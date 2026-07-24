Colombia

Habló la expareja de la sospechosa por el crimen de María Camila Potosí, la mujer embarazada que fue hallada sin vida en Cali: “La entregamos”

Carlos Rincón dijo que teme por su vida tras recibir amenazas en su contra y de su familia para que abandonen su vivienda

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Carlos Rincón afirmó que la mujer ya está bajo la custodia de las autoridades - crédito Carlos Rincón/Facebook

Carlos Rincón, expareja de la mujer señalada como principal sospechosa por el asesinato de María Camila Potosí, afirmó que la presunta responsable está bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación. Además, sostuvo que la investigación estaría avanzando frente a la posible participación de más personas en el crimen de la joven embarazada que conmociona a Cali, Valle del Cauca.

Rincón hizo la declaración en un video difundido en redes sociales, en el que también denunció amenazas contra él y su familia. Según su relato, las intimidaciones incluyen presiones para que abandonen su vivienda y han agravado el temor por su integridad.

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En su defensa, dijo que ni él ni sus familiares participaron en la desaparición de la víctima, señalando que fueron ellos quienes entregaron a la mujer a las autoridades cuando supieron de su presunta relación con el caso.

Carlos Rincón dijo que teme por su vida tras amenazas en su contra y de su familia para que abandonen su vivienda - crédito Fiscalía/Carlos Rincón/Facebook
Carlos Rincón dijo que teme por su vida tras amenazas en su contra y de su familia para que abandonen su vivienda - crédito Fiscalía/Carlos Rincón/Facebook

“La Fiscalía ya la tiene a ella, a la culpable, la que era mi pareja. La tiene en custodia, la tiene en su poder. Nosotros mismos se la entregamos el domingo cuando nos dimos cuenta de que ella tuvo algo que ver en ese hecho que ha conmocionado a toda la ciudad de Cali”, afirmó.

De acuerdo con su versión, primero fue llevada a la estación de Policía de Meléndez y después funcionarios de la Fiscalía la trasladaron para continuar las diligencias judiciales. También señaló que el ente investigador les pidió guardar silencio para no afectar el curso del caso.

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Cabe recordar que María Camila, de 21 años, con ocho meses de embarazo, fue asesinada el 15 de julio de 2026, fecha de su desaparición y último rastro. Su cuerpo fue hallado sin vida el 20 de julio a orillas del río Meléndez en la capital vallecaucana. También se determinó que el feto no estaba en el vientre del cadáver de la madre.

Expareja de la mujer sospechosa dijo que la Fiscalía no ha informado la captura para no afectar la investigación

Testigos y cámaras de seguridad ubicaron a María Camila junto a una amiga en una motocicleta antes de que se perdiera su rastro - crédito Captura de video
Testigos y cámaras de seguridad ubicaron a María Camila junto a una amiga en una motocicleta antes de que se perdiera su rastro - crédito Fiscalía

Carlos Rincón explicó que decidió hablar del caso de manera pública porque, a su juicio, la protección brindada a su familia ha sido insuficiente frente a las amenazas. En ese mismo testimonio sostuvo que la falta de un anuncio oficial obedecería a que la investigación busca identificar a otros presuntos implicados.

“Por motivos de seguridad, la Fiscalía dijo que no dijéramos todavía nada. La Fiscalía tampoco ha salido a decir que ellos la tienen para no entorpecer la investigación porque parece ser que hay más implicados en la desaparición”, señaló.

Ese señalamiento introduce uno de los puntos centrales del caso: hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial de la Fiscalía General de la Nación que confirme la captura mencionada por Rincón ni que respalde públicamente la hipótesis de otros involucrados. La causa sigue bajo reserva mientras continúan las actuaciones para esclarecer la desaparición y el asesinato.

Rincón relató además que el día en que María Camila desapareció no sabía lo que había ocurrido. Según contó, fue al día siguiente, cuando empezaron a circular videos de cámaras de seguridad, que comenzó a preguntarle a su entonces pareja por lo sucedido.

La expareja dijo que también fue engañado por la mujer señalada

María Camila Potosí fue asesinada en Cali. Al cuerpo le extrajeron un bebé de ocho meses - crédito redes sociales
María Camila Potosí fue asesinada en Cali. Al cuerpo le extrajeron un bebé de ocho meses - crédito Fiscalía

En su declaración, Carlos Rincón se presentó también como víctima. Aseguró que la mujer le había hecho creer que estaba embarazada de una hija suya y que esa versión había sido asumida como cierta por su entorno familiar.

“Quiero aclarar en este video que yo también soy una víctima de ella. Nosotros hicimos un video de revelación de género, mi familia y yo estábamos muy ilusionados, íbamos a tener una bebé en casa”, expresó.

Añadió que con el tiempo empezaron a surgir dudas sobre ese embarazo. “Nosotros ya empezamos a tener nuestras dudas de si está o no está embarazada de mí. Quiero aclarar que esta ya es la segunda vez. La primera vez también estuvo en embarazo y supuestamente lo perdió, pero nunca hubo registro del bebé”, sostuvo.

Rincón indicó que la relación sentimental había terminado dos meses antes de los hechos, aunque ella seguía residiendo temporalmente en la vivienda familiar por el supuesto embarazo. También insistió en que colaboraron con las autoridades desde el momento en que comenzaron a sospechar de su posible participación.

“Nunca pensé eso de ella, nunca le di una pizca de maldad. Mi familia está en riesgo, mi vida también y yo no tengo nada que ver. Nosotros mismos la entregamos a las autoridades apenas nos dimos cuenta de que ella tenía algo que ver”, declaró. Hasta el momento, la investigación sigue sin un reporte oficial sobre la detención mencionada y sin confirmación pública sobre los otros presuntos implicados.

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