Marino Hinestroza se resignó a quedarse en Vasco da Gama, pero pide oportunidades: “Poder sumar más minutos”

Marino Hinestroza disputó los últimos 30 minutos del partido de Vasco da Gama ante Medellín - crédito Vasco da Gama

Sumar más minutos en Vasco da Gama es la prioridad de Marino Hinestroza en su actual etapa en Brasil, según dijo tras el empate 2-2 ante Independiente Medellín por la Copa Sudamericana en el estadio Atanasio Girardot, por la ida de los playoffs a octavos de final.

“Mi experiencia en Brasil ha sido bien, la verdad el Brasileirao es una liga muy competitiva, yo hice mis divisiones menores allá, entonces tengo mucho conocimiento del fútbol local y nada, esperando la oportunidad para poder sumar más minutos que eso es lo que me hace feliz”, afirmó el cafetero.

Hinestroza jugó 31 minutos después de entrar a los 59 por Adson en el partido del pasado miércoles. Tras el 2-2, atendió a periodistas antes de regresar a Brasil, donde tiene la tarea de ayudar al club en su campaña de alejarse del descenso, pues ocupa la posición 17.

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La autocrítica de Hinestroza tras el empate

En su análisis del partido, el futbolista sostuvo que el equipo brasileño tuvo el control al comienzo, pero no aprovechó sus opciones. También señaló que en la segunda parte logró recomponerse y alcanzar un empate que buscaba en ese momento del juego.

“Al principio tuvimos el control y ya después, ellos (Medellín) se encontraron con un gol en una jugada porque solo nos llegaron una sola vez, pero bueno, el fútbol es así. Nosotros tuvimos varias opciones, no las metimos y ellos nos hicieron el gol antes de acabarse el primer tiempo. Ya en la segunda parte nos pudimos recomponer y bueno, empatamos el partido que era lo que queríamos en esas instancias”, dijo el atacante.

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Marino Hinestroza se perdió el Mundial 2026 con la selección Colombia por su mal rendimiento con Vasco da Gama - crédito Vasco da Gama

Hinestroza añadió que al equipo le ha faltado contundencia, un problema que también, a su juicio, le ha pasado factura en el torneo local. En esa línea, planteó la necesidad de mejorar fuera de casa.

“Yo pienso que el equipo tiene que ser más decisivo, pienso que los delanteros tenemos que ser más contundentes a la hora de marcar; pienso que eso también nos ha pasado mucha factura en el torneo local, pero esperemos mejorar eso para podernos irnos con buenas sensaciones para la casa, cuando juguemos de visitante”, señaló.

Vasco da Gama sacó un punto importante en Medellín y espera clasificar a octavos de Copa Sudamericana en Río de Janeiro - crédito FOTOBAIRES

El encuentro también marcó el regreso del atacante al Atanasio Girardot, escenario en el que actuó con Atlético Nacional y con el que fue campeón: “Contento por volver aquí a este estadio, muchos recuerdos lindos que me dejó este lugar y nada, yo pienso que siempre que venga aquí lo voy a disfrutar y bueno, gracias a Dios nos llevamos un empate a casa”.

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Empate en el Atanasio Girardot

El Deportivo Independiente Medellín inició la etapa de Luis Amaranto Perea con un empate 2-2 ante Vasco da Gama en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, en el estadio Atanasio Girardot, que se jugó sin público por una sanción de la Conmebol.

El DIM se fue al descanso en ventaja tras una jugada en el 45+4′: Agustín Martegani filtró para Yhonny González, que envió un centro rastrero para que Jhon Montaño empujara el balón y pusiera el 1-0 en la capital antioqueña.

Medellín y Vasco da Gama vienen de empatar 2-2 en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

El empate llegó en el 46, cuando Joaquín Varela marcó en propia puerta al intentar rechazar. El local volvió a ponerse arriba en el 72 por un autogol de Carlos Cuesta tras un remate de Montaño, pero Claudio Spinelli aprovechó una desconcentración defensiva y selló el 2-2 en el área chica.

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La serie se definirá el miércoles 29 de julio en el estadio Sao Januario, a las 5:00 p. m. (hora colombiana), para determinar el clasificado a los octavos de final del torneo y el rival de Olimpia de Paraguay, que espera en esa instancia.