Colombia

Alcalde de Cali aumentó recompensa por información sobre el asesino de María Camila Potosí: ofreció $200 millones

La joven de 21 años fue encontrada junto al caudal de un río, amarrada de pies y manos, con signos de tortura y con varias heridas con arma blanca

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Alejandro Eder, alcalde de Cali y María Camila Potosí, joven asesinada en Cali - crédito Alcaldía de Cali y redes sociales
Alejandro Eder, alcalde de Cali y María Camila Potosí, joven asesinada en Cali - crédito Alcaldía de Cali y redes sociales

Alejandro Eder, alcalde de Cali, confirmó que la recompensa por información para identificar y capturar a los responsables del crimen de la joven María Camila Potosí subió de $50 millones a $200 millones, al señalar que el caso incluye el rapto del bebé de ocho meses que la víctima tenía en su vientre.

“Desde la Alcaldía de Cali hemos aumentado a $200 millones la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen de María Camila Potosí”, afirmó.

El mandatario local sostuvo que las autoridades mantendrán abiertas varias hipótesis sobre el hecho. “Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en cada una de las líneas de investigación, incluyendo el esclarecimiento de los hechos relacionados con el estado de salud de su bebé”, dijo Eder.

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En su declaración, el alcalde también fijó una postura frente a la violencia de género y contra menores. “En Cali, no toleramos la violencia contra las mujeres ni contra la niñez”, aseguró.

Eder añadió que buscarán llevar el caso ante los tribunales. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables respondan ante la justicia”, afirmó.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, confirmó que la recompensa por información para identificar y capturar a los responsables del crimen de María Camila Potosí - crédito @alejoeder/X
Alejandro Eder, alcalde de Cali, confirmó que la recompensa por información para identificar y capturar a los responsables del crimen de María Camila Potosí - crédito @alejoeder/X

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