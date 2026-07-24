El ‘influencer’ Beto Coral, deportado desde EE. UU., reveló qué hará cuando inicie el Gobierno De la Espriella: “No me voy a silenciar”

La publicación de la “tigreseñal” fue relacionada por Leszli Kálli con la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos. - crédito X de @Betocoralg y @ABDELAESPRIELLA

A menos de dos semanas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto de 2026, el activista político y creador de contenido, Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como ‘Beto’ Coral, habló sobre su futuro en Colombia y la postura que asumirá frente al nuevo gobierno.

Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, Coral fue consultado sobre si permanecerá en el país una vez inicie el nuevo mandato. Aunque reconoció que todavía no ha tomado una decisión definitiva, aseguró que su intención es quedarse.

“No sé. Yo quiero quedarme, pero mi familia no”, respondió Coral. Según explicó, la preocupación de sus allegados está relacionada con la exposición que ha tenido en los últimos meses y con los riesgos que consideran que enfrenta tras su regreso al país.

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El activista que fue deportado desde Estados Unidos señaló que la madre de su hijo hizo “todo lo posible” para que abandonara Colombia, por lo que reconoció que deberá tomar una decisión pensando en su familia. Sin embargo, dejó claro que no tiene intención de abandonar su actividad política y en redes sociales.

“Yo no me voy a silenciar, yo no me voy a callar”, afirmó durante la conversación. En ese sentido, sostuvo que continuará realizando denuncias y ejerciendo oposición al gobierno que encabezará Abelardo de la Espriella.

Coral también aseguró que el presidente electo “se equivocó gravemente” y sostuvo que, si desde Estados Unidos lograba generar impacto con sus publicaciones y denuncias, ahora espera hacerlo con mayor fuerza desde Colombia.

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“Vamos a seguir hablando más fuerte. Si el señor Abelardo de la Espriella ya no le gustó lo que yo hice en Miami, lo puedo hacer en cualquier parte del mundo, empezando por Colombia”, expresó.

Asimismo, manifestó su preocupación por lo que, a su juicio, podría ocurrir con quienes critiquen al próximo gobierno. “Pienso en los periodistas que se le van a oponer o que lo van a denunciar, pienso en los activistas, pienso en los creadores de contenido y en los congresistas que no van a aprobar sus caprichos”, dijo.

Durante la entrevista, Coral también cuestionó la futura relación entre el gobierno de De la Espriella y Estados Unidos, al advertir sobre posibles consecuencias en materia de derechos humanos y seguridad.

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