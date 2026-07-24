Colombia

Estos son los productos colombianos que quedaron grabados y los que no, con el arancel del 12,5% impuesto por Estados Unidos

La disposición de la Ustr fijó el recargo para una parte de la canasta enviada al mercado estadounidense, dentro de un esquema aplicado a 54 economías y con excepciones por oferta insuficiente

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La medida de la USTR integra un esquema general para 54 economías y prevé excepciones para productos estratégicos o con oferta insuficiente en Estados Unidos - crédito Amit Dave/Reuters
La medida de la USTR integra un esquema general para 54 economías y prevé excepciones para productos estratégicos o con oferta insuficiente en Estados Unidos - crédito Amit Dave/Reuters

El arancel de 12,5% que Estados Unidos aplicará a Colombia no cubrirá todas las exportaciones del país: la medida deja por fuera bienes agrícolas, energéticos, mineros y farmacéuticos que Washington considera estratégicos o insuficientes para su propia oferta, pero alcanzará a sectores como flores, confecciones, plásticos, alimentos agroindustriales y otros bienes industriales.

La decisión, según el texto de la medida de la Ustr (The Office of the U.S. Trade Representative) o en español Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, forma parte de un esquema general impuesto a 54 economías. El organismo incluyó excepciones para productos cuya producción en Estados Unidos es insuficiente o para los que un arancel adicional no ayudaría a combatir el comercio vinculado al trabajo forzoso.

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Entre los bienes colombianos exentos figuran la carne de res, el café, incluido el instantáneo sin sabor, los bananos, plátanos, piñas, aguacates, mangos, azúcar, cacao y semillas para siembra. También quedaron excluidos minerales, carbón, petróleo, gas natural, fertilizantes, algunos productos químicos, equipos para fabricar semiconductores y aeronaves civiles con sus partes.

El alcance práctico de la medida es que no todo el flujo exportador colombiano hacia el mercado estadounidense pagará el nuevo recargo. Seguirán sin ese gravamen productos como café verde, café tostado y algunos derivados, además de oro, otros metales preciosos, medicamentos e insumos farmacéuticos.

Una persona sostiene una caja con rosas, claveles y lirios de colores vibrantes. Banderas de Colombia y EE. UU. se ven desenfocadas en el fondo.
El nuevo arancel de 12,5% sí alcanzará a las flores frescas, las confecciones, los plásticos, alimentos agroindustriales y otros bienes industriales de Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El impacto se concentrará en actividades que no fueron incluidas en la lista de excepciones. En principio, quedarán obligados a pagar el 12,5% las flores frescas, las prendas de vestir y confecciones, las manufacturas de plástico, varios alimentos agroindustriales y diversos bienes industriales.

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Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, advirtió que el rubro más golpeado será el de las flores, porque representa un tercio del total afectado. “El impacto agregado es moderado, pero recae sobre sectores intensivos en empleo”, señaló en declaraciones a El Tiempo.

La advertencia apunta a una actividad con fuerte peso laboral dentro de las exportaciones colombianas. La afectación no se distribuye de manera homogénea entre los sectores, sino que se concentra en ramas que dependen de mano de obra intensiva y que no lograron entrar en el grupo de bienes protegidos por las exenciones.

El Ministerio de Transporte otorga el permiso definitivo a Puerto Antioquia, consolidando su función en exportaciones e importaciones nacionales - crédito Puerto Antioquia
Para los productos colombianos alcanzados por la medida, el impuesto adicional de Estados Unidos subirá de 10% a 12,5% - crédito Puerto Antioquia

Por su parte, el exministro de Agricultura Andrés Valencia calificó la medida como “una muy mala noticia” para los floricultores y para los empleos que generan las flores colombianas de exportación. Su diagnóstico suma dos presiones sobre el mismo sector.

Valencia explicó al medio citado que las flores no quedaron exentas y que su impuesto pasó de 10% a 12,5%. A eso agregó la fuerte revaluación del peso, que, según indicó, ha elevado el precio de esos productos cerca de un 15% en lo corrido del año.

Para el exministro, administrar ese efecto será un reto inmediato para el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y para su ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

Cuándo empezó a regir el incremento del arancel por parte del Gobierno de Donald Trump

El arancel adicional de Estados Unidos a productos de Colombia empezará a regir desde las 12:01 de la mañana del viernes 24 de julio, hora del Este - crédito Mark Schiefelbein/AP
El arancel adicional de Estados Unidos a productos de Colombia empezará a regir desde las 12:01 de la mañana del viernes 24 de julio, hora del Este - crédito Mark Schiefelbein/AP

El arancel adicional de Estados Unidos a productos de Colombia empezó a regir en forma inmediata a partir de las 12:01 a. m. del viernes 24 de julio de 2026, hora del Este, lo que en hora en Colombia era a las 11:01 p. m. del jueves 23 de julio, de acuerdo con la diferencia horaria entre ambos países.

La medida aplica a todas las mercancías que ingresen para consumo o que sean retiradas de depósito con ese fin a partir de ese momento. Con su entrada en vigencia, se elimina el recargo temporal general del 10% que Estados Unidos aplicaba desde febrero de 2026, que terminará en el mismo instante.

Según el texto publicado por el Gobierno de Estado Unidos, los dos cobros no se acumularán: para los productos colombianos cubiertos, el impuesto adicional sube de 10% a 12,5%, un alza de 2,5 puntos porcentuales. Cálculos de Lumen Economic Intelligence estiman que el arancel efectivo, sin incluir bienes como petróleo, carbón, café, oro, banano y aguacate, pasará de 3,0% a 3,6%, un incremento real de 0,6 puntos porcentuales, confirmaron las autoridades estadounidenses.

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