El Ideam prevé que las lluvias continuarán el viernes 24 de julio y bajarán durante el fin de semana: así estará el clima en Bogotá y las regiones

El Ideam prevé lluvias este viernes en gran parte de Colombia y anticipa una disminución de las precipitaciones hacia el fin de semana, sobre todo en el centro y el norte del país - crédito Colprensa

El Ideam prevé que las lluvias seguirán el viernes 24 de julio de 2026 en buena parte de Colombia, pero anticipa una disminución de las precipitaciones hacia el fin de semana (25 y 26 de julio), sobre todo en el centro y el norte del país, en medio de alertas por deslizamientos, afectaciones recientes en el oriente y un aumento de la nubosidad asociado al desplazamiento de la zona de confluencia intertropical.

La entidad también advirtió que en sectores del norte de la región Caribe y del sur de la región Andina podrían registrarse temperaturas máximas cercanas o incluso superiores a los promedios habituales de julio.

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Esa combinación, sumada a la alta humedad, elevaría la sensación térmica durante la tarde en gran parte del Caribe, el norte andino, el litoral del Pacífico y zonas de la cuenca alta y media del río Magdalena.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las lluvias del viernes se concentrarán en sectores de las regiones Pacífica, Andina, Caribe, Orinoquía y Amazonía, especialmente entre la tarde, la noche y la madrugada. En otras zonas predominarán condiciones secas con nubosidad variable.

El Ideam advirtió que en el norte de la región Caribe y el sur de la región Andina podrían registrarse temperaturas máximas cercanas o superiores a los promedios de julio - crédito Idiger

Rodney Poveda, meteorólogo del Ideam, explicó a CityTV que el patrón actual responde a un comportamiento estacional: “En general hemos tenido condiciones de lluvia persistentemente en la región Caribe, parte central del país, región Andina Pacífica y sectores de los piedemontes”.

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“Esto es muy normal debido a que la zona de confluencia intertropical, una zona en que los vientos confluyen y generan nubosidad, comienza en esta época, comienza a bajar de norte a sur. Entonces, hemos tenido aumento de la nubosidad en este momento por este tipo de movimiento de la zona de confluencia intertropical”, agregó el funcionario.

Poveda añadió que también han influido condiciones de nubosidad baja y vientos en niveles bajos, que favorecen movimientos verticales y un mayor desarrollo de nubosidad y lluvias.

Sobre el Caribe, precisó que la situación no está asociada al paso actual de ondas tropicales, aunque sí existe una baja presión anclada en Panamá y se espera otra onda tropical para este próximo fin de semana.

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El Ideam mantiene alertas por lluvias y deslizamientos en los piedemontes y en amplias zonas de la región Andina, especialmente en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Chocó, Valle del Cauca y Cauca - crédito Gobernación de Nariño/EFE

El punto más sensible, de acuerdo con el pronóstico y con las declaraciones del meteorólogo, está en los piedemontes y en amplias zonas de la región Andina. Allí se mantienen alertas por lluvias y deslizamientos, en especial en Cundinamarca, Boyacá, Santander y sectores del norte del Pacífico como Chocó, Valle del Cauca y Cauca.

El pronóstico oficial para la región Caribe señala cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ligeras a moderadas en Cesar, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Sucre y el sur de La Guajira. El norte de ese último departamento tendría tiempo más seco.

Para la región Pacífica, el instituto prevé abundante nubosidad y lluvias en sectores de Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Los mayores acumulados también se esperan en la segunda mitad del día y durante la noche.

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En la región Andina se pronostican precipitaciones en Antioquia, Risaralda, Santander, Norte de Santander y Cundinamarca, principalmente durante la tarde y las primeras horas de la madrugada.

La Orinoquía tendrá cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias en Arauca, Casanare, Meta, Vichada y el piedemonte llanero, mientras que en la Amazonía se esperan precipitaciones en Caquetá, Guainía, Vaupés, Putumayo, Amazonas y sectores del piedemonte amazónico.

Bogotá tendría un fin de semana más seco tras varias horas de lloviznas

Bogotá tendría un fin de semana más seco tras varias horas de lloviznas, con temperaturas entre 10 °C y 19 °C y una disminución de las precipitaciones en el territorio nacional - crédito Alcaldía de Bogotá

Para Bogotá, el reporte oficial indica lluvias ligeras durante la madrugada y la mañana, sobre todo en Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz, San Cristóbal y Santa Fe. En la tarde podrían presentarse lloviznas en el sur de la ciudad y en la noche se prevé tiempo seco con cielo mayormente nublado.

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La capital tendrá una temperatura entre 10 °C y 19 °C. Poveda dijo que “se esperaría que el fin de semana tuviéramos condiciones más secas con alguna llovizna, sobre todo a horas de la tarde, pero las precipitaciones van a disminuir en el territorio nacional, particularmente en el centro y norte del país”.

En las principales ciudades del país, el Ideam prevé para Barranquilla una máxima de 33 °C con cielos de parcial a mayormente nublados y probabilidad de precipitaciones dispersas.

En Cartagena se esperan lluvias ligeras y lloviznas con 32 °C de máxima; en Bucaramanga, lloviznas y lluvias intermitentes con 29 °C; en Medellín, nubosidad y probables lluvias ligeras en la mañana con 31 °C.

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Tunja tendrá nubosidad variable y lloviznas en las primeras horas del día, con máxima de 19 °C. En Cali se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas con 32 °C, y en Popayán cielos de parcial a mayormente nublados con posibilidad de lluvias ligeras en la tarde y una máxima de 27 °C.