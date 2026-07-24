La congresista ‘Lalis’ se burló de Abelardo de la Espriella por incremento de aranceles por parte de EE. UU.: “Rindiéndole pleitesía”

La congresista Lalis señaló a Abelardo de la Espriella de actuar con sumisión ante Estados Unidos - crédito Luisa González/Reuters y @smilelalis/X

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, estableció un incremento arancelario aplicado a algunos productos colombianos. El impuesto pasará del 10% al 12,5%; la medida, sustentada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, comenzará a implementarse a las 12:01 a. m. del viernes 24 de julio.

La decisión –que también aplicará a más de 60 países– surgió tras la finalización de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr), relacionada con la importación de productos elaborados a través de trabajo forzoso.

“El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, explicó el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

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El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que la medida busca incentivar a los socios comerciales a fortalecer los controles contra la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso - crédito Analdex

La medida que adoptó el Gobierno de Donald Trump generó todo tipo de reacciones en el país político colombiano. Una de las personas que se pronunció al respecto es la congresista Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, que, a través de una publicación en su cuenta de X, criticó al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella por su postura afín a la administración de Estados Unidos.

Desde su perspectiva, el Gobierno electo ha rendido “pleitesía” a la administración norteamericana. Sin embargo, esa posición no fue útil para evitar el incremento arancelario que empezará a regir en Colombia. A su juicio, De la Espriella y los integrantes de su Gobierno estarían actuando desde la “sumisión” ante los intereses de Estados Unidos, lo cual se traduciría en consecuencias negativas para el país.

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“Esto es increíble, jaja. @ABDELAESPRIELLA rindiéndole pleitesía a EE. UU. y la respuesta Trump fue subirle los aranceles a Colombia del 10% al 12,5%, ni respeto, ni ventajas, ni trato preferencial. Cuando se negocia desde la sumisión, el que pierde siempre es el país. Ay lo que vamos a extrañar un presidente con DIGNIDAD!”, señaló la representante a la Cámara.

La congresista "Lalis" criticó al Gobierno entrante de De la Espriella tras endurecimiento de aranceles por parte de Estados Unidos - crédito @smilelalis/X

Al igual que la congresista, la abogada y exfiscal Angélica Monsalve se refirió a la situación que enfrenta Colombia en materia arancelaria y criticó al vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Esto, debido a que recientemente visitó Estados Unidos e hizo toda una gira por los bancos, con el fin de afinar alianzas. En su recorrido, también se reunió con altos funcionarios, líderes empresariales, multilaterales e inversionistas.

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A juicio de la exfiscal, el trabajo realizado por el vicepresidente entrante en Washington no habría surtido los efectos esperados, puesto que Colombia no quedó exenta del incremento de aranceles que estableció el Gobierno de Donald Trump.

“Felicito al señor vicepresidente electo, @jrestrp, por la “extraordinaria” gestión realizada durante su paseo por la Casa Blanca. Gracias a ese despliegue diplomático, Colombia recibió como recompensa un aumento de los aranceles. Una vez más, confirma que todo lo que toca termina saliendo mal. Es la versión criolla del rey Midas, pero al revés”, aseveró la abogada en su cuenta de X.

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La exfiscal Angélica Monsalve Gaviria crtició al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella por incremento de aranceles - crédito @alazamo123/X

El presidente de Estados Unidos no se ha mostrado como un detractor del mandatario electo Abelardo de la Espriella. Todo lo contrario, lo respaldó públicamente en la contienda por la Presidencia de Colombia y lo felicitó por su victoria en la primera vuelta de las elecciones.

El jefe de Estado entrante se refirió al apoyo de Donald Trump y afirmó, incluso, que bajo su administración el trabajo mancomunado se fortalecerá, así como también el comercio entre los países. Sin embargo, Estados Unidos incluyó a Colombia en el grupo de naciones a las que les impondrá el arancel del 12,5%.

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El candidato presidencial Abelardo De La Espriella reacciona al respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la entrevista, discute la importancia de la relación bilateral para combatir el narcoterrorismo y fortalecer el comercio - crédito @ABDELAESPRIELLA/X y Semana

“Los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial. En la era del Tigre, esas relaciones con los Estados Unidos para combatir el crimen y llevar el comercio entre las dos naciones a un lugar nunca antes visto será determinante y fundamental”, indicó De la Espriella en su momento.