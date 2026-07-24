Pautips reaccionó a los comentarios de que será la villana en la nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity’ y así respondió

La nueva temporada de 'MasterChef Celebrity' pone a Pautips en el centro de los comentarios - crédito @pautips/IG

La nueva temporada de MasterChef Celebrity apenas comienza, pero los televidentes ya empezaron a sacar sus propias conclusiones sobre quiénes podrían convertirse en los protagonistas y antagonistas del famoso programa.

Uno de los nombres que más ha dado de qué hablar es el de la creadora de contenido Paula Galindo, más conocida como Pautips, luego de que varios de sus compañeros la señalaran como la posible “villana” de esta edición.

La influenciadora, que participa por primera vez en el concurso gastronómico del Canal RCN y en la televisión colombiana, no solo ha llamado la atención por su desempeño en la cocina, también por la personalidad competitiva que ha dejado ver durante los primeros capítulos, algo que han recalcado algunos famosos en varias oportunidades.

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Por ejemplo, en entrevista con La Mega varios concursantes coincidieron en que ella podría asumir el papel de antagonista de la temporada y desde ese momento las reacciones no han parado se sumarse en las redes sociales.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya instaló a Pautips entre los nombres más comentados por los televidentes - crédito @pautips/ Instagram

Los actores Jimmy Vásquez, Emmanuel Restrepo y Sebastián Vega fueron algunos de los participantes que mencionaron el nombre de Pautips cuando les preguntaron quién creían que podría convertirse en el personaje más polémico del programa.

Lejos de incomodarse por los comentarios, la creadora de contenido respondió con tranquilidad y aseguró que el público conocerá una versión de ella muy diferente a la que suele mostrar en redes sociales.

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La bogotana también reconoció que es consciente de que algunas de sus decisiones dentro de la competencia podrían generar críticas entre los seguidores del programa, por lo que aseguró estar preparada para afrontar las reacciones que surjan en redes sociales.

Además, mientras las especulaciones crecen, Pautips decidió sumarse al juego desde sus propias redes sociales y compartió una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece con una apariencia mucho más oscura y desafiante, alimentando la conversación sobre el supuesto rol que tendría dentro del reality.

Los actores Jimmy Vásquez, Emmanuel Restrepo y Sebastián Vega señalan a Pautips como la posible antagonista - crédito @pautips/IG

Junto a la fotografía escribió un mensaje con el que dejó la incógnita sobre si realmente terminará convirtiéndose en la “villana” de la competencia, invitando a sus seguidores a esperar el desarrollo del programa antes de sacar conclusiones.

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“¿Seré la villana de MasterChef? 🔥 Ya lo veremos...“, mencionó la creadora de contenido.

En conversación con Infobae Colombia Pautips confesó lo que piensa respecto a la otra faceta de su personalidad que va a ver el público, si cree que podría ser grata o negativa y también habló de la diferencia que hay en ese formato y el contenido que realiza para sus plataformas digitales.

“La verdad yo creo que van a encontrar una Paula diferente... Saben que yo siempre he sido como muy juiciosa, como muy ñoña. Entonces, aquí van a ver una mujer muy concentrada en la competencia, muy competitiva. Creo que tal vez eso no lo ven mucho en mis tutoriales, en los hauls y todo ese contenido que hago, pero las mujeres que les gusta como exigirse van a encontrar una parte que les va a gustar de mí, como ese fuego”, aseguró.

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La creadora de contenido compartió en sus redes una imagen hecha con inteligencia artificial para alimentar la incógnita sobre su rol en MasterChef Celebrity - crédito @pautips/IG

“Yo creo que se van a sorprender en el sentido de que es mi primera vez en televisión, no estaba tan acostumbrada como a trabajar con tantas cámaras y eso, y siento que yo mostré como más esta parte introvertida, seria, seca, que muchas personas no ven, porque lo que ven de mí en redes sociales es una mujer como que habla mucho, pero a la vez van a, a darse cuenta que tengo como otros aspectos de mi personalidad que no conocen", agregó.

Por ahora, la expectativa continúa creciendo alrededor de la participación de Pautips, especialmente después de que ella misma anticipara que podría tener acciones que podrían cambiar la percepción del público sobre su paso por el programa.

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