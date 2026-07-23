Petro señaló a Abelardo de la Espriella por el asesinato de dos líderes del Pacto Histórico: “Es evidente que la amenaza empieza a cumplirse”

El presidente saliente, Gustavo Petro, sin pruebas, intentó vincular a su sucesor, Abelardo de la Espriella, a crímenes que han ocurrido en Colombia con, presuntamente, miembros del Pacto Histórico - créditos Raúll Arboleda/AFP - Schneyder Mendoza/AFP

El presidente saliente de la República, Gustavo Petro, emitió a través de su perfil de X una serie de acusaciones directas contra el mandatario electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, al que responsabilizó de manera pública por el asesinato de dos personas que, según sus palabras, estarían ligadas al Pacto Histórico, sin que precisara mayores detalles sobre su militancia en la colectividad progresista.

Las declaraciones de Petro causaron confusión, ya que los hechos recientes investigados por las autoridades no registraron, hasta el momento, una conexión directa entre las amenazas públicas de De la Espriella y los homicidios señalados. Según los reportes, las investigaciones judiciales avanzan en varias líneas, sin que se haya confirmado una motivación política tras los crímenes en Risaralda y el Tolima.

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“Han sido asesinados dos líderes del pacto histórico, uno en el Tolima y otro en Pereira. Las amenazas hoy se cuentan por miles. Es evidente que la amenaza de Abelardo empieza a cumplirse. Si amenaza, consigue el anuncio de un crimen contra la humanidad en Colombia y ya debe ser denunciada”, destacó el primer mandatario, al que le restan 15 días en el poder, con un mensaje que encendió la polémica.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro habría responsabilizado a Abelardo de la Espriella por dos crímenes de hombres que, al parecer, eran miembros del Pacto Histórico - crédito @petrogustavo/X

Los asesinatos que, según Gustavo Petro, motivó la llegada de Abelardo de la Espriella al poder

Uno de los casos mencionados fue el de César Augusto Serna Restrepo, que fue atacado con arma de fuego en el barrio Cuba de Pereira. La respuesta de la Policía Metropolitana, que reveló que el hombre tenía nacionalidad colombiana y española, incluyó el despliegue del Bloque de Búsqueda, que asumió las primeras labores investigativas para esclarecer el móvil del crimen, del que no se tiene un rumbo claro sobre el mismo.

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Y es que de acuerdo con fuentes policiales, no existe hasta el momento una hipótesis concluyente sobre el asesinato. Una de las líneas de investigación apunta lo que sería un posible ajuste de cuentas, aunque esta versión aún no ha sido confirmada de manera definitiva. Y del mismo modo, es importante aclarar que, aunque no se ha descartado que existan razones políticas detrás del hecho, tampoco se ha podido probar.

La frase del presidente electo Abelardo de la Espriella de querer "destripar" a la izquierda sigue siendo utilizada por sus contradictores para vincularlo a hechos violentos, como acontó con el mandatario saliente, Gustavo Petro - crédito EFE

Por su parte, en lo que concierne al Tolima, Petro no precisó a cuál de los homicidios recientes hacía referencia, pese a que entre los casos más destacados figura el asesinato de Daniel Alfonso Jiménez González, ocurrido el 16 de diciembre de 2025 en Ataco, en el sur del departamento, y que era hijo de Helio Fabio Jiménez Narváez, gerente de campaña de Olga Niyireth Cardozo, aspirante a la Cámara por el Pacto.

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Otro hecho violento en la región fue el homicidio de Julián Arenas, el 17 de noviembre de 2025. Reconocido líder político y comunitario en Chaparral, había sido candidato al Concejo por el partido de izquierda en las elecciones de octubre de 2023 y era figura activa en el departamento. La Fiscalía y la Policía investigan ambos casos, sin que se haya definido que los crímenes hacen parte de un patrón sistemático.

El presidente Gustavo Petro insistió en que la llegada al poder de Abelardo de la Espriella pondrá en serio riesgo a su militancia - crédito Joel González/Presidencia

Lo que sí parece claro es que las acusaciones de Petro buscarían relacionar a De la Espriella con sus polémicas declaraciones sobre el progresismo en Colombia. El 29 de julio de 2025, en una entrevista en La FM, el entonces candidato afirmó que su objetivo era “destripar a la izquierda”, al calificar a este sector como “cáncer” y “plaga”, y autodefiniéndose como un “enemigo acérrimo” de esa corriente ideológica.

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Tras la controversia, De la Espriella ofreció aclaraciones en distintos medios, y aseguró que su expresión no implicaba un llamado a la violencia física, sino que era una metáfora para referirse a la confrontación de ideas y la erradicación del discurso de la izquierda mediante el debate democrático. No obstante, la frase caló entre los sectores progresistas a tal punto que fue usada por la campaña de Iván Cepeda para ganar adeptos.