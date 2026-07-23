Hugo Rodallega quiere seguir haciendo historia en Santa Fe: alcanzaría un nuevo récord en Copa Sudamericana

Hugo Rodallega es el goleador y líder de Santa Fe en las últimas cuatro temporadas, que lo convirtió también en un referente para los aficionados - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Santa Fe está ilusionado con conseguir una victoria en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana contra Caracas en El Campín, pues lo acercará a los octavos de final y respaldará el proceso del técnico Pablo Repetto, que viene de ser eliminado en la Liga BetPlay y la Copa Libertadores.

Hugo Rodallega quiere ser la figura de la serie y se acercaría a un récord en su carrera deportiva, producto de su longevidad y papel con los cardenales, a los que sacó campeones de la Liga BetPlay 2025-I y la Superliga 2026, además de una final de liga en 2024.

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De otro lado, Santa Fe también tiene otra tarea después de la ida en Sudamericana y es el debut en el campeonato colombiano del segundo semestre, visitará a Águilas Doradas en Medellín y el objetivo es ganar para empezar el camino al título, el cual les fue esquivo en los últimos dos torneos.

El récord que Rodallega superaría

A unas horas de su debut en la Copa Sudamericana, en la que cayó por ser tercero en fase de grupos de la Copa Libertadores, el León tiene la esperanza de sacar ventaja en El Campín para llegar tranquilo al compromiso en Barquisimeto, para asegurar el cupo a octavos.

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En alguno de esos dos encuentros, Hugo Rodallega se convertirá en el jugador con más edad en disputar un partido de la Copa Sudamericana, con 40 años y 363 días, según un dato del comunicador Álvaro Hincapié, citado por el medio Deportes RCN, previo al juego en Bogotá.

Hugo Rodallega se acerca a ser el jugador más viejo en aparecer en la Copa Sudamericana con 40 años - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Se trata de la tercera vez que el delantero dispute el certamen, pues la primera fue en la edición 2005, con el Deportivo Cali, y la siguiente en 2023, en la que no pasó de la fase de grupos, y ahora se encuentra en ronda de playoffs para llegar lejos y seguir haciendo historia en el que sería su último club en su carrera.

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Rodallega superaría en el récord a otro colombiano y es Mayer Candelo, volante de recordado paso por Millonarios y Deportivo Cali, con este último disputó la Sudamericana el 13 de junio de 2017 ante Junior de Barranquilla, tenía 40 años y 144 días y dos años después se retiró de la actividad profesional.

Uno de los últimos clubes de Mayer Candelo en su carrera fue el Deportivo Cali, equipo al que llegó en 2016 - crédito Diego Pineda/Colprensa

Por lo pronto, se presume que el delantero de 40 años arrancaría de titular contra Caracas en El Campín, ya que es una pieza determinante para el entrenador Repetto y sus compañeros, pues viene en gran forma en la temporada 2026 y necesitan de su experiencia.

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“Siempre necesitas la competencia”

De otro lado, el técnico Pablo Repetto, citado por DSports, afirmó que Santa Fe sigue con el libro de fichajes abierto en el mercado: “Estamos definiendo la llegada de un extremo, hemos visto algunas opciones, pero aún no encontramos ese jugador con las necesidades que tenemos”.

Con respecto a la preparación, el uruguayo mencionó que “se pudo realizar lo pactado con algunos amistosos. Claro que siempre necesitas la competencia, para encontrar el mejor nivel. Caracas no tiene muchos partidos oficiales de pretemporada, así que creo que llegamos bien, tranquilos con lo que hicimos antes”.

Pablo Repetto no ha tenido el mismo efecto positivo con Santa Fe en 2026 desde que ganó la Superliga en enero - crédito Colprensa

“En el inicio del primer semestre llegaron algunos jugadores tarde, con secuelas y lesionados, ahora con esta pretemporada en la que estuvimos todos ya, la competencia cercana, hay probabilidades de lesiones, pero tenemos una buena base física, jugadores que están mejor, intentaremos dosificar para evitar”, finalizó Pablo Repetto, que necesita destacar en el segundo semestre de 2026 para continuar en el cargo, pues lo salvó con las semifinales en Liga BetPlay porque fracasó en la Copa Libertadores, al ser eliminado de manera temprana.

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