Caso María Camila Potosí: la Policía investiga la presunta participación de cuatro personas en el crimen contra la joven embarazada en Cali

La mujer estaba esperando un bebé y tenia ocho meses de gestación - crédito TuBarco/Facebook | red social Facebook

La Policía Metropolitana de Cali avanza en la investigación por el asesinato de María Camila Potosí, un caso que generó conmoción en la ciudadanía. Según se conoció, el bebé de ocho meses de gestación que estaba esperando habría sido extraído de su vientre después de cometido el asesinato.

La víctima fue hallada con signos de violencia en una zona rural del corregimiento La Buitrera, tras los hallazgos de los exámenes forenses que realizaron funcionarios de Medicina Legal.

De acuerdo con declaraciones que ofreció a Caracol Radio el comandante de la institución, general Herbert Benavídez, los indicios apuntan a la posible participación de más de cuatro personas en el crimen, pero los detalles se mantienen bajo reserva judicial para no entorpecer el proceso.

PUBLICIDAD

“Sabemos que podrían haber participado más de cuatro personas, pero hace parte de la reserva de la investigación”, declaró el alto oficial, y también confirmó que hasta el momento no se han realizado capturas en relación con el caso.

El general Benavídez indicó que ya hay una mujer sindicada sobre la que se concentran algunas de las actuaciones de policía judicial, pero no se han oficializado detenciones.

En medio de la indignación, así fue el multitudinario recibimiento del cuerpo de María Camila Potosí en Cali - crédito @ReporteUrban/X

Los nuevos detalles de la indagación por el crimen de María Camila Potosí

La investigación ha tomado nuevos giros tras la difusión de un video en el que una persona, que dice ser la expareja de la motociclista que transportó a María Camila antes de su desaparición, asegura que la sospechosa fue entregada a las autoridades.

PUBLICIDAD

Ante esta versión, el general Benavidez prefirió no pronunciarse y reiteró que el caso continúa bajo la estricta conducción de la policía judicial.

Un aspecto crucial en la investigación es el estado del embarazo de María Camila Potosí al momento del crimen. Según el comandante, la Policía está a la espera del dictamen oficial de Medicina Legal para esclarecer este punto. Además, se confirmó que la hipótesis de la familia, y en la que se sostiene que la bebé no estaría en el cuerpo de la víctima, está siendo considerada en el proceso investigativo.

“Estamos trabajando sobre esa hipótesis y haciendo una labor investigativa para ubicar a la menor, en caso de que así sea la situación”, señaló Benavidez.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía continúan recopilando material probatorio y analizando la información aportada por la ciudadanía.

Las autoridades mantienen activa una recompensa que aumentó la mañana del viernes 24 de julio de 100 a 200 millones de pesos, de acuerdo al anuncio que realizó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, vía X, para quienes brinden datos que permitan esclarecer el asesinato y dar con los responsables.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, confirmó que la recompensa por información para identificar y capturar a los responsables del crimen de María Camila Potosí - crédito @alejoeder/X

Qué se sabe de la mujer que aparece con María Camila Potosí en una motocicleta

Un video de cámaras de seguridad, considerado una pista clave, muestra a María Camila montada en una motocicleta junto a una mujer, quien ya declaró ante las autoridades y que sería una conocida de la víctima.

PUBLICIDAD

Según fuentes cercanas a la familia, la mujer que transportó a la víctima fue identificada como una persona que asistía a reuniones del programa Fami (Familia, Mujer e Infancia) del Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), haciéndose pasar por embarazada para vincularse con otras mujeres gestantes, destacó un informe de la La FM.

La familia de María Camila aseguró que no tenía conocimiento de la existencia de esa mujer hasta que la grabación de viralizó en redes sociales y grupos de mensajería instantánea: las imágenes corresponden a las 4:13 p. m. del 16 de julio, en el sector de Polvorines, el último día en que se tuvo rastro de la joven.

PUBLICIDAD

Después de que el video se hiciera público, Carlos Rincón, expareja de la mujer de la moto, publicó su propia versión en redes sociales.

Rincón negó cualquier vínculo con el crimen y afirmó que, apenas se enteraron de la posible implicación de su expareja, su familia la llevó a la estación de policía de Meléndez.

Carlos Rincón afirmó que la mujer ya está bajo la custodia de las autoridades - crédito Carlos Rincón/Facebook

“No tengo nada que ver con el caso”, aseguró, y denunció que tanto él como su familia han sido víctimas de amenazas y hostigamientos tras conocerse la identidad de la mujer.

“Estamos corriendo un gran riesgo y recibiendo muchas amenazas (...) Nos están diciendo que van a llegar a la casa para quemarla, van a llegar a tirar piedras, que tenemos que irnos del barrio”, relató en su pronunciamiento la expareja de María Camila.

PUBLICIDAD