Ariel Ávila se despachó contra el viceministro electo tras nuevo arancel de EE. UU. a Colombia: “A pesar de lo lambones...”

Ariel Ávila criticó la gestión de José Manuel Restrepo en Estados Unidos tras aumento del gravamen del 12,5% para las exportaciones colombianas hacia el país norteamericano - crédito Ariel Ávila Martínez﻿/Facebook - @jrestrp/X

El senador del Partido Alianza Verde Ariel Ávila criticó los resultados de la gira por Washington del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, luego de que el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, anunciara un incremento en las tarifas de importación para productos colombianos.

Las exportaciones colombianas hacia el mercado norteamericano enfrentarán un nuevo arancel del 12,5% a partir de este viernes 24 de julio. La decisión fue oficializada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos debido a una revisión de políticas de comercio aplicadas a 54 economías del mundo.

El legislador cuestionó la efectividad de las reuniones adelantadas por la comisión del nuevo gobierno en territorio estadounidense ante el incremento de los tributos para las ventas nacionales.

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“A pesar de lo lambones, arrastrados y vende patrias, no les sirvió. El viaje de José Manuel Restrepo no sirvió para nada. Donald Trump subió los aranceles. La Patria Milagro va viento en popa”, escribió el senador Ávila a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

El senador Ariel Ávila cuestionó los resultados de la gira del vicepresidente electo luego del anuncio de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos - crédito @ArielAnaliza/X

El nuevo gravamen del 12,5% reemplaza la tarifa temporal del 10% que regía para las mercancías del país desde febrero. La determinación estadounidense ampara la aplicación de la tarifa bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo jurídico que busca modificar las condiciones de intercambio comercial entre las dos naciones.

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Esta fue la gira que hizo José Manuel Restrepo a Estados Unidos, la misma que reprocha por su falta de resultados

El reproche del legislador del partido de Alianza Verde se dio días después de que el vicepresidente electo presentara el balance de su visita a la ciudad de Washington. Restrepo informó el cierre de una agenda con más de 50 encuentros ante representantes de la administración del país norteamericano y directivos del sector privado.

En las jornadas de trabajo en la capital estadounidense participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Energía, Chris Wright. Las delegaciones abordaron temas de cooperación en campos como la infraestructura, las tecnologías de la información y la producción agroindustrial de la región.

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José Manuel Restrepo se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pese al encuentro, hubo un aumento en aranceles para Colombia - crédito Alex Wroblewski/AFP

El equipo del gobierno entrante reportó la apertura de espacios de interlocución con empresarios de la firma Google para revisar proyectos de desarrollo en el territorio nacional. Los voceros de la comisión señalaron en su momento que las conversaciones facilitarían la superación de las dificultades económicas del país en los próximos meses.

De hecho, en la agenda oficial del vicepresidente electo se incluyó la programación de una mesa de trabajo bilateral para el 28 de julio con la asistencia de ministros designados, de acuerdo con lo que informaron desde el gobierno de Abelardo de la Espriella, el espacio busca concretar las prioridades de la relación diplomática en temas de comercio e inversión para el inicio del periodo presidencial.

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Algo que llamó la atención es que las conversaciones en Washington determinaron además el papel de Colombia como socio estratégico en los planes de recuperación económica de Venezuela, por lo que la estrategia contempla el desarrollo de proyectos sociales con el concurso de organismos internacionales y sectores productivos continentales.

Pese a los encuentros sostenidos por parte de José Manuel Restrepo con funcionarios de Estados Unidos, esto no evitó el incremento de los aranceles - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los voceros del próximo ejecutivo anunciaron proyectos de respaldo técnico con la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos para agosto, pues el plan institucional contempla convocatorias con inversionistas internacionales durante septiembre para promover la llegada de capitales al país.

Aunque el vicepresidente electo José Manuel Restrepo anunció avances en la relación bilateral y destacó el respaldo de Estados Unidos para impulsar la recuperación económica de Colombia tras el gobierno de Gustavo Petro, la administración de Donald Trump confirmó que el nuevo arancel del 12,5% entrará en vigor a las 12:01 a. m. del 24 de julio para todas las importaciones colombianas que ingresen por las aduanas estadounidenses.

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