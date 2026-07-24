James Rodríguez dejó de ser importante para el fútbol internacional: se desplomó su valor en el mercado de fichajes

James Rodríguez vive un momento complicado en su carrera por la falta de un equipo, la mala actuación con la selección Colombia y su valor en el mercado - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters

James Rodríguez pasa por el ocaso de su carrera con 35 años, pues a la mala presentación en la Copa Mundial de la FIFA con la selección Colombia se le suma su desvinculación del Minnesota United por la falta de minutos y no ser prioridad para el cuerpo técnico de Cameron Knowles.

La situación de James se refleja en su valor en el mercado de fichajes, en el cual negocia como agente libre y son pocas las opciones de encontrar un club que le brinde las condiciones necesarias para mostrar su talento y obtener minutos, algo que le faltó en la MLS, en el primer semestre de 2026.

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Cabe recordar que la última vez que el colombiano estuvo en un club por más de un año fue en el Bayern Múnich, entre 2017 y 2019, desde entonces empezó su declive y llegó al punto de jugar en ocho clubes en los últimos siete años, y en la mayoría sufrió por no ser titular debido a las lesiones y conflictos con su entrenador.

James Rodríguez se desvaloriza en el mercado

El mediocampista pasó de ser uno de los jugadores más importantes en el mundo por su desempeño, en especial después del Mundial de Brasil 2014, a no ser tenido en cuenta por la mayoría de clubes por su irregularidad, lesiones constantes y jugar en una posición poco usada en la actualidad.

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La caída del valor de mercado de James Rodríguez lo dejó en 1,5 millones de euros, según Transfermarkt, en uno de los niveles más bajos de su carrera profesional y uno de los factores sería el Mundial 2026, en el que no aportó goles ni asistencias, pese a disputar los cinco encuentros de titular.

Así ha sido la valorización de James Rodríguez en el mercado de fichajes a lo largo de su carrera - crédito Transfermarkt

El cafetero pasó de tener un precio de 80 millones de euros, durante su etapa en Real Madrid y el Bayern Múnich, a descender más de 78 millones de euros en los últimos ocho años por el cambio constante de equipos.

La baja lo ubica en el puesto 99 entre los futbolistas colombianos, incluso por debajo de algunos de la Liga BetPlay como el juvenil Juan Manuel Rengifo, con cinco millones de euros, y Yeison Guzmán, con 2,5 millones de euros, que se posicionan como los mejor valorados.

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Así despidió Minnesota United a James Rodríguez de forma oficial - crédito @MNUFC/X

También aparecen por encima Cristian Arango con 2,5 millones de euros; Joel Canchimbo, Josen Escobar, Emerson Batalla y Alfredo Morelos, cada uno con 2 millones de euros. Stiven Barreiro, Halam Loboa y Jorman Campuzano figuran con 1,8 millones de euros.

El escenario abierto en el mercado de fichajes

Mientras su valor baja, el panorama contractual del jugador quedó abierto por completo tras finalizar su vínculo con Minnesota United y cerrar su participación en el Mundial con la Selección Colombia, pues quedó libre para negociar con cualquier club en el mercado de fichajes

Entre las opciones que reaparecen está el fútbol mexicano por el América, que explora un posible fichaje del volante por su experiencia, talento y su pasado en el Club León en la temporada 2025, cuando fue la última en la que tuvo algo de continuidad a nivel de clubes.

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El periodista de ESPN México desmintió el interés del club de las "Águilas" por el capitán de la Tricolor-crédito @ismagonzalezmx/X

La información, atribuida al periodista Paco Montes de Fox Sports, apunta a un fuerte interés de la directiva azulcrema por incorporar al mediocampista colombiano. El club analiza cuatro incorporaciones, entre ellas la de un futbolista que acaba de disputar el Mundial de 2026, y ese sería James.

Por ahora, el movimiento se encuentra en una fase inicial. La dirigencia, según esa versión, realiza sondeos para conocer las condiciones económicas y deportivas del jugador antes de avanzar.

El hecho de que esté sin equipo facilita las conversaciones porque no existe costo por traspaso. Aun así, el salario del futbolista y sus expectativas deportivas serán factores decisivos para cualquier operación, lo que complicaría las negociaciones en caso de abrirse.

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