el lugar y no descartan ninguna hipótesis, mientras las labores investigativas buscan esclarecer este nuevo episodio que mantiene en alerta a quienes circulan por uno de los corredores viales más importantes del sur del país.

El caso se suma a un joven desaparecido en la vía Panamericana: Esteban Camilo Navarro Rojas

El 24 de junio se anunció la desaparición de Esteban Camilo Navarro Rojas, un joven de 30 años, ha generado alarma entre sus familiares y la comunidad luego de que se perdiera todo rastro de él mientras viajaba por la vía Panamericana entre Pasto y Cali.

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El caso se registró el sábado 18 de julio de 2026, fecha en la que Navarro Rojas salió de la capital de Nariño con destino hacia la capital del Valle del Cauca, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

De acuerdo con los familiares, la última comunicación que tuvieron con Esteban ocurrió mientras él avanzaba por este importante corredor vial.

Este es uno de los carteles de búsqueda que circulan en redes sociales - crédito red social X

El joven informó vía telefónica que continuaba su recorrido, pero después de ese contacto no volvió a responder llamadas ni mensajes.

Desde entonces, la angustia y la incertidumbre han ido en aumento, al no recibir nuevas noticias sobre su situación.

Ante la falta de información, la familia denunció oficialmente la desaparición y emprendió una intensa búsqueda, contando con el apoyo de las autoridades y difundiendo su caso en redes sociales con la esperanza de obtener pistas sobre su ubicación.

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El caso fue incluido en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), mientras la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantan labores para esclarecer qué ocurrió durante el trayecto.

El cartel oficial de búsqueda describe a Esteban Camilo Navarro Rojas como una persona de aproximadamente 1,66 metros de estatura, contextura obesa, piel trigueña, cabello corto negro y ojos café. Como señas particulares, presenta tatuajes en ambos brazos y en la espalda, detalles que podrían facilitar su identificación por parte de quienes circulan por la vía o residen en los departamentos del Valle y Cauca.

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El joven fue visto por última vez en Pasto, Nariño - crédito red social Facebook

Los familiares han solicitado el apoyo de los medios de comunicación y de la ciudadanía para replicar la noticia y ayudar a ampliar la búsqueda. “Pedimos el favor a los medios de comunicación para que repliquen esta noticia, porque estamos muy preocupados por nuestro familiar”, señala el mensaje que acompaña la imagen de Esteban Camilo Navarro Rojas en redes sociales y grupos de WhatsApp.

La familia hace un llamado urgente a cualquier persona que lo haya visto transitando por la vía Panamericana o que tenga información relevante, para que la suministre de inmediato a las autoridades. Se ha dispuesto la Línea de Emergencia 123 y los teléfonos 310 269 2961 y 317 220 1286 para recibir datos sobre su paradero, garantizando absoluta reserva de la información brindada.

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