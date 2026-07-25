Colombia

Daniel Briceño firmó proyecto de ley para acabar con el sistema de grúas y los patios en Colombia: “Sistema que hoy es corrupto”

El texto busca evitar que los vehículos sean trasladados a depósitos y que sus dueños deban pasar tres, cuatro o cinco días tras trámites para recuperarlos, una situación que se agrava en fines de semana

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El representante Daniel Briceño: Proyecto de ley para finalizar el sistema de grúas y patios en Colombia - crédito @Danielbricen/X

El congresista Daniel Briceño confirmó la radicación de un proyecto de ley con el que busca eliminar el actual sistema de patios y grúas en Colombia y reemplazarlo por lo que llamó “inmovilización inteligente”.

En un video difundido en sus redes sociales, mientras firmaba el documento, aseguró: “Aquí firmando una de nuestras promesas de campaña y ese proyecto de ley que acaba el sistema de patios y grúas en Colombia. No más patios y grúas”.

En esa grabación, Briceño describió el impacto que, según él, tiene el esquema vigente en los conductores: “No más que a usted se le lleven el carrito en una grúa y le toca pasar tres, cuatro o cinco días detrás de un funcionario en un patio para que le devuelvan su carro. O si es fin de semana, pues usted se fregó”.

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El legislador sostuvo que su iniciativa apunta a desmontar un modelo que, a su juicio, permite irregularidades: “Vamos a acabar con ese sistema que hoy es corrupto, que está lleno de negocios, pero además que le hace daño a la vida de la gente”.

Al reiterar el objetivo del proyecto, Briceño afirmó: “Y aquí está el proyecto para que este país avance. Vamos a acabar el sistema de patios y grúas”.

El congresista Daniel Briceño frente a un estacionamiento lleno de carros - crédito
El congresista Daniel Briceño frente a un estacionamiento lleno de carros - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retirar vehículos de los patios en Bogotá será un trámite totalmente virtual

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá ha dado un paso relevante al digitalizar completamente el proceso para recuperar vehículos inmovilizados en los patios. Ahora, los conductores pueden gestionar cada etapa de la salida de su vehículo desde cualquier lugar, utilizando solo su celular o computador, sin tener que acudir a oficinas o depender de intermediarios.

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El nuevo sistema permite que el ciudadano agende una cita, valide su identidad y realice los pagos necesarios —todo en línea—. La gestión inicia con la solicitud de cita a través de la línea telefónica oficial o directamente en la página web de la Secretaría, donde el solicitante recibe un enlace para conectarse virtualmente en la fecha asignada. En esa sesión, un funcionario verifica documentos, aclara dudas y habilita los pagos por medios electrónicos si la documentación está completa.

Un agente de tránsito colombiano con uniforme señala un documento en un portapapeles que sostiene un conductor preocupado junto a su auto con el capó abierto.
La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá ha dado un paso relevante al digitalizar completamente el proceso para recuperar vehículos inmovilizados en los patios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La actualización incluye un mecanismo de validación biométrica facial, que integra bases de datos como el Runt y la Registraduría, fortaleciendo la seguridad y previniendo suplantaciones de identidad durante el trámite. Además, el sistema elimina costos por agendamiento y revisión inicial, un punto que busca frenar la proliferación de cobros indebidos y la participación de tramitadores no autorizados.

Con esta transformación, los conductores deben tener en cuenta que, antes de poder retirar su vehículo, es imprescindible haber subsanado la infracción y haber pagado las tarifas correspondientes al parqueadero y la grúa. Una vez confirmado el pago, el propietario puede acudir al patio para la entrega física del automóvil.

Este ajuste responde a una demanda frecuente de los bogotanos: la reducción de tiempos de espera y la eliminación de largas filas. La digitalización facilita el acceso y agiliza la recuperación de vehículos, mientras que la transparencia y la trazabilidad del proceso buscan disminuir las prácticas irregulares asociadas con estos trámites.

El incumplimiento masivo en el pago de multas de tránsito en Bogotá genera una acción coactiva sin precedentes - crédito Simit
La actualización incluye un mecanismo de validación biométrica facial, que integra bases de datos como el Runt y la Registraduría, fortaleciendo la seguridad y previniendo suplantaciones de identidad durante el trámite - crédito Simit

El procedimiento renovado representa un avance en la atención ciudadana, haciendo que la salida de patios en Bogotá sea más rápida, segura y accesible desde cualquier lugar, sin la necesidad de traslados ni gestiones presenciales en las etapas iniciales.

De esta manera, tanto la iniciativa legislativa presentada en el Congreso como la actualización del proceso en Bogotá reflejan una tendencia hacia la modernización y simplificación de los trámites para los conductores, enfocada en reducir obstáculos administrativos y fortalecer la transparencia en la gestión de vehículos inmovilizados.

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