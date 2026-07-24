Hugo Rodallega no se confía con Santa Fe, pese a la victoria ante Caracas por la Copa Sudamericana: “Nada está definido”

El 23 de julio de 2026, Santa Fe ganó por 2-0 en los playoffs de la Copa Sudamericana ante Caracas FC, y puso un pie en los octavos de final.

La gran figura del partido fue el delantero Hugo Rodallega, autor del primer gol y guía en la victoria “Cardenal” en el Campín.

Tras finalizar el encuentro, el delantero de 40 años (el 25 de julio de 2026 cumple 41) entregó su balance sobre lo que fue la victoria, y advirtió que no se confían de cara al juego que se llevará en Cabudaré, Venezuela.

El delantero que cumplirá 41 años el 25 de julio de 2026 se reportó con gol en la victoria ante Caracas FC - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En primer lugar, Rodallega destacó el buen trabajo que tuvieron en El Campín, aunque advirtió que falta definir la llave en territorio venezolano, razón por la cual no se confían:

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“Fue un partido importante, hoy hicimos lo que teníamos que hacer, ganar de local, esta es una serie que se va a definir en casa de ellos, 180 minutos que bueno hoy ya jugamos los primeros 90, nos vamos con una ventaja, pero nada está definido, tenemos que ir a Venezuela a buscar ganar el partido también", explicó.

Consultado sobre si el resultado quedó corto por las opciones creadas, Rodallega descartó esa lectura y se aferró al valor del marcador:

“No, yo creo que ventaja es ventaja, independientemente de las opciones que generamos y lo bien que jugamos en la parte ofensiva, yo creo que nos llevamos una ventaja y eso es importante”.

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En el plano personal, el delantero describió cómo atraviesa el inicio del semestre y el torneo internacional: “Bien, bien, me siento bien, físicamente bien, con muchas ganas, con ilusión, empezando este semestre y encarando este torneo con mucha responsabilidad”.

El récord que rompió Hugo Rodallega tras su partido de Copa Sudamericana

El atacante se mostró satisfecho por el trabajo colectivo que mostró el equipo a lo largo de los 90 minutos ante los "Diablos Rojos" de Venezuela-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Hugo Rodallega alcanzó con Santa Fe un récord en la Copa Sudamericana en la serie de playoffs ante Caracas, un cruce que también aparecía como una prueba central para el equipo de Pablo Repetto porque una ventaja en Bogotá lo acercaría a los octavos de final y reforzaría un proceso que llegaba golpeado tras la eliminación en la Liga BetPlay y en la Copa Libertadores.

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En uno de los dos partidos de la serie, el delantero quedó como el jugador de mayor edad en disputar un encuentro del torneo, con 40 años y 363 días, según un dato del estadígrafo Álvaro Hincapié.

La marca vigente pertenecía al colombiano Mayer Candelo, que jugó la Sudamericana el 13 de junio de 2017 con Deportivo Cali ante Junior de Barranquilla con 40 años y 144 días.

Santa Fe jugó la ida de los playoffs frente a Caracas en El Campín con la expectativa de tomar una diferencia que le permitiera llegar con más margen al desquite en Barquisimeto. El club bogotano accedió a esta instancia después de terminar tercero en la fase de grupos de la Libertadores.

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El “León” venció 2-0 a Caracas y tomó ventaja en la serie de playoffs de la Copa Sudamericana, un resultado que lo deja mejor perfilado para buscar el paso a octavos de final antes de la revancha del 30 de julio en Venezuela.

El conjunto bogotano construyó la victoria con los goles de Hugo Rodallega a los 29 minutos y Franco Fagúndez a los 83. El marcador reflejó lo que ocurrió en el campo: posesión sostenida, presión alta y una sucesión de ataques de Santa Fe sobre un rival que pasó gran parte de la noche replegado cerca de su área.

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Santa Fe encontró la diferencia antes del descanso con una acción individual de Rodallega. Después de una pelota que quedó suelta en la medialuna, el delantero sacó un remate de media distancia que dejó sin respuesta a Benítez.

La jugada premió un tramo de dominio local que ya se había expresado en posesión, circulación en campo contrario y centros sobre el área rival. El equipo de Repetto había asumido la iniciativa desde el comienzo y buscó romper el bloque bajo de Caracas por las bandas, por arriba y también con apariciones entre líneas.

En el arranque, Nahuel Bustos acompañó a Rodallega en ataque, mientras Frasica retrocedió algunos metros para participar más en la elaboración. Del lado visitante, el plan fue conservador: dos líneas compactas, pocos espacios interiores y una apuesta por resistir cerca de Benítez.

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Esa resistencia tuvo momentos puntuales. La Mantía alcanzó a cerrar una ocasión clara cuando el primer gol parecía inminente, y Hernández intentó responder con un remate que sostuvo durante algunos minutos un intercambio más abierto.

La segunda anotación llegó recién a los 83 minutos y tuvo un impacto inmediato. Franco Fagúndez entró desde el banco y marcó en la primera pelota que tocó, apenas 19 segundos después de ingresar, con un remate de pierna derecha que despejó la incertidumbre y selló el resultado.