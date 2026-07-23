Colombia

Proponen crear una Comisión Accidental de Salud en el Congreso para hacer seguimiento a la crisis del sistema: esto dice la proposición

La iniciativa plantea conformar un espacio especializado dentro de la Cámara de Representantes para elaborar informes y formular recomendaciones, sin reemplazar las competencias de las autoridades en salud

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La iniciativa busca crear un espacio permanente para escuchar a pacientes, usuarios, prestadores, aseguradores, autoridades, gremios y demás actores vinculados al sector salud - crédito Colegio Médico Colombiano y EFE
La iniciativa busca crear un espacio permanente para escuchar a pacientes, usuarios, prestadores, aseguradores, autoridades, gremios y demás actores vinculados al sector salud - crédito Colegio Médico Colombiano y EFE

Una proposición radicada en la Cámara de Representantes busca crear la “Comisión Accidental para el Seguimiento, Control y Vigilancia para el fortalecimiento al Sistema de Salud”, una instancia de carácter legislativo y político que tendría como propósito realizar seguimiento permanente a las condiciones del sistema sanitario colombiano, recopilar información sobre las principales barreras de acceso y presentar recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la atención en salud.

La iniciativa, presentada por la representante Bleidy del Carmen Pérez Ballestas con el respaldo de varios congresistas, se sustenta en los artículos 43, numeral 8, y 66 de la Ley 5ª de 1992. La propuesta señala que la comisión sería un espacio especializado dentro de la Cámara de Representantes para examinar de manera continua el funcionamiento del sistema, proteger los derechos de usuarios y pacientes, así como hacer seguimiento a las condiciones en las que operan los distintos actores del sector.

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Aunque en su denominación incorpora los términos “control” y “vigilancia”, el documento aclara que su alcance sería exclusivamente legislativo y político, sin facultades administrativas.

Participación de todos los actores del sistema de salud

La proposición establece que la comisión no asumiría funciones administrativas, regulatorias, sancionatorias ni de inspección y vigilancia, competencias que seguirían en cabeza de las entidades correspondientes - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
La proposición establece que la comisión no asumiría funciones administrativas, regulatorias, sancionatorias ni de inspección y vigilancia, competencias que seguirían en cabeza de las entidades correspondientes - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

De acuerdo con la proposición, una de las principales funciones de la comisión sería adelantar gestiones encaminadas a garantizar los derechos de los usuarios del sistema mediante la recepción de información proveniente de pacientes, asociaciones de usuarios, profesionales y trabajadores de la salud, instituciones prestadoras de servicios, entidades responsables del aseguramiento, operadores logísticos, autoridades territoriales, organismos de control, gremios, universidades y demás actores relacionados con la prestación del servicio.

La iniciativa plantea que este escenario permita reunir las diferentes perspectivas sobre el funcionamiento del sistema de salud, incorporando tanto entidades públicas como organizaciones sociales y actores privados cuya actividad influye en la continuidad de la atención.

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Asimismo, la comisión estaría facultada para convocar audiencias públicas, mesas de escucha y espacios de diálogo en distintas regiones del país, tanto de manera presencial como virtual. Con ello se pretende que el seguimiento no se limite al ámbito nacional, sino que permita conocer directamente las situaciones que enfrentan departamentos y municipios en materia de acceso a los servicios, cierre de instituciones, demoras en la atención, insuficiencia de oferta o dificultades relacionadas con el flujo de recursos.

Entre sus atribuciones también estaría la elaboración de informes, alertas y recomendaciones sobre situaciones que afecten el acceso efectivo al sistema de salud. Cuando los asuntos identificados superen el ámbito legislativo, dichos documentos podrían ser remitidos a las autoridades competentes para su conocimiento.

La propuesta igualmente contempla que la comisión pueda formular recomendaciones técnicas y legislativas dirigidas a la Mesa Directiva, a las comisiones constitucionales o a la plenaria de la Cámara de Representantes, así como presentar proposiciones durante el trámite de proyectos de ley o actos legislativos relacionados con el sistema de salud.

Posibles visitas territoriales

Entre sus funciones estaría la elaboración de informes, alertas y recomendaciones que servirían de insumo para el control político y la discusión de iniciativas legislativas relacionadas con la salud - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Entre sus funciones estaría la elaboración de informes, alertas y recomendaciones que servirían de insumo para el control político y la discusión de iniciativas legislativas relacionadas con la salud - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El documento también autoriza la realización de visitas de seguimiento, sesiones descentralizadas y espacios territoriales, previa coordinación con la Mesa Directiva de la Cámara, la Secretaría General y las autoridades competentes. Estas actividades estarían sujetas a la disponibilidad presupuestal y logística de la corporación.

De igual forma, se prevé la realización de mesas de trabajo y reuniones técnicas con entidades del Gobierno nacional, autoridades locales, organismos de control y demás integrantes del sistema sanitario para identificar barreras de acceso, recopilar información y construir recomendaciones.

No obstante, la proposición establece expresamente que la comisión no podrá ejercer funciones de coadministración, dirección administrativa, ordenación del gasto, regulación, inspección, vigilancia o sanción, ni intervenir en competencias propias de otras entidades del Estado.

En ese sentido, el texto señala que la instancia no sustituirá las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Adres, las autoridades judiciales ni los organismos de control, por lo que su actuación se limitaría a solicitar información, generar alertas y formular recomendaciones dentro del ejercicio del control político que corresponde al Congreso.

Esto significa que la comisión no tendría facultades para ordenar pagos, intervenir entidades promotoras de salud, habilitar prestadores de servicios, resolver conflictos entre pacientes y aseguradores o adoptar decisiones administrativas sobre el funcionamiento del sistema.

Funcionamiento e informes a la Cámara

La iniciativa dispone que la Secretaría General de la Cámara de Representantes suministre el apoyo administrativo, logístico y tecnológico necesario para el funcionamiento de la comisión, dentro de las capacidades institucionales y presupuestales existentes.

Asimismo, establece que la instancia deberá presentar un informe final o informes periódicos, según lo determine la Mesa Directiva de la corporación. Estos documentos serían remitidos a la plenaria de la Cámara o a la Comisión Séptima Constitucional Permanente e incluirían los hallazgos obtenidos durante el seguimiento, así como las recomendaciones y propuestas legislativas derivadas de ese trabajo.

La conformación de la comisión estaría a cargo de la Mesa Directiva de la Cámara, que deberá procurar la participación plural de las diferentes bancadas, garantizar representación regional y mantener un carácter multipartidista. También le corresponderá designar la coordinación o presidencia de la instancia.

Según la proposición, la comisión desarrollaría sus actividades durante la legislatura en la que sea creada, aunque su funcionamiento podría prorrogarse si persisten las circunstancias que motivaron su conformación y se presenta un informe de gestión que justifique su continuidad.

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