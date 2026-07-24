Concejal confirmó la placa del Spark azul que habría tratado de circular por un puente peatonal en Bogotá: “Es un imbécil”

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, aborda el caso de un vehículo azul con portabicicletas que ascendió por la rampa de un puente peatonal. Las imágenes capturan el automóvil sobre la estructura en Bogotá, con peatones presentes en el puente - crédito @JD_Quinteror/X

Un conductor de un Spark azul intentó cruzar un puente peatonal en Bogotá y, con las placas cubiertas, también invadió la ciclorruta y el andén en la carrera 68 con calle 26.

Tras la difusión del caso en redes sociales, el concejal Juan David Quintero pidió que se le identifique: “Ese man del Spark que se subió en ese puente peatonal es un imbécil... está poniendo en peligro la vida de los peatones”.

El episodio ocurrió el lunes 20 de julio de 2026, cuando el vehículo se subió al puente peatonal para intentar cruzarlo, un hecho que generó el rechazo ciudadano y de funcionarios del Concejo de Bogotá.

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Las autoridades avanzan en la identificación del responsable, mientras crecen las exigencias de sanción.

Tras la difusión del caso en redes sociales, el concejal Juan David Quintero pidió que se le identifique - crédito @JD_Quinteror/X

Quintero sostuvo que el riesgo no era solo por un eventual atropello, sino por el peso del automóvil sobre la estructura: “Un puente peatonal no está diseñado para soportar el peso de un carro. Entonces puede tumbar el puente y matar a toda la gente que está encima”.

En el mismo mensaje, reclamó acciones institucionales: “A la Secretaría de Movilidad ojalá lo puedan identificar pa’ ponerle una queja en la Fiscalía y ojalá también para que le pongan un comparendo”.

El caso tomó notoriedad cuando el concejal del Nuevo Liberalismo publicó la placa del vehículo involucrado, ZIX 013, lo que aceleró la búsqueda y permitió consultar el historial del automóvil en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit). Según esa consulta, el vehículo acumula más de $4,4 millones en multas pendientes.

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La concejal Sandra Forero Ramírez también cuestionó al conductor y pidió verificaciones oficiales sobre las infracciones asociadas al carro. “Ya apareció la placa del vehículo que manejaba el “ciudadano” que protagonizó la imprudencia de intentar convertir un puente peatonal de la Av. Calle 68 con Av. Calle 26 en un puente vehicular”, escribió.

Concejales se refirieron al caso del vehículo que intento cruzar un puente peatonal a plena luz del día en Bogotá - crédito @papoaminCD/X @Sandra_ForeroR/X

Forero agregó que, de acuerdo con el Simit, “parecería tener un historial de infracciones de tránsito” y solicitó medidas al sector movilidad: “Le solicito a @SectorMovilidad que verifique esta información, le informe a los bogotanos y sancione”. La concejal también compartió imágenes de presuntas infracciones con un valor superior a los $4 millones.

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El presidente del Concejo de Bogotá se sumó al reclamo en su cuenta de X y vinculó el caso con comparendos previos del mismo vehículo. “Al parecer el SALVAJE que intentó subir el carro a un puente peatonal no es cualquier conductor”, señaló.

En la misma publicación afirmó que el automóvil “tiene más comparendos, incluso tiene uno por transitar por la calzada exclusiva del @TransMilenio y fue inmovilizado”. Luego agregó: “Esperamos una sanción ejemplar @SectorMovilidad”.

Un conductor de un Spark azul intentó cruzar un puente peatonal en Bogotá y, con las placas cubiertas, también invadió la ciclorruta y el andén en la carrera 68 con calle 26 - crédito @Sandra_ForeroR/X

Así reaccionó el alcalde de Bogotá ante las imágenes

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue una de las primeras autoridades en pedir la colaboración ciudadana tras el incidente protagonizado por un Spark azul en la intersección de la carrera 68 con calle 26. El vehículo intentó cruzar un puente peatonal, poniendo en riesgo a peatones y ciclistas, y generó una oleada de rechazo en redes sociales.

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El propio Galán hizo un llamado contundente: “Ayúdennos a identificar a este salvaje al volante que ocultó las placas de su carro para cometer varias infracciones. Ya estamos trabajando con C4 pero cualquier info puede ayudar por favor enviarla a Secretaría de Movilidad”, solicitó el mandatario, dejando claro que la administración no tiene tolerancia con este tipo de conductas.

Las conductas que vulneran la seguridad vial y el uso adecuado del espacio público generan preocupación y exigen respuestas institucionales. El seguimiento de las autoridades y la presión ciudadana buscan sentar precedentes claros frente a quienes desconocen las normas y afectan la convivencia en la ciudad.

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