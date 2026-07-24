Habló dueño del carro Spark azul implicado en incidente en puente peatonal de Bogotá y afirmó que vendió el vehículo meses atrás: “Lo que hizo es un acto salvaje”

El mandatario afirmó que la maniobra buscó evadir sanciones adicionales y señaló que se inició un trámite para establecer responsabilidades, mientras el caso se concentra en quién manejaba el carro ese día - crédito Carlos Fernando Galán

Las autoridades de Bogotá abrieron una investigación después de que un video dejó en evidencia cómo un carro Chevrolet Spark azul con placas ZIX013 intentó subir a un puente peatonal el lunes 20 de julio de 2026, en la carrera 68 con avenida El Dorado, durante la jornada del Día de la Independencia.

La Secretaría de Movilidad de la ciudad informó que el propietario será llamado a comparecer y que el caso derivará en tres comparendos por un monto cercano a $3 millones.

Según registros oficiales, el vehículo acumula deudas por más de $4 millones en multas asociadas a infracciones como desacato a señales de tránsito, circulación en horarios restringidos y uso indebido del automóvil.

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En conversación con El Tiempo, Brayan Bernal Muñoz, que figura como dueño en los registros oficiales, afirmó que vendió el carro hace unos cuatro meses.

“Se lo vendí a un señor que se llama Edwar Figueredo, quien me pagó el 80% y no hicimos el traspaso porque me quedó debiendo el 20 por ciento restante”, dijo.

Los registros oficiales indican que el vehículo acumula deudas por más de $4 millones en multas por desacato a señales de tránsito, circulación en horarios restringidos y uso indebido del automóvil - crédito Simit

Bernal Muñoz sostuvo que se comunicó con el comprador tras conocer el video y que acudirá ante Tránsito de Bogotá para acreditar su desvinculación del hecho, con un contrato de compraventa firmado. “Lo llamé para hacerle el reclamo y me dijo que él se encargaba de solucionar el tema. Lo que hizo es un acto salvaje”, afirmó.

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El caso sumó un nuevo capítulo al conocerse que Edward Fabián Figueredo Corredor, quien publicó el video en redes, se identificó como denunciante, aunque los comparendos recientes del Spark azul aparecen registrados a su nombre. El más reciente, del 7 de junio, corresponde a una infracción por invasión del carril exclusivo de TransMilenio.

Figueredo, que se presenta en perfiles públicos como campeón panamericano y subcampeón nacional y latinoamericano de BMX, dijo que no revelará la identidad de quien conducía el vehículo al momento de la infracción. El alcalde Carlos Fernando Galán pidió colaboración ciudadana para identificar al conductor y aseguró que el responsable ocultó las placas para evitar sanciones adicionales, mientras la Secretaría de Movilidad anunció un proceso administrativo para definir responsabilidades y sanciones.

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