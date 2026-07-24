Contraloría detectó hallazgos fiscales por $14.511 millones en empresas de energía de Huila, Meta y Nariño

Los resultados de las auditorías se conocieron la mañana del viernes 24 de julio de 2026 - crédito archivo Germán Enciso / Colprensa

La Contraloría General de la República informó a través de un comunicado emitido el viernes 24 de julio de 2026 que identificó hallazgos fiscales por un total de $14.511 millones tras unas auditorías financieras realizadas a empresas prestadoras del servicio de energía en los departamentos de Huila, Meta y Nariño.

Los resultados señalan deficiencias en la gestión de recursos públicos, reflejadas en sanciones, incumplimientos contractuales y fallas en la calidad del servicio.

En el caso de Meta, la Contraloría identificó un hallazgo fiscal por $5.813 millones contra la Electrificadora del Meta. Según la auditoría, estos recursos corresponden a pagos improductivos derivados de sanciones asociadas a deficiencias tanto en proyectos de infraestructura eléctrica como en la prestación del servicio.

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La Contraloría compartió los hallazgos de las auditorías vía X - crédito @CGR_Colombia/X

Entre los principales casos se destaca el pago de $2.926 millones por incumplimientos en proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Regional en Santa Helena y Catama, así como $2.562 millones por una multa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos.

El informe también evidenció fallas en la planeación, seguimiento y control de dichos proyectos.

En Nariño, la entidad estableció un hallazgo fiscal por $1.424 millones contra Centrales Eléctricas de Nariño. La auditoría reveló el pago de $566 millones correspondiente a una sanción de la Superintendencia de Servicios Públicos por el cobro a más de 327 mil usuarios mediante un método no autorizado durante la pandemia.

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Sumado a lo anterior, se detectó un pago de $350 millones en un contrato cuyo objeto no fue recibido de acuerdo con lo pactado, debido a deficiencias en la supervisión e interventoría.

Por su parte, en el departamento del Huila, la Contraloría determinó un hallazgo fiscal por $7.274 millones contra ElectroHuila. El informe detalla que $6.089 millones corresponden al pago de una sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, relacionada con prácticas que restringieron la libre competencia en procesos de invitación pública entre 2019 y 2023.

Además, se suman $1.160 millones por otra sanción de la Superintendencia de Servicios Públicos, debida a fallas en la calidad del servicio de energía durante 2020 y 2021.

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Según el ente, los resultados fueron el reflejo del pago de sanciones, incumplimientos contractuales y fallas en la prestación del servicio - crédito Contraloría General de la República

La Contraloría concluyó que estos hallazgos reflejan deficiencias en la gestión de los recursos públicos, con impactos directos sobre la eficiencia y la calidad del servicio eléctrico en estos departamentos.

Al final, desde el organismo de control reiteró la importancia de fortalecer los procesos de planeación, supervisión y control por parte de las empresas prestadoras, con el fin de garantizar un servicio eficiente y evitar sanciones que afectan los recursos públicos y la confianza de los usuarios.

Los hallazgos se conocen tras el anuncio de la llegada del fenómeno de El Niño

La gravedad de los resultados de las auditorías que efectuó la Contraloría se suman a que el fenómeno de El Niño ya está presente en Colombia y su avance amenaza el abastecimiento de agua, la generación de energía y el aumento de incendios forestales, en un momento en el que Colombia que llega con más monitoreo y mayor conciencia sobre el ahorro, pero con una matriz eléctrica todavía dependiente del recurso hídrico y con vulnerabilidades frente a eventos extremos.

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Un informe del diario El Tiempo detalló que el pronóstico citado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa, por sus siglas en inglés) indica una probabilidad del 97% de que el fenómeno continúe hasta comienzos de la primavera de 2027. Entre octubre y diciembre, además, habría una probabilidad del 81% de que alcance una intensidad muy fuerte.

La actualización del 13 de julio de la Noaa confirmó que las condiciones del Pacífico ecuatorial central y oriental son compatibles con la presencia de El Niño.

Expertos advierten que la menor disponibilidad de lluvias podría aumentar la presión sobre los sistemas de abastecimiento de agua y generación eléctrica. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El organismo indicó que la temperatura de la superficie del mar se mantiene por encima de los valores normales y que las condiciones atmosféricas asociadas siguen desarrollándose.

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Para Benjamín Quesada, climatólogo y director del Programa de Ciencias de la Tierra de la Universidad del Rosario, el dato que más inquieta es la velocidad con la que evolucionaron las condiciones del Pacífico ecuatorial.

“Estamos ante un fenómeno que está asustando incluso a quienes se dedican a estudiarlo. Lo inédito es la rapidez con la que aumentó la temperatura del Pacífico ecuatorial. Los propios meteorólogos dicen que no habían visto un comportamiento similar en los últimos 75 años”, explicó al mismo diario colombiano.

Quesada advirtió que el aumento de la temperatura del océano altera los patrones atmosféricos y puede cambiar la distribución de las lluvias. Eso implica que algunas regiones podrían recibir más precipitaciones, mientras otras enfrentarían temporadas secas más prolongadas.

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