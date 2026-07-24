Colombia

Rodrigo Lara pidió restablecer el esquema de seguridad del congresista Julio César Triana tras denuncia por reducción de su protección

El representante aseguró que la decisión se produjo después de su intervención del 20 de julio en la instalación del Congreso. Además, anunció que presentará una tutela para exigir garantías ante las amenazas que denuncia desde 2025

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El Consejo de Estado admitió una tutela con la que Rodrigo Lara Restrepo busca recuperar la personería jurídica de Dignidad Liberal - crédito Diego Pineda/Colprensa
Rodrigo Lara solicitó que se revisen las medidas adoptadas y pidió garantizar la integridad del representante Julio César Triana - crédito Diego Pineda/Colprensa

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer de manera inmediata el refuerzo del esquema de seguridad del representante a la Cámara Julio César Triana, luego de que el congresista denunciara que las medidas extraordinarias fueron retiradas días después de su discurso de oposición durante la instalación del nuevo periodo legislativo.

La controversia surgió después de que Triana asegurara que fue notificado sobre la reducción de su esquema de protección el miércoles 22 de julio, una decisión que, según afirmó, también afectó las medidas de seguridad para su familia.

El representante sostuvo que el cambio se produjo pese a que continúa recibiendo amenazas de muerte tras haber sobrevivido a un atentado en agosto de 2025, ataque que fue atribuido a disidencias de las Farc.

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El congresista explicó que las autoridades le indicaron que el refuerzo había sido autorizado únicamente de manera transitoria debido al periodo electoral. Sin embargo, rechazó esa explicación al considerar que el riesgo en su contra no ha desaparecido y anunció que acudirá a una acción de tutela para solicitar el restablecimiento de las medidas de protección.

La denuncia provocó la reacción del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien publicó un mensaje en la red social X en el que cuestionó la decisión adoptada por la UNP.

“Hace apenas unos meses fue víctima de un atentado de las disidencias de las Farc en una carretera del Huila. Retirarle el esquema por retaliación política no es un acto administrativo: es convertir al Gobierno en cómplice de quienes atentan contra la vida de la oposición”, escribió Lara, al exigir que se revierta la decisión.

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El pronunciamiento del funcionario se produjo mientras persisten los cuestionamientos del congresista sobre las razones que motivaron la reducción de su esquema de seguridad.

Triana aseguró que ni la Unidad Nacional de Protección ni la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional le presentaron un estudio técnico que justificara el retiro de las medidas extraordinarias.

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