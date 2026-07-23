Partido Conservador lanzó alerta por traslado de $4 billones para la Ungrd y otros movimientos del Gobierno: “Se multiplican los contratos”

El presidente Petro solicitó a los funcionarios encargados del traslado y manejo de los recursos tener cuidado con los actos de corrupción - crédito @PCambioRadical/X

El Partido Conservador se unió a las advertencias que han surgido por la reasignación de $4 billones para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la cual solicitó el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el primer mandatario, los recursos se suman a otros $4 billones que ya tiene la entidad y, con ellos, se busca atender las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño.

“He pedido que los $4 billones que el Ministerio de Hacienda, en vigencias futuras, no colocó para el programa Colombia Solar, que es para mí esencial para mitigar los efectos de El Niño en términos de energía eléctrica, se lleven a la Ungrd y entonces tengamos $8 billones en Gcelca (Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe)”, explicó el jefe de Estado en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, realizada el 21 de julio de 2026.

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Según el presidente, las altas temperaturas podrían generar todo tipo de emergencias en el país, sobre todo en los meses de diciembre de 2026, febrero de 2027 y marzo de 2027. Los recursos direccionados a la Ungrd servirían para responder a una escasez de agua y, por tanto, de energía.

Hay dudas sobre el manejo de los $4 billones reasignados a la Ungrd por antecedentes de corrupción - credito Ovidio González/Presidencia

La colectividad aseguró que la billonaria reasignación genera preocupación y dudas sobre su licitud y transparencia. El movimiento político aseguró que, además del direccionamiento de los recursos, el Gobierno saliente ha estado celebrando contratos y tomando determinaciones faltando pocos días para que inicie una nueva administración: la del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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“La orden del presidente Gustavo Petro de transferir $4 billones a la UNGRD en la recta final de su gobierno enciende todas las alarmas. Desde el @soyconservador hemos visto con preocupación cómo, en los últimos días de esta administración, se multiplican los contratos, las transferencias y decisiones de última hora”, detalló el partido político.

En ese sentido, aseguró que es necesario que los organismos de control competentes vigilen el manejo de unos recursos de “semejante magnitud”.

El Partido Conservador cuestionó la reasignación de $4 billones para la Ungrd por el fenómeno de El Niño - crédito @soyconservador/X

En la reunión con el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el mandatario también se refirió a los riesgos que se corren de que haya malos manejos. Por eso, hizo una advertencia a los funcionarios encargados de la administración del dinero: estar atentos a presuntas irregularidades y evitar actos de corrupción. Esto, teniendo en cuenta un antecedente que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos de la Ungrd. “Ojo con la corrupción”, precisó.

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Pese a que el presidente hizo el llamado de atención para evitar que haya anomalías en la destinación de los recursos, el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella también expresó su preocupación por la reasignación de los $4 billones. En un comunicado, afirmó que “no se puede ignorar” la magnitud de la suma, la premura con la que la administración Petro quiere efectuar el traslado y el historial reciente de corrupción de la Ungrd.

En respuesta a la advertencia que hizo el Gobierno entrante, el primer mandatario afirmó que, ante la “súper sequía” que se presentará entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, decretará el traslado del dinero para que sea utilizado en los “frentes más críticos” para así garantizar el acceso a agua potable y a otros servicios.

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Gustavo Petro defendió la reasignación de $4 billones y cuestionó la postura del Gobierno electo - crédito @petrogustavo/X

“Si el señor Abelardo se queda soñando en que gobernar es usar el código penal, que el mismo no se aplica para sí, entonces va a dejar morir a los colombianos de hambre y sed en la megasequía. Es ahora que toca tomar decisiones; si Abelardo las toma un mes antes ya no sirve para nada, por eso debió ir al empalme”, aseguró el jefe de Estado en su cuenta de X.