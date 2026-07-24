Padre de familia discriminó a pareja homosexual durante la besatón en el Centro Comercial Andino: “A mí sí me afecta”

La manifestación organizada por parejas del mismo sexo en el centro comercial terminó en un nuevo caso de discriminación - crédito San Rafael De Rionegro / Facebook

Una agresión durante la besatón volvió a poner al Centro Comercial Andino en el centro de la controversia en Bogotá después de que un padre de familia agrediera a dos asistentes, en medio de una protesta convocada tras una denuncia de presunta discriminación contra una pareja del mismo sexo.

El hecho ocurrió en medio de la masiva reunión que se llevó a cabo el 22 de julio de 2026 en el establecimiento comercial, donde varias parejas del mismo sexo se reunieron para manifestarse en contra de cualquier forma de discriminación en contra de los miembros de la comunidad. Paradójicamente algunas personas rechazaron el acto.

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A través de un video que circula en las redes sociales se puede ver a un padre de familia que agredió a dos participantes que se estaban besando, alegando que no estaba de acuerdo con estas muestras de amor frente a sus hijos, protagonizando un episodio de tensión que se viralizó en las plataformas digitales.

Cabe mencionar que la cita de los integrantes de la comunidad Lgbt+ se realizó como respuesta a la controversia conocida durante el fin de semana del 19 de julio, por la intervención de un vigilante, que pidió a una pareja homosexual moderar sus muestras de afecto en un espacio público, lo que causó rechazo, teniendo en cuenta que los jóvenes solo se estaban dando un beso y a una pareja heterosexual no se le pediría lo mismo.

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El nuevo caso reiteró la importancia del respeto por la diversidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El nuevo ataque contra la comunidad

Videos difundidos en redes sociales muestran una discusión entre un hombre que se encontraba en el centro comercial con su familia y dos participantes de la manifestación pacífica que se llevó a cabo en el lugar.

En el material que fue ampliamente difundido se le escucha al hombre cuestionar que la pareja de dos jóvenes se besara frente a menores de edad: “A mí sí me afecta... viendo a los niños, por eso no lo voy a permitir”. También indicó que varias personas presenciaron lo ocurrido y que intervino por esa razón.

La pareja del mismo sexo rechazó esos señalamientos y afirmó que fue agredida durante el altercado: “Ustedes llegaron y nos violentaron, nos pegaron”, dijo uno de los jóvenes que estaba visiblemente alterado.

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Entre los comentarios del nuevo video se destacan algunos como: “‘Los hijos’, solo los usan de excusa para oprimir y denigrar a la comunidad🤦🏼‍♂️” y “Si se quieren besar es su problema, si él se puede besar con su señora por qué el otro no puede besarse con su novio, que a él no le parezca bien que se besen dos hombres eso no le incumbe. A la pareja homosexual no tiene por qué decirle nada, porque a mí no me gusta que se vistan de negro le tengo que decir a todo el mundo que se visten de negro o que se cambien porque a mí no me gusta”.

Los hechos toman relevancia con la elección del nuevo presidente de los colombianos, pues a la comunidad le queda dudas sobre sus políticas para las parejas del mismo sexo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El primer caso ya había escalado en redes sociales y desatado un debate nacional sobre los límites del respeto en espacios públicos, aún más cuando el presidente electo, Abelardo de la Espriella, promueve la “familia tradicional”.

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Así, la besatón se realizó como respuesta a esa denuncia de presunta discriminación y el nuevo choque durante la protesta volvió a exhibir posturas opuestas alrededor de las muestras de afecto en entornos familiares.

Las comunidades piden respeto e igualdad en todos los espacios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante el primer caso, el Centro Comercial Andino respondió de la siguiente manera: “Rechazamos cualquier forma de discriminación. Tras revisar los hechos ocurridos en la tarde de ayer, concluimos que la pareja involucrada no estaba incurriendo en una conducta que justificara el llamado de atención realizado por el personal de seguridad”.

Por su parte, la empresa de seguridad encargada de la operación del establecimiento, Securitas Colombia, dijo lo siguiente: “Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas a las personas involucradas y a todas aquellas que se hayan sentido afectadas” y confirmó la apertura de un proceso.

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