Esto cuesta la nueva camiseta del Real Madrid que Linda Caicedo presentó a los aficionados: aliste el bolsillo

Real Madrid colocó a Linda Caicedo como una de sus referentes para anunciar el uniforme suplente para la nueva temporada - crédito Real Madrid

Real Madrid presentó a los aficionados en España y de todo el mundo su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/2027, con la que afrontará LaLiga, Champions League y la Copa del Rey, con el objetivo de volver a ganar un título que les fue esquivo el año anterior.

Linda Caicedo fue una de las encargadas de presentar el uniforme en redes sociales, que dejó buenos comentarios entre los hinchas porque está inspirado en el escudo de la institución y tiene varios detalles especiales, además de un precio que llama la atención para el mercado colombiano.

De otro lado, la jugadora aspira a conseguir su primer trofeo con Real Madrid desde su llegada en 2023, pues nuevamente se quedó en blanco en su tercera temporada con las españolas, además de que afrontará los amistosos de preparación con la selección Colombia para el Mundial Femenino 2027.

PUBLICIDAD

¿Cuánto vale la camiseta de Linda Caicedo en el Real Madrid?

La vestimenta de los blancos fue hecha por la marca Adidas, empresa que tiene un acuerdo con la escuadra española desde 1998 y siempre llama la atención entre los aficionados por sus diseños, algunos de ellos pasan a la historia por los trofeos en determinada temporada.

En este caso, el uniforme suplente está inspirado en las joyas de la corona española, según el medio especializado Todo Sobre Camisetas, que aparecen en la parte superior del escudo del Real Madrid, las siglas del club (RMCF) en el frente y la nuca de la camiseta, y el logro del trébol de la compañía alemana para darle un toque retro.

PUBLICIDAD

Linda Caicedo fue una de las modelos para la presentación de la camiseta suplente del Real Madrid - crédito Real Madrid

Tanto los jugadores del cuadro masculino como el femenino presentaron la vestimenta al público, Linda Caicedo apareció en dos de las imágenes publicadas en redes sociales, en una de ellas, al lado de las figuras del brasileño Vinícius Júnior y el inglés Trent Alexander-Arnold.

En Colombia, la camiseta del Real Madrid tiene un precio de 599.950 pesos, en su versión de jugador que cuenta con toda la tecnología para la actividad deportiva, mientras que la casaca para los aficionados vale $429.950, tanto para hombres como mujeres, y el uniforme para niños está en 319.950 pesos.

Salieron los precios de la nueva camiseta del Real Madrid para la temporada 2026/2027 - crédito Adidas

La página de la marca alemana ya habilitó la venta de la camiseta del Real Madrid en su página web en el país para que los hinchas puedan comprarla online y apoyar a la atacante colombiana en la nueva temporada en la Liga F y la Champions League Femenina, así como en la Copa de la Reina.

PUBLICIDAD

Una nueva temporada para Linda Caicedo

La colombiana dejó atrás el trago amargo de no volver a ganar nada con las blancas, que desde su fundación no saben lo que es salir campeonas, y aspira a una temporada en la que quiere destronar al Barcelona a nivel local e internacional, lo que significa un reto enorme para la institución.

Para empezar, Linda Caicedo quiere ser la figura del Real Madrid en la Liga F, pues lleva cuatro torneos consecutivos en los que termina de segunda y por detrás de las catalanas, que siempre le llevan una buena ventaja de puntos en la tabla de posiciones para ganar el trofeo.

PUBLICIDAD

Linda Caicedo es una de las referentes del Real Madrid desde 2023, pese a no conseguir trofeos con el club - crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

El otro objetivo de la cafetera es la Champions League Femenina, certamen al que avanzó para la tercera ronda clasificatoria y espera por su rival en esa serie, cuyo ganador accederá a la fase de liga.

Finalmente, Linda Caicedo tendrá cinco amistosos en 2026 con la selección Colombia Femenina, dos en octubre y tres entre noviembre y diciembre, como parte de la preparación para el Mundial de Brasil 2027, al que llegará como campeona de la Liga de Naciones Conmebol.