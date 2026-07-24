Enrique Gómez defendió a los “nunca” del Gobierno de Abelardo de la Espriella, pese a su linaje político de más de 120 años

Enrique Gómez aseguró que la trayectoria de su familia en cargos públicos no contradice el mensaje de cambio que impulsó Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El senador y director del movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, explicó su visión sobre el lema de los “nunca” que caracterizó la campaña del presidente de la República electo, Abelardo de la Espriella. Durante su participación en el programa de radio La Luciérnaga de Caracol Radio respondió cuestionamientos sobre esta bandera de gobierno frente a los 120 años que lleva su familia vinculada a los cargos de la nación.

El congresista y exjefe de debate de De la Espriella defendió la trayectoria pública de su familia, ya que cabe recordar que varios de sus integrantes ocuparon cargos en el Estado, como su abuelo Laureano Gómez Castro, que fue presidente de Colombia (1950 y 1951), o su padre, Enrique Gómez Hurtado, que fue senador.

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“Bueno, hombre, de los que ‘nunca’ nos hemos entregado a la corrupción, los que ‘nunca’ hemos abandonado la lucha por el bien común, nunca hemos conciliado con los violentos y con la tolerancia, hasta la violencia, que aquí en muchos escenarios políticos se ha aceptado por parte de las guerrillas, de los que ‘nunca’ hemos creído que el Estado debe renunciar a la aplicación de la Constitución y la ley, sí, de los ‘nunca’”, afirmó el senador para defender el lema de De la Espriella y el legado político de su familia.

Enrique Gómez señaló que Abelardo de la Espriella buscó a los que "nunca" han sido corruptos, no que nunca hayan estado en el poder - crédito @enriquegomezsn/Instagram

La familia Gómez y sus más de 120 años de presencia en la política colombiana

Los periodistas consultaron si el asesinato del dirigente Álvaro Gómez Hurtado —su tío— debió ser un motivo para que su familia se retirara de la política del país; no obstante, el senador confesó que la decisión de reabrir la investigación por el homicidio generó un sufrimiento de consideración en personas de su núcleo como la señora Margarita Escobar, la esposa del líder.

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“Fue traumático en muchas dimensiones”, señaló el senador, al recordar que Margarita sufrió cuando él y su padre decidieron reabrir la investigación por el homicidio, una decisión con la que ella no estaba de acuerdo por las implicaciones que podía traer.

A pesar de ese episodio y de los riesgos asociados a la actividad pública, Gómez aseguró que la vocación de servicio continuó en su familia, por lo que señaló: “Mi hermano Miguel —nuestro próximo ministro de Hacienda— optó por la Cámara de Representantes, fue representante por Bogotá y tuvo también antes su carrera con una hoja de vida importante en distintas entidades del Estado, como también mi primo Daniel Mazuera Gómez".

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Para Gómez, los cuestionamientos y las dificultades que ha enfrentado su familia no han cambiado su decisión de continuar en la vida pública: “Yo creo que la vocación de servicio, cuando es algo sincero, auténtico, coherente, se mantiene a pesar de los riesgos y a pesar, obviamente, de agresiones que se puedan padecer”.

Enrique Gómez recordó que su familia ha tenido presencia en el Estado durante más de un siglo y defendió esa historia como una vocación de servicio - crédito @enriquegomezsn/Instagram

¿Y los debates de Abelardo de la Espriella? Enrique Gómez respondió que todo se transformó

La entrevista abordó la ausencia del mandatario electo en los debates organizados en los medios de comunicación durante la contienda por la presidencia. El senador argumentó que el equipo de trabajo realizó cerca de 480 tarimas en 80 ciudades y que el proselitismo mutó hacia las plataformas de internet de manera definitiva en estos meses.

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El director del movimiento consideró que las discusiones de los ciudadanos cambiaron de escenario con el avance de la tecnología: “Yo creo que el debate es un concepto mucho más amplio; hoy el grueso del debate está en las redes sociales, obviamente. Es una transformación de la sociedad significativa, que no se puede ignorar, que abre los espacios de opinión de una forma transformadora para la sociedad, obviamente con costos y excesos, pero también con virtudes”.

Ante la duda de si las redes de internet reemplazaron a las plazas de los municipios, el exjefe de campaña las catalogó como universos con lógicas de operación en paralelo. Señaló que en los entornos de la web la opinión de los votantes se puede medir con precisión y que allí las incoherencias de los candidatos se castigan de inmediato por parte de los usuarios.

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Enrique Gómez afirmó que las redes sociales transformaron la forma en que los ciudadanos participan y evalúan a los dirigentes políticos- crédito Sergio Acero/Colprensa

¿Existe una relación quebrada con el uribismo?

El diálogo en la radio avanzó hacia la elección del presidente del Congreso de la República tras la disputa de las bancadas con el partido Centro Democrático. La bancada de gobierno buscaba la victoria del legislador del partido de la U Alfredo Deluque para liderar la corporación en esta legislatura; sin embargo, una alianza de esa colectividad con el Pacto Histórico le dio el triunfo en la votación de la plenaria a Honorio Henríquez.

El senador desestimó divisiones con el sector del expresidente Álvaro Uribe Vélez y explicó que la competencia de las facciones hace parte del modelo de las instituciones: “No solo a los argentinos les cuesta perder, ¿sí? Yo creo que hay unas realidades políticas. Hay un proceso competitivo siempre en democracia. El concepto mismo de la elección, en cualquier democracia, para corporaciones públicas o cargos unipersonales, es de ganar y perder, y esa competencia es sana”.

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