Colombia

Jessica Cediel no se contuvo y frenó a seguidora que la comparó con Luisa Fernanda W: “Se dejó robar a Pipe Bueno”

Lejos de algún tipo de rencilla, la modelo reveló que comparte un trato cercano con la pareja del artista y dejó claro que guarda gratitud por el apoyo recibido en una etapa difícil de su vida en que el cantante estuvo presente

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La presentadora respondió a un mensaje de una seguidora, pidió dejar atrás su antigua historia con el cantante y aseguró que entre todos hay respeto, calma y una convivencia cordial - crédito famososhastalaz / Instagram

Jessica Cediel, reconocida presentadora y modelo colombiana, abordó públicamente los comentarios que aún recibe sobre la relación que mantuvo con el cantante de música popular Pipe Bueno, que en la actualidad comparte su vida con la influenciadora Luisa Fernanda W.

La actriz decidió responder a un mensaje en redes sociales en las que una seguidora le reprochó que “se dejó quitar” a su expareja, en referencia a la actual pareja del artista, lo que reabrió la conversación sobre su vida sentimental y su postura frente a la exposición mediática.

Un mensaje que reavivó la polémica

La situación se originó cuando Cediel compartió en sus redes un mensaje privado recibido de una seguidora. En el texto, la usuaria aseguraba: “Dejaste que te robaran a Pipe por boba. Luisa fue astuta de darle dos hijos y tú estás mil veces mejor que ella”. Este tipo de comparaciones, según la bogotana, se repiten con frecuencia en sus redes sociales, motivando su reacción pública al respecto.

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Jessica Cediel respondió en redes sociales a los comentarios sobre su antigua relación con Pipe Bueno y la actual pareja del cantante, Luisa Fernanda W - crédito X
Jessica Cediel respondió en redes sociales a los comentarios sobre su antigua relación con Pipe Bueno y la actual pareja del cantante, Luisa Fernanda W - crédito X

“Para mí está totalmente fuera de lugar. Siento que no hay comparación alguna y ni siquiera hay que citarlo. Para mí la relación que tienen Pipe Bueno y Luisa W me parece increíble, es un matrimonio hermoso. Son comentarios pasivos agresivos que no tienen justificación”, afirmó Cediel en su Instagram.

La presentadora aprovechó el espacio para relatar una anécdota sobre un pretendiente llamado también Andrés Felipe, que solía bromear con el pasado amoroso de la presentadora y el cantante: “Tú estuviste con Pipe Bueno, pero yo soy Pipe malo”.

Relación cordial y gratitud

Lejos de alimentar la controversia, Cediel subrayó que mantiene una relación cordial con el entorno de su expareja. Relató que incluso visitó la casa de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en Medellín, y destacó la buena relación que sostiene con ambos.

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Foto de Archivo
La presentadora Jessica Cediel cuestionó las comparaciones que recibe en redes sociales con Luisa Fernanda W por su vínculo pasado con Pipe Bueno - crédito Instagram

“Conocí a Luisa, me parece hermosa, buena onda, trabajadora y obviamente de Pipe solo tengo agradecimiento como les he dicho porque me acompañó en un momento muy difícil de mi vida”, expresó la presentadora.

La modelo insistió en que todos los involucrados “están bien y tranquilos en sus respectivas vidas”, e hizo un llamado a sus seguidores para que “superen y pasen la página” respecto a su antigua relación con el cantante.

Postura frente a la soltería y las críticas

El interés por la vida privada de Jessica Cediel suele generar debate en redes sociales. En una transmisión reciente, la presentadora respondió de manera directa a quienes insisten en preguntarle por qué permanece soltera. Explicó que su decisión responde a su visión sobre el compromiso sentimental, asegurando que busca una relación seria y auténtica.

La presentador y actriz bogotana radicada en Miami, sorprendió a sus seguidores luego de revelar cuanto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales - crédito @jessicacedielnet/Instagram
Jessica Cediel explicó que sigue soltera porque busca una relación seria y auténtica, frente a las preguntas sobre su vida privada - crédito @jessicacedielnet/Instagram

“Muchos de ustedes me preguntaban que yo por qué no tenía pareja, que tan linda y soltera. Es porque a mí me gusta una relación seria, donde uno se entrega en cuerpo, alma, corazón y mente. Hoy en día la mayoría de la gente solo quiere pasarla rico, darse gusto con la carne; yo soy de las que quiere una relación seria de verdad”, puntualizó Cediel en sus redes.

La presentadora fue más allá y se refirió al fenómeno de los “depredadores emocionales y sexuales”, advirtiendo sobre quienes buscan beneficios emocionales sin asumir responsabilidades. “Dios nos ampare de esos depredadores emocionales, sexuales e irresponsables emocionalmente; hablo de hombres y mujeres”, manifestó.

Pese a la atención sobre su vida privada, Jessica Cediel continúa enfocada en su trabajo y en compartir consejos de belleza con sus seguidores. Sus publicaciones en redes sociales muestran rutinas de autocuidado y detalles de sus proyectos profesionales, consolidando su perfil como una de las figuras más influyentes de la televisión colombiana.

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