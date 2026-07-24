Luis Felipe Henao asume la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol

Luis Felipe Henao es nuevo presidente de la Junta Directiva de la compañía - crédito @luisfelipehenao/X

Ecopetrol se alista para una serie de cambios en su cúpula directiva. Entre los movimientos previstos figura la llegada de Luis Felipe Henao como nuevo presidente de la Junta Directiva de la compañía, según confirmó un equipo de la petrolera al noticiero.

La reestructuración también contempla novedades en la presidencia de Ecopetrol. Según la información divulgada, Ricardo Roa se reincorporará a la empresa el próximo 27 de julio. No obstante, su permanencia sería breve, ya que su salida se produciría por mutuo acuerdo el 30 de julio.

Los cambios en la cúpula de Ecopetrol incluyen movimientos en la presidencia, la Junta Directiva y varias vicepresidencias de la compañía-crédito @ECOPETROL_SA /X

Los cambios alcanzarían igualmente a otros integrantes de la alta dirección. De acuerdo con lo conocido hasta ahora, los vicepresidentes Bairon Trina y Victoria Sepúlveda también dejarían sus cargos como parte de los ajustes que se preparan en la empresa. La Junta Directiva sería otro de los espacios que registraría modificaciones. La información señala que Angela María Robledo y Tatiana Roa dejarían de integrar ese órgano de gobierno corporativo.

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En ese escenario, Luis Felipe Henao asumiría como encargado de la Junta Directiva, mientras se concreta la nueva estructura directiva de la compañía. Hasta el momento, la información disponible apunta a una reorganización que abarcaría la presidencia, la Junta Directiva y varias vicepresidencias de Ecopetrol. La información disponible apunta a una reorganización que abarcaría la presidencia, la Junta Directiva y varias vicepresidencias de Ecopetrol.

¿Quién es Luis Felipe Henao?

Luis Felipe Henao Cardona es abogado de la Universidad del Rosario y, desde marzo de 2025, integra la Junta Directiva de Ecopetrol como miembro independiente. Además, preside el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad de la compañía.

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Su formación académica incluye estudios de especialización en Derecho de Empresa en la Universidad del Rosario y en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, institución en la que también cursa un doctorado en Derecho. Actualmente hace parte de la Junta Directiva de EPM y del Banco AV Villas. Además, se desempeña como representante legal de Lambda Soluciones Consultoría.

Luis Felipe Henao integra la Junta Directiva de Ecopetrol desde marzo de 2025 y preside el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad - crédito @luisfelipehenao/X

En el sector público ocupó el cargo de ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio entre 2013 y 2016. También fue viceministro de Vivienda y viceministro de Participación e Igualdad de Derechos. A lo largo de su trayectoria ejerció como secretario general de los ministerios del Interior y Justicia, así como del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

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Fuera de la administración pública, Henao fue columnista de El Espectador y El Tiempo, además de panelista del programa Hora 20. Según su hoja de vida oficial en Ecopetrol, cuenta con experiencia en la industria energética, transición energética, alta dirección, asuntos de gobierno y política pública, temas financieros, recursos humanos, derecho y gobierno corporativo, medio ambiente, así como en estrategia empresarial y gestión de proyectos.

El contrato de US$700 millones que rodeó la salida de la cúpula de Ecopetrol

Los cambios en la alta dirección de Ecopetrol se producen mientras la compañía mantiene suspendido uno de los procesos contractuales más importantes de los últimos años. Se trata de la licitación para contratar, durante diez años, el servicio de mantenimiento y gestión de activos industriales de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, un negocio valorado en cerca de US$700 millones.

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La petrolera informó que decidió frenar temporalmente el proceso y notificó esa determinación a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), conforme a los mecanismos establecidos para este tipo de actuaciones. Según explicó la empresa, la suspensión responde a la necesidad de realizar revisiones internas sobre las inquietudes y observaciones que fueron planteadas durante el desarrollo de la contratación. Mientras ese análisis avanza, el proceso permanecerá detenido.

Ecopetrol suspendió temporalmente el proceso para contratar el mantenimiento de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena mientras adelanta revisiones internas -crédito Fredy Builes/REUTERS

El contrato contempla los servicios de mantenimiento y gestión de activos industriales tanto en períodos de parada de planta como durante la operación normal de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, los dos principales complejos de refinación del país. En su comunicación oficial, Ecopetrol señaló que aprovechará el periodo de suspensión para evaluar los diferentes aspectos que surgieron durante la licitación y determinar los pasos a seguir antes de reactivar el proceso.

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La compañía precisó que esta revisión hace parte del desarrollo normal del procedimiento contractual y no informó una fecha para retomar la licitación. Tampoco confirmó si, una vez concluyan los análisis, acudirá a otras instancias de control o de cumplimiento.