Colombia

Habló dueño del carro Spark azul implicado en incidente en puente peatonal de Bogotá y afirmó que vendió el vehículo meses atrás: “Lo que hizo es un acto salvaje”

La grabación del lunes 20 de julio, en la carrera 68 con avenida El Dorado, motivó la apertura de una investigación tras difundirse las imágenes en redes sociales. En ellas se observa un auto azul con placas ZIX013

Guardar
Google icon

El mandatario afirmó que la maniobra buscó evadir sanciones adicionales y señaló que se inició un trámite para establecer responsabilidades, mientras el caso se concentra en quién manejaba el carro ese día - crédito Carlos Fernando Galán

Las autoridades de Bogotá abrieron una investigación después de que un video dejó en evidencia cómo un carro Chevrolet Spark azul con placas ZIX013 intentó subir a un puente peatonal el lunes 20 de julio de 2026, en la carrera 68 con avenida El Dorado, durante la jornada del Día de la Independencia.

La Secretaría de Movilidad de la ciudad informó que el propietario será llamado a comparecer y que el caso derivará en tres comparendos por un monto cercano a $3 millones.

Según registros oficiales, el vehículo acumula deudas por más de $4 millones en multas asociadas a infracciones como desacato a señales de tránsito, circulación en horarios restringidos y uso indebido del automóvil.

PUBLICIDAD

En conversación con El Tiempo, Brayan Bernal Muñoz, que figura como dueño en los registros oficiales, afirmó que vendió el carro hace unos cuatro meses.

Se lo vendí a un señor que se llama Edwar Figueredo, quien me pagó el 80% y no hicimos el traspaso porque me quedó debiendo el 20 por ciento restante”, dijo.

Los registros oficiales indican que el vehículo acumula deudas por más de $4 millones en multas por desacato a señales de tránsito, circulación en horarios restringidos y uso indebido del automóvil - crédito Simit
Los registros oficiales indican que el vehículo acumula deudas por más de $4 millones en multas por desacato a señales de tránsito, circulación en horarios restringidos y uso indebido del automóvil - crédito Simit

Bernal Muñoz sostuvo que se comunicó con el comprador tras conocer el video y que acudirá ante Tránsito de Bogotá para acreditar su desvinculación del hecho, con un contrato de compraventa firmado. “Lo llamé para hacerle el reclamo y me dijo que él se encargaba de solucionar el tema. Lo que hizo es un acto salvaje”, afirmó.

PUBLICIDAD

El caso sumó un nuevo capítulo al conocerse que Edward Fabián Figueredo Corredor, quien publicó el video en redes, se identificó como denunciante, aunque los comparendos recientes del Spark azul aparecen registrados a su nombre. El más reciente, del 7 de junio, corresponde a una infracción por invasión del carril exclusivo de TransMilenio.

Figueredo, que se presenta en perfiles públicos como campeón panamericano y subcampeón nacional y latinoamericano de BMX, dijo que no revelará la identidad de quien conducía el vehículo al momento de la infracción. El alcalde Carlos Fernando Galán pidió colaboración ciudadana para identificar al conductor y aseguró que el responsable ocultó las placas para evitar sanciones adicionales, mientras la Secretaría de Movilidad anunció un proceso administrativo para definir responsabilidades y sanciones.

Temas Relacionados

Dueño del carro SparkPuente peatonalSecretaría de Movilidad de BogotáMulta de tránsitoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pautips reaccionó a los comentarios de que será la villana en la nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity’ y así respondió

La creadora de contenido respondió a quienes aseguran que será la gran antagonista del programa de cocina en esta oportunidad. Además, aceptó que mostrará su lado más competitivo y hasta compartió una curiosa imagen para alimentar la conversación entre sus seguidores

Pautips reaccionó a los comentarios de que será la villana en la nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity’ y así respondió

Etapa 19 del Tour de Francia: Tadej Pogačar se lleva una nueva victoria y Harold Tejada entró en el top-10 de la jornada

La carrera inició en Gap y propone 127,9 kilómetros con 3.572 metros de desnivel, cuatro puertos y una subida final de categoría especial, en una jornada que puede sacudir la lucha por el amarillo

Etapa 19 del Tour de Francia: Tadej Pogačar se lleva una nueva victoria y Harold Tejada entró en el top-10 de la jornada

Caso María Camila Potosí: la Policía investiga la presunta participación de cuatro personas en el crimen contra la joven embarazada en Cali

El comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad señaló que esperan el informe forense para despejar las especulaciones alrededor del asesinato de la mujer

Caso María Camila Potosí: la Policía investiga la presunta participación de cuatro personas en el crimen contra la joven embarazada en Cali

Consejo de Estado ratificó la nulidad del nombramiento de Verónica Alcocer como embajadora en el Vaticano: Petro incumplió la ley

El auto resalta que el decreto desconoció el artículo 126 de la Constitución Política, el cual establece que los servidores públicos no podrán nombrar a personas con quienes estén ligadas por matrimonio

Consejo de Estado ratificó la nulidad del nombramiento de Verónica Alcocer como embajadora en el Vaticano: Petro incumplió la ley

Hugo Rodallega no se confía con Santa Fe, pese a la victoria ante Caracas por la Copa Sudamericana: “Nada está definido”

El capitán anotó el primer tanto ante Caracas y resaltó que la llave sigue abierta tras los primeros 90 minutos en Bogotá, con el objetivo de volver a imponerse cuando se juegue el desquite en Venezuela

Hugo Rodallega no se confía con Santa Fe, pese a la victoria ante Caracas por la Copa Sudamericana: “Nada está definido”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Pautips reaccionó a los comentarios de que será la villana en la nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity’ y así respondió

Pautips reaccionó a los comentarios de que será la villana en la nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity’ y así respondió

Karol G lanzó adelanto de su nueva canción ‘Matadora’: así suena el tema que planea presentar en vivo en su primera fecha de tour

Tuto Patiño preocupó en ‘MasterChef Celebrity’ tras accidentarse en la cocina y ser atendido por paramédicos: “Se me fueron las luces”

‘Yo me llamo′ tercer capítulo del 23 de julio de 2026: Amparo Grisales tuvo que darle respiración boca a boca a otro jurado

Lina Tejeiro reveló qué pasará con su trabajo como actriz en cuanto nazca su primer hijo: “Todo depende...”

Deportes

Etapa 19 del Tour de Francia: Tadej Pogačar se llevó una nueva victoria y Harold Tejada entró en el top 10 de la jornada

Etapa 19 del Tour de Francia: Tadej Pogačar se llevó una nueva victoria y Harold Tejada entró en el top 10 de la jornada

Hugo Rodallega no se confía con Santa Fe, pese a la victoria ante Caracas por la Copa Sudamericana: “Nada está definido”

Así reaccionó la prensa venezolana tras la victoria de Santa Fe ante Caracas por la Copa Sudamericana en El Campín de Bogotá

El Benfica de Richard Ríos y Jhon Durán no comenzó bien en la Europa League 2026/27: otro colombiano también perdió 5-0

Este es el premio que recibirá el campeón de la Liga BetPlay 2026-II: la millonaria cifra que entregará la Conmebol