Condenaron a más de 30 años de prisión al feminicida de joven de 21 años en Cartagena: “Gritó que la había matado para que lo respetara”

La mujer fue asesinada por el padre de uno de sus hijos, con el que tuvo una tormentosa convivencia - crédito EFE

La Fiscalía General de la Nación confirmó el 23 de julio de 2026 la condena contra el hombre que mató a Yulianies Caicedo en Cartagena. Tras un preacuerdo avalado por un juez, el sentenciado fue hallado responsable de feminicidio agravado y tiene que cumplir 31 años y 2 meses de prisión por el crimen ocurrido el 5 de diciembre de 2025 en el barrio Fredonia.

La decisión quedó en firme y cerró el proceso judicial para el condenado, de 41 años, luego de que admitiera su responsabilidad de manera libre y asesorado por su abogado. Sin embargo, en las audiencias preliminares no aceptó el cargo que le imputó el ente investigador, decisión que cambió tras la revisión de su situación.

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Según la reconstrucción del caso, que fue publicada por el diario local El Universal, la víctima tenía 21 años, era madre de dos niños de 5 y 6 años y había decidido separarse de su pareja dos días antes del ataque por antecedentes de malos tratos.

Una pariente de la víctima aseguró que el hombre la buscó la tarde del crimen en la vivienda de su madre, la convenció de salir con el argumento de que hablaran y la llevó a su casa, donde la encerró y la atacó a muerte.

De acuerdo con el testimonio recogido por el medio local, Yulianies había terminado la convivencia para irse con sus hijos a la casa de su madre el 3 de diciembre de 2025, con el fin de comenzar una nueva vida.

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Sin embargo, la Fiscalía indicó en su reporte oficial que, dos días después, el sujeto la engañó para encerrarla en su casa, donde le propinó nueve heridas con arma blanca. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.

Las mujeres exigen respeto por sus derechos - crédito Camila Díaz / Colprensa

Testigos del hecho pidieron justicia tras el ataque

Una familiar de la víctima contó detalles de lo ocurrido al diario cartagenero: “Una sobrina estaba jugando en la calle y fue ella quien vio cuando ese hombre salió ensangrentado y gritando que la había matado para que lo respetara. Yuli estaba ya en el suelo”.

La Policía Metropolitana informó ese mismo 5 de diciembre de 2025 que el entonces presunto feminicida se entregó voluntariamente y confesó el crimen. En su reporte oficial, la institución indicó que el hombre expresó que le había causado varias lesiones a su compañera sentimental.

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Cabe reiterar que en las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado y ese cargo no fue aceptado. Sin embargo, el organismo judicial precisó que, tras un preacuerdo se declaró al involucrado responsable del delito de feminicidio agravado.

Los constantes ataques en el territorio nacional son rechazados por la población - crédito Carlos López/EFE

Hombre que mató a una menor de edad fue condenado

La Fiscalía General de la Nación confirmó el 22 de julio que un juez penal de conocimiento de Riohacha condenó a 43 años y 9 meses de prisión a un hombre que causó la muerte de una menor de 12 años en el barrio 2 de febrero de la capital de La Guajira.

De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal seccional, el 14 de abril de 2025 el hoy sentenciado, esposo de una tía de la víctima, aprovechó su condición de cuidador de la niña para agredirla en una habitación.

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La menor de edad intentó defenderse de las agresiones en su contra, siendo herida por el ahora condenado con un arma cortopunzante, en 48 oportunidades. La gravedad de las heridas provocó su muerte casi de forma inmediata.

El caso fue rechazado por la comunidad que exige respeto por las mujeres - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Tras la investigación, el agresor fue encontrado responsable del delito de femicidio agravado y el juez confirmó que la pena tiene que ser cumplida en centro de reclusión.