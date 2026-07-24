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Caracas vs. Santa Fe: día, hora y dónde ver el partido de vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Independiente Santa Fe tomó la ventaja en el partido de ida, al ganar 2-0 ante Caracas en el estadio Nemesio Camacho el Campin de Bogotá

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Este fue el gol con el que Hugo Rodallega le dio la victoria y clasificación parcial a Independiente Santa Fe ante Caracas, en la Copa Sudamericana 2026 - crédito ESPN Colombia

Caracas F.C e Independiente Santa Fe jugarán el partido de vuelta por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026, el próximo jueves, 30 de julio, a las 7:30 p.m hora colombiana, para definir el clasificado a los octavos de final del torneo continental. El equipo que acceda, se enfrentará a River Plate de Argentina, que ya está instalado en esa fase, tras clasificar desde la fase de grupos.

El partido se podrá ver por ESPN Colombia en su canal dos y por la plataforma de streaming Disney Plus, a partir de las 7:00 p. m. La serie ya la comenzó ganando el equipo colombiano por 2-0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, con gol de Hugo Rodallega, y ahora deberá mantener la ventaja en condición de visita para seguir con vida en un torneo que le trae buenos recuerdos, fue campeón de la Copa Sudamericana en su edición de 2015, y es el único en Colombia que ha levantado ese trofeo.

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Independiente Santa Fe y Caracas jugarán el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026, el próximo jueves 30 de julio a partir de las 7:30 p.m - crédito Conmebol
Independiente Santa Fe y Caracas jugarán el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026, el próximo jueves 30 de julio a partir de las 7:30 p.m - crédito Conmebol

Así fue el partido de ida

Desde el pitazo inicial, el conjunto cardenal tomó la iniciativa del partido. Apenas en los primeros minutos adelantó sus líneas, inclinó la cancha sobre el arco defendido por Frankarlos Benítez y buscó imponer condiciones a partir de la presión alta. Caracas, por su parte, mostró dificultades para salir jugando y durante los primeros compases prácticamente no logró cruzar la mitad del campo con peligro.

Aunque Santa Fe dominaba la posesión, el equipo bogotano encontró algunos inconvenientes para romper el bloque defensivo venezolano. Apostó con frecuencia al juego aéreo y a los centros al área, debido a que las asociaciones por el centro terminaban perdiéndose en el último cuarto de cancha. Mientras tanto, Caracas se limitó a cerrar espacios, especialmente por el sector izquierdo, donde Omar Fernández era uno de los jugadores más insistentes del ataque local.

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Tras la pausa de hidratación sobre el minuto 22, el compromiso ganó intensidad. Santa Fe empezó a encontrar mejores conexiones entre Omar Fernández y Hugo Rodallega, generando llegadas más claras sobre la portería rival. Esa insistencia tuvo recompensa al minuto 30, cuando Nahuel Bustos asistió a Hugo Rodallega y el experimentado delantero sacó un potente remate desde fuera del área que venció al arquero venezolano con un disparo ajustado al palo derecho para establecer el 1-0.

Con la ventaja, el equipo dirigido por Jorge Bava mantuvo la presión durante el resto de la primera mitad. Rodallega continuó siendo el referente ofensivo, moviéndose constantemente para abrir espacios y complicar a la defensa visitante. Caracas no encontró respuestas y se fue al descanso abajo en el marcador tras un primer tiempo dominado por los cardenales.

El León vuelve a la acción en la Copa Sudamericana-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@Caracas_FC/X
El León volvió a la acción en la Copa Sudamericana-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@Caracas_FC/X

La segunda parte del partido

En la segunda parte, Santa Fe salió nuevamente decidido a buscar el segundo tanto que le diera mayor tranquilidad. Durante los primeros minutos volvió a presionar en campo contrario, aunque poco a poco Caracas adelantó sus líneas y comenzó a tener más posesión del balón. Michael Covea protagonizó una de las aproximaciones más claras del conjunto venezolano con un remate que pasó cerca del palo derecho del arco defendido por Andrés Mosquera.

Sin embargo, el dominio visitante fue pasajero. Santa Fe volvió a recuperar el control del mediocampo y, aunque administró la ventaja con mayor calma, nunca dejó de buscar el arco rival. El técnico realizó varias modificaciones para refrescar el equipo, dando ingreso a Maximiliano Lovera, Jhojan Torres, Cristian Mafla y Alexis Zapata.

Santa Fe vs. Caracas
Santa Fe empezó con gol ante Caracas en el primer tiempo, por la Copa Sudamericana - crédito Santa Fe

En los minutos finales, Jáder Obrian estuvo cerca de ampliar la diferencia con un potente remate que pasó muy cerca del poste izquierdo. Caracas también movió su banco buscando una reacción, pero nunca logró poner en verdadero riesgo el resultado.

La sentencia llegó al minuto 84. Apenas unos segundos después de ingresar al terreno de juego, el uruguayo Franco Fagúndez apareció dentro del área para conectar un centro de Cristian Mafla y, con un toque sutil al palo izquierdo, decretó el 2-0 definitivo. El volante necesitó menos de diez segundos en cancha para marcar y liquidar el compromiso.

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