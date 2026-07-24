Colombia

Concejal arremetió contra conductor que intentó pasar un puente peatonal en carro: “Imbécil. HDP”

El cabildante Juan David Quintero emitió duras críticas en contra del ciudadano y aseguró que, al haber puesto en riesgo la vida de algunas personas, sería “un posible asesino”

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El concejal aseguró que el hecho es un acto de "imbecilidad" - crédito @JD_Quinteror/X

Sin que haya cesado el asombro de los bogotanos por la riesgosa maniobra que ejecutó un ciudadano que intentó cruzar un puente peatonal de la capital con un carro, a plena luz del día, se conoció una fuerte reacción del concejal Juan David Quintero, uno de los mayores rastreadores de delitos viales en la ciudad.

Su dura crítica la publicó en dos partes luego de que se viralizó el clip que muestra a un conductor poniendo a prueba la infraestructura peatonal con su Chevrolet Spark azul. Quintero calificó la acción como un acto de grave peligro para la ciudadanía.

“ESTO SOLO TIENE UN NOMBRE: UN IMBÉCIL AL VOLANTE. Sí, lo digo así porque no hay otra forma de describirlo. Un conductor subió su carro a un puente peatonal, puso en riesgo a quienes caminaban por allí y pudo comprometer una estructura que no está diseñada para soportar el peso de un vehículo. Esto no es una simple imprudencia: es un absurdo peligroso (sic)“, dijo el cabildante.

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Juan David Quintero cuestionó la imprudencia que cometió el ciudadano, al volante de un Chevrolet Spark - crédito @JD_Quinteror/X
Juan David Quintero cuestionó la imprudencia que cometió el ciudadano, al volante de un Chevrolet Spark - crédito @JD_Quinteror/X

Incluso, pidió a las autoridades de movilidad que lo identifiquen y le impongan “el comparendo correspondiente y pongan el caso en conocimiento de la Fiscalía”.

En un video que publicó con el mensaje, el concejal señaló: “Hay veces que hay que insultar a algunos ciudadanos porque no hay otra forma para que entiendan. Ese man del Spark que se subió en ese puente peatonal es un imbécil. (...) Uno tiene que ser muy imbécil para no pensar que puede tumbar el puente y matar a toda la gente que está encima. Por eso se lo digo, es un imbécil y a los imbéciles hay que meterlos es presos (sic)”, dijo.

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“Los imbéciles no son bienvenidos en nuestra ciudad. Así que excúsenme la insultadera, pero este imbécil se lo merece (sic)”, concluyó Quintero en su mensaje.

En otro mensaje también incluyó calificativos de alto calibre y la posibilidad de catalogar al conductor como un “posible asesino”.

Además de tratarlo de "imbécil", el concejal lo trató de "HDP" y "posible asesino" - crédito @JD_Quinteror/X
Además de tratarlo de "imbécil", el concejal lo trató de "HDP" y "posible asesino" - crédito @JD_Quinteror/X

Esto dijo: “HDP. Este no solo comete una infracción pone en peligro la vida de los peatones (...) Es un posible asesino (sic)”.

Quintero denunció acrobacias peligrosas de motociclista en la capital

Durante la misma jornada, el concejal bogotano denunció la conducta de varios motociclistas que fueron registrados circulando varios metros en una sola llanta sobre la Avenida Guayacanes, mientras ejecutaban piruetas en medio del tráfico.

Algunas de las acrobacias denunciadas por el concejal Quintero - crédito @JD_Quinteror/X
Algunas de las acrobacias denunciadas por el concejal Quintero - crédito @JD_Quinteror/X

“¿En qué momento la Avenida Guayacanes se convirtió en pista de acrobacias?”, cuestionó Quintero en su perfil de X.

El concejal señaló que uno de los motociclistas, identificado con la placa LVG18G, puso en riesgo su vida y la de quienes transitaban por la zona. “Las fotos y la placa están claras. Identifíquenlo y sanciónenlo”, solicitó Quintero a la Secretaría de Movilidad y a la Policía de Bogotá.

El motociclista se encontraba en medio del tráfico - crédito @PasaenBogota/X

De hecho, a la denuncia respondieron varios ciudadanos con más casos en otros puntos de la ciudad. Uno de ellos remitió el reporte de Pasa en Bogotá, en el que figuró un " Yango- Stunt", en la mañana del jueves, 23 de lulio, por la calle 127 en el sector de Bulevar Niza, haciendo acrobacias en medio del flujo vehicular.

Al respecto, algunos usuarios comentaron: “Descontrolados. Ni Dios ni ley... se les salieron de las manos.. y eso que esto es de lo menos grave que hacen (sic)“; ”Y no te imaginas los andenes en horas pico solo motos. Se necesitan más impuestos a las motos nuevas y desestimar el uso de estas por la alta tasa de accidentes“; ”Esos payasos se repiten en la avenida La Sirena y en la 140″; “Ahí está la placa, quitarle la licencia por 10 años es un buen comienzo”.

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