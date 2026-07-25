Autoridades investigan el asesinato de una joven de 27 años en Huila: la mujer fue acribillada mientras se movilizaba en una camioneta lujosa

Autoridades investigan el asesinato de una joven de 27 años en Huila - crédito Anyi Marcela Ramírez/Facebook/Policia de Huila

El viernes 24 de julio de 2026, en horas de la noche, Anyi Marcela Ramírez Vargas, de 27 años, murió tras un atentado sicarial en la avenida Circunvalar, en el municipio de Pitalito, Huila, luego de que hombres en motocicleta la interceptaran y le dispararan.

La Policía de Pitalito activó un plan candado y capturó en flagrancia a un sospechoso de 48 años, según informó el coronel Javier Alberto Duarte, comandante de la Policía Huila. En el operativo, las autoridades incautaron una motocicleta y un arma de fuego que serían las usadas en el ataque.

“Se hizo un dispositivo operacional y, gracias a la reacción inmediata de nuestros uniformados, se logró la captura en flagrancia de un hombre de 48 años, quien fue ubicado luego de una amplia persecución dentro de un importante operativo policial. Esto ocurrió tras un hecho registrado en la avenida Circunvalar, en el municipio de Pitalito, donde una mujer de 27 años perdió la vida como consecuencia de un ataque con arma de fuego”, señaló en rueda de prensa el comandante de la Policía Huila.

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Coronel Javier Alberto Duarte, comandante de la Policía Huila sostuvo que el hombre de 48 años está bajo custodia de las autoridades - crédito Policia de Huila

De acuerdo con el reporte policial, la víctima se movilizaba en una camioneta de alta gama cuando fue abordada por varios hombres en moto y atacada a tiros, lo que la dejó tendida en el suelo. Fue trasladada a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento minutos después por la gravedad de las heridas.

Las autoridades indicaron que Ramírez Vargas tenía antecedentes judiciales o investigaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). En Pitalito, el caso generó conmoción y en redes sociales se multiplicaron comentarios sobre hipótesis alrededor del crimen.

“Durante el procedimiento le fue incautada un arma de fuego tipo pistola, por lo que fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente. Esta persona registra anotaciones por los delitos de rebelión, hurto calificado, lesiones personales y acceso carnal abusivo”, confirmó el uniformado.

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Hombre le cortó las manos a su ex con un machete en Huila

El esposo de la mujer sale acompañándola en el video y exige justicia - crédito Huele a boca / Facebook

Urely Almario reapareció el 22 de junio de 2026 para pedir justicia después del ataque a machete que sufrió el 10 de junio en Acevedo, Huila, una agresión por la que perdió las dos manos, además de quedar con heridas en la cabeza y la espalda.

En el video difundido en redes sociales, la víctima apareció con vendas en sus brazos y acompañada por Bryan Stiven Rojas Castañeda, su esposo. Allí agradeció el apoyo recibido durante su recuperación: “Yo le agradezco a todas las personas de Acevedo. Si Dios quiere, apenas me recupere, yo vuelvo a Acevedo a darles las gracias personalmente”.

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Del mismo modo, expresó que su principal alivio es haber sobrevivido: “Yo me siento muy feliz porque tengo la vida. Todos los días yo lloro, pero yo lloro de alegría, de saber que estoy viva”, dijo Urely Almario, que también agradeció a sus hijos, a su familia y pareja.

El señalado atacante quedó en manos de las autoridades - crédito Policía Nacional

De acuerdo con los reportes del caso, el ataque ocurrió en el barrio San Francisco del municipio de Acevedo, en el sur del Huila, después de que la relación con el joven atravesara dificultades y la víctima decidiera terminarle.

Como consecuencia del ataque, Almario sufrió la amputación traumática de ambas manos y tuvo que ser sometida a varios procedimientos quirúrgicos especializados.

Vecinos del sector acudieron a la vivienda para ayudar a la víctima después de escuchar los desgarradores gritos y la trasladaron a un hospital de Pitalito. Allí le salvaron la vida, aunque no fue posible evitar la pérdida de las manos por la gravedad de las heridas.

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El presunto agresor fue capturado pocos minutos después y la propia mujer lo identificó ante las autoridades como el autor del ataque.