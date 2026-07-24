1.100 personas necesitan una transfusión de sangre cada día para continuar con sus tratamientos médicos o enfrentar emergencias, alertó el INS

El Instituto Nacional de Salud reiteró la importancia de donar sangre de manera voluntaria y periódica para mantener las reservas del país - crédito Camila Díaz/Colprensa

En Colombia, cerca de 1.100 personas necesitan una transfusión de sangre cada día para continuar con sus tratamientos médicos o enfrentar emergencias. Esa demanda permanente llevó al Instituto Nacional de Salud (INS) a reiterar el llamado para fortalecer la donación voluntaria y mantener abastecidos los bancos de sangre del país.

La invitación fue hecha durante la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, fecha en la que la entidad presentó un balance sobre la disponibilidad de hemocomponentes y el comportamiento de las donaciones registradas en los últimos meses. De acuerdo con el INS, durante 2025 se aceptaron 1.006.392 donaciones de sangre. Ese volumen permitió atender a 407.871 pacientes mediante más de 1,45 millones de transfusiones de glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados en diferentes regiones del país.

PUBLICIDAD

Las transfusiones son esenciales para pacientes en cuidados intensivos, urgencias, cirugías, tratamientos oncológicos y trasplantes-crédito DepositPhotos

Las cifras más recientes evidencian que la demanda de sangre en Colombia continúa siendo elevada y requiere mantener una disponibilidad constante de reservas para responder a las necesidades del sistema de salud. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 341.288 donaciones aceptadas y se realizaron más de 460.000 transfusiones de diferentes componentes sanguíneos, un comportamiento que refleja la importancia de contar con donantes permanentes para garantizar la atención de los pacientes que requieren estos procedimientos.

El Instituto Nacional de Salud explicó que cada unidad de sangre recolectada puede convertirse en un recurso esencial para diferentes tratamientos y emergencias médicas, por lo que la donación voluntaria sigue siendo una pieza clave para evitar que los bancos de sangre enfrenten dificultades de abastecimiento. La disponibilidad de glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados permite atender a pacientes con necesidades médicas diversas y responder ante situaciones que requieren una intervención inmediata.

PUBLICIDAD

Los datos correspondientes a 2025 evidencian cuáles fueron las áreas hospitalarias que más requirieron estos componentes sanguíneos. El 28,6% de las transfusiones se practicó en unidades de cuidado intensivo para adultos, mientras que el 16,9% estuvo destinado a pacientes atendidos en los servicios de urgencias. Estas cifras muestran el peso que tienen las transfusiones en la atención de personas con condiciones críticas o que llegan a los centros médicos por situaciones que requieren una respuesta rápida.

Los jóvenes entre 18 y 34 años representan más de la mitad de los donantes de sangre registrados en Colombia-crédito Camila Díaz/ Colprensa

Frente a la donación, el INS destacó que los jóvenes siguen siendo quienes más participan en estas jornadas. El 50,6% de las personas que donan sangre tiene entre 18 y 34 años, un comportamiento que la entidad considera clave para mantener la disponibilidad del recurso. Por regiones, Bogotá y Santander registran las mayores tasas de donación, con 43 donantes por cada mil habitantes entre los 18 y los 65 años. Después aparecen Atlántico, Huila, Caldas, Risaralda y Tolima, departamentos que también presentan una participación destacada. Esta participación ciudadana permite fortalecer las reservas nacionales y atender emergencias médicas oportunamente.

PUBLICIDAD

Aunque el grupo sanguíneo O positivo es el más frecuente entre la población colombiana, el Instituto recordó que existen tipos de sangre cuya disponibilidad suele ser más limitada. Entre ellos se encuentran el O negativo y el AB destinado a plasma, por lo que insistió en la importancia de contar con donantes de todos los grupos sanguíneos.

El país cuenta con 80 bancos de sangre encargados de garantizar el suministro de hemocomponentes para las instituciones de salud -crédito Universidad Latina

Actualmente, Colombia cuenta con una red de 80 bancos de sangre encargados de garantizar el suministro de hemocomponentes para las instituciones de salud. El INS señaló que la donación periódica resulta esencial para mantener las reservas necesarias y responder oportunamente a la atención de pacientes que dependen de una transfusión para preservar su vida o continuar con sus tratamientos médicos. La entidad reiteró que la participación voluntaria de la ciudadanía permite sostener la disponibilidad de sangre durante todo el año y atender las necesidades del sistema de salud en las diferentes regiones del país.

PUBLICIDAD