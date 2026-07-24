Colombia

Pico y placa para taxis en Medellín: así regirá desde agosto de 2026 y esta será la multa si incumple

La disposición estará vigente hasta enero de 2027 e incluirá horarios definidos, un calendario por terminación de placa y varios corredores viales que continuarán exentos de la restricción

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Los transportadores llegaron a un acuerdo con la Alcaldía y evitaron el paro de taxis - crédito Colprensa
La restricción para taxis en Medellín operará de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., con rotación por el último dígito de la placa y cambios cada dos semanas - crédito Colprensa

Los taxistas de Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá deberán prepararse para un nuevo esquema de pico y placa que comenzará a regir desde el lunes 3 de agosto de 2026.

La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana oficializaron la medida, que estará vigente hasta enero de 2027 y que contempla una fase pedagógica durante los primeros días de implementación antes de dar paso a las sanciones económicas para quienes incumplan la restricción.

De acuerdo con lo anunciado por las autoridades, el Pico y placa aplicará para los vehículos de servicio público individual de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Los sábados, domingos y días festivos los taxis podrán circular sin ninguna limitación relacionada con esta medida.

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Taxis Colombia-Colombia-10-12-2021
: La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana oficializaron el nuevo calendario del pico y placa para taxis, que estará vigente hasta enero de 2027 - crédito Colprensa

Multa de $633.111 y cómo funcionará la fase pedagógica

Durante los primeros cuatro días de implementación, entre el 3 y el 6 de agosto, la restricción tendrá un carácter exclusivamente pedagógico. Esto significa que los conductores que incumplan la norma recibirán orientación por parte de las autoridades de tránsito, pero no serán sancionados con comparendos.

Sin embargo, esa etapa terminará rápidamente. A partir del lunes 10 de agosto comenzarán a imponerse sanciones económicas a quienes circulen el día que tengan restringido según el último dígito de la placa.

La multa establecida es de 52,29 UVB, equivalentes a 633.111 pesos, además de las demás medidas que puedan adoptar las autoridades de tránsito.

El esquema definido para el segundo semestre de 2026 mantendrá una rotación por el último número de la placa y cambiará cada dos semanas.

La flota de taxis de Coopebombas, equipada y monitoreada, asegura traslados profesionales y seguros para madres y bebés en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín
Los taxistas del Valle de Aburrá tendrán cuatro días de pedagogía antes de que comiencen a aplicarse las sanciones económicas por incumplir el pico y placa - crédito Alcaldía de Medellín

La distribución semanal quedó organizada de la siguiente manera: los lunes tendrán restricción las placas terminadas en uno y siete; los martes, cero y tres; los miércoles, cuatro y seis; los jueves, cinco y nueve; y los viernes, dos y ocho.

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Las autoridades señalaron que este será el esquema general que regirá hasta enero de 2027, por lo que recomendaron a conductores y propietarios de taxis revisar periódicamente el cronograma oficial para conocer las fechas exactas en las que su vehículo no podrá prestar el servicio y evitar sanciones.

Así quedó la rotación del Pico y placa para taxis

El nuevo pico y placa para taxis en Medellín y el Valle de Aburrá comenzará a regir el 3 de agosto de 2026 con una fase pedagógica inicial - crédito Alcaldía de Medellín
El nuevo pico y placa para taxis en Medellín y el Valle de Aburrá comenzará a regir el 3 de agosto de 2026 con una fase pedagógica inicial - crédito Alcaldía de Medellín

Además de la programación semanal, el calendario establece las fechas específicas para cada último dígito de la placa.

  • Placas terminadas en 0: 13 y 27 de agosto; 11 y 25 de septiembre; 5 y 26 de octubre; 10 y 24 de noviembre; 9 y 23 de diciembre; y 7 y 21 de enero de 2027.
  • Placas terminadas en 1: 2 de agosto; 4 y 18 de septiembre; 13 y 27 de octubre; 11 y 25 de noviembre; 10 y 24 de diciembre; y 8 y 22 de enero.
  • Placas terminadas en 2: 13 y 24 de agosto; 8 y 22 de septiembre; 7 y 21 de octubre; 5 y 19 de noviembre; 3 y 18 de diciembre; y 18 de enero de 2027.
  • Placas terminadas en 3: 4 y 18 de agosto; 1 y 15 de septiembre; 15 y 29 de octubre; 13 y 27 de noviembre; 7 y 21 de diciembre; y 5 y 19 de enero.
  • Placas terminadas en 4: 12 y 26 de agosto; 6 y 30 de septiembre; 9 y 23 de octubre; 9 y 30 de noviembre; 22 de diciembre; y 6 y 20 de enero.
  • Placas terminadas en 5: 6 y 20 de agosto; 10 y 24 de septiembre; 2 y 19 de octubre; 3 y 17 de noviembre; 1 y 16 de diciembre; y 14 y 28 de enero de 2027.
  • Placas terminadas en 6: 14 y 28 de agosto; 3 y 18 de septiembre; 6 y 20 de octubre; 4 y 18 de noviembre; 2 y 17 de diciembre; y 15 y 29 de enero.
  • Placas terminadas en 7: 10 y 31 de agosto; 7 y 21 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 12 y 26 de noviembre; 31 de diciembre; y 4 y 25 de enero.
  • Placas terminadas en 8: 11 y 25 de agosto; 15 y 29 de septiembre; 8 y 22 de octubre; 6 y 20 de noviembre; 14 y 28 de diciembre; y 12 y 26 de enero.
  • Placas terminadas en 9: 5 y 19 de agosto; 2 y 17 de septiembre; 1 y 30 de octubre; 23 de noviembre; 15 y 29 de diciembre; y 13 y 27 de enero de 2027.

Junto con la entrada en vigor del nuevo pico y placa para taxis, las autoridades confirmaron que continuará vigente un grupo de corredores exentos de la medida en diferentes municipios del Valle de Aburrá.

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