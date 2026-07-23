Colombia

Gobierno Petro aclaró decreto del Ministerio de Agricultura criticado por “poner en riesgo la propiedad privada”

Desde la cartera explicaron que la adquisición de predios por interés social y utilidad pública, contemplada en la decisión, ya “está prevista en la Ley 160 de 1994″

Guardar
Google icon
El Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, según los críticos, daría facultades al Gobierno para "tomar "posesión inmediata" de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa" - crédito @PalomaValenciaL/X - Colprensa
El Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, según los críticos, daría facultades al Gobierno para "tomar "posesión inmediata" de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa" - crédito @PalomaValenciaL/X - Colprensa

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con su entidad adscrita, la Agencia Nacional de Tierras, emitieron un comunicado para explicar las disposiciones y alcances del Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, en respuesta a diversas afirmaciones y fuertes críticas sobre la norma.

Una de las voces más preponderantes que se levantaron en contra de la medida fue la de la excandidata presidencial y exsenadora, Paloma Valencia, que explicó que la medida, en su concepto, “excede de forma peligrosa las facultades de la ley porque le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar ‘posesión inmediata’ de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa”.

PUBLICIDAD

La crítica de Valencia apuntó, en particular, al artículo 2.2.6.19.4,, que establece la “Identificación y declaratoria de predios de utilidad pública”.

Paloma Valencia criticó la expedición del Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 y afirmó que atentaría contra "la propiedad privada" - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia criticó la expedición del Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 y afirmó que atentaría contra "la propiedad privada" - crédito @PalomaValenciaL/X

Allí se estimó que “la Superintendencia de Notariado y Registro creará antes del 25 de julio de 2026 un código registral especial, de carácter exclusivamente publicitario y sin efectos de limitación al dominio, para la utilidad pública con fines de reforma agraria y administración anticipada de los predios que ejerce la Agencia Nacional de Tierras o quien haga sus veces”.

De hecho, puntualmente, el artículo deja claro que la ANT “solicitará estas inscripciones sobre los predios que declare de utilidad pública o en aquellos en los que tenga promesa de compraventa y el acta de entrega que la documente. La solicitud se presentará a las Unidades Móviles de Registro para la Reforma Agraria o al registrador, a preferencia”.

PUBLICIDAD

Este es el artículo que más preocupó a Paloma Valencia sobre el decreto del Ministerio de Agricultura - crédito @PalomaValenciaL/X
Este es el artículo que más preocupó a Paloma Valencia sobre el decreto del Ministerio de Agricultura - crédito @PalomaValenciaL/X

Ante los efectos que esta medida podría llegar a surtir, Valencia alegó que “esto no es reglamentar la ley”, sino que la creación de dicho código registral “es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores” y que, en consecuencia, queda “en riesgo la propiedad privada en Colombia”.

Ante este tipo de afirmaciones, el Gobierno Petro aclaró que la adquisición de predios, mejoras rurales y servidumbres “por interés social y utilidad pública” está prevista en el artículo 31 de la Ley 160 de 1994, vigente desde hace más de tres décadas y “ratificada por diferentes gobiernos”.

Esta fue la explicación del Ministerio de Agricultura sobre el decreto 0765 de 2026 - crédito ANT
Esta fue la explicación del Ministerio de Agricultura sobre el decreto 0765 de 2026 - crédito ANT

A través del comunicado, desde la ANT indicaron —en contraposición a Valencia— que el Decreto 0765 no crea nuevos efectos jurídicos, sino que “reglamenta operativamente una facultad ya existente”.

Del mismo modo, argumentaron que el numeral 1° del artículo 61 de la Ley 2294 de 2023 reafirma la negociación directa y mecanismos que facilitan la compra de tierras, en línea con lo ratificado por la Corte Constitucional.

El comunicado señaló que el saneamiento automático es “una figura consolidada en el ordenamiento colombiano” y ya se aplica en sectores como infraestructura de transporte y parques nacionales, con respaldo constitucional, solo que el cuestionado decreto extiende su uso al sector agropecuario, en condiciones análogas y bajo el mismo marco de legalidad.

Ministerio de Agricultura afirmó que las disposiciones del decreto 0765 de 2026 ya están legisladas en Colombia - crédito ANT
Ministerio de Agricultura afirmó que las disposiciones del decreto 0765 de 2026 ya están legisladas en Colombia - crédito ANT

Sobre las exclusiones, explicaron que el decreto contempla excepciones expresas para medidas cautelares, decisiones judiciales sobre Justicia y Paz, solicitudes de restitución de tierras, afectaciones ambientales y restricciones sobre bienes culturales, para mantener la protección de estos regímenes.

Respecto a la función judicial y calificadora, el comunicado precisó que el decreto no desplaza a los jueces ni suprime la función de los registradores, quienes mantienen su capacidad de calificación en los procesos de registro de instrumentos públicos.

Y en cuanto al código registral de utilidad pública, se explicó que su creación tiene “únicamente efectos publicitarios” y no limita derechos de dominio, en línea con lo dispuesto por la Superintendencia de Notariado y Registro, “para la utilidad pública con fines de reforma agraria y la administración anticipada de los predios que ejerce la Agencia Nacional de Tierras. Además, esta medida tampoco es una creación del decreto”, afirmaron.

También aseguraron que el trámite de expedición del decreto cumplió con los procedimientos y directrices normativas, incluida la publicación anticipada del proyecto regulatorio por un término reducido y justificado.

Temas Relacionados

Decreto 0765 de 2026Ministerio de AgriculturaReforma agrariaANTPaloma ValenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Proponen crear una Comisión Accidental de Salud en el Congreso para hacer seguimiento a la crisis del sistema: esto dice la proposición

La iniciativa plantea conformar un espacio especializado dentro de la Cámara de Representantes para elaborar informes y formular recomendaciones, sin reemplazar las competencias de las autoridades en salud

Proponen crear una Comisión Accidental de Salud en el Congreso para hacer seguimiento a la crisis del sistema: esto dice la proposición

Hugo Rodallega quiere seguir haciendo historia en Santa Fe: alcanzaría un nuevo récord en Copa Sudamericana

El goleador espera ser la figura en la serie de playoffs contra Caracas para obtener el cupo a los octavos de final y llegar lejos a nivel internacional

Hugo Rodallega quiere seguir haciendo historia en Santa Fe: alcanzaría un nuevo récord en Copa Sudamericana

Petro señaló a Abelardo de la Espriella por el asesinato de dos líderes del Pacto Histórico: “Es evidente que la amenaza empieza a cumplirse”

Aunque su mensaje en redes sociales causó alarma entre sus simpatizantes, los casos citados, de los que entregó información fragmentada, aún no cuentan con pruebas que permitan atribuir su autoría o motivación a actores políticos específicos

Petro señaló a Abelardo de la Espriella por el asesinato de dos líderes del Pacto Histórico: “Es evidente que la amenaza empieza a cumplirse”

Jorge Cao confesó el drama que vivió tras perder a su hija por el cáncer y no poder despedirse: “Fue sumamente difícil”

El reconocido actor cubano, nacionalizado en Colombia, reveló a los 82 años cómo el teatro se convirtió en su refugio durante los momentos más difíciles de su vida, especialmente después de la muerte de Marisel

Jorge Cao confesó el drama que vivió tras perder a su hija por el cáncer y no poder despedirse: “Fue sumamente difícil”

Condenaron a más de 30 años de prisión al feminicida de joven de 21 años en Cartagena: “Gritó que la había matado para que lo respetara”

La sentencia cerró el proceso judicial después de que el responsable admitiera su culpa, pese a que al comienzo había rechazado la imputación formal

Condenaron a más de 30 años de prisión al feminicida de joven de 21 años en Cartagena: “Gritó que la había matado para que lo respetara”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Jorge Cao confesó el drama que vivió tras perder a su hija por el cáncer y no poder despedirse: “Fue sumamente difícil”

Jorge Cao confesó el drama que vivió tras perder a su hija por el cáncer y no poder despedirse: “Fue sumamente difícil”

Daniela Álvarez respondió a especulaciones sobre su vínculo con el actor Lenard Vanderaa: habrían vuelto a ser pareja

Revelan imágenes del escenario de Karol G para su ‘Tropitour’, a pocas horas de comenzar su gira en Chicago

El cantante vallenato Churo Díaz fue imputado por la Fiscalía por presunto acto sexual contra menor de 14 años: los detalles de si irá a la cárcel o no

Diana Ángel publicó fuerte mensaje en contra de Abelardo de la Espriella: “Ha llegado algo peor”

Deportes

Hugo Rodallega quiere seguir haciendo historia en Santa Fe: alcanzaría un nuevo récord en Copa Sudamericana

Hugo Rodallega quiere seguir haciendo historia en Santa Fe: alcanzaría un nuevo récord en Copa Sudamericana

Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

Manu Gutiérrez, periodista viral del Mundial 2026, contó cómo fue entrevistar a James Rodríguez

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Carlos Antonio Vélez ‘estalló’ por la renovación de Néstor Lorenzo en la selección Colombia: “Viva la mediocridad”