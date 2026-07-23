Colombia

Partido Conservador lanzó alerta por traslado de $4 billones para la Ungrd y otros movimientos del Gobierno: “Se multiplican los contratos”

El presidente Gustavo Petro solicitó la reasignación de recursos para atender las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño

Guardar
Google icon
El presidente Petro solicitó a los funcionarios encargados del traslado y manejo de los recursos tener cuidado con los actos de corrupción - crédito @PCambioRadical/X

El Partido Conservador se unió a las advertencias que han surgido por la reasignación de $4 billones para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la cual solicitó el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el primer mandatario, los recursos se suman a otros $4 billones que ya tiene la entidad y, con ellos, se busca atender las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño.

“He pedido que los $4 billones que el Ministerio de Hacienda, en vigencias futuras, no colocó para el programa Colombia Solar, que es para mí esencial para mitigar los efectos de El Niño en términos de energía eléctrica, se lleven a la Ungrd y entonces tengamos $8 billones en Gcelca (Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe)”, explicó el jefe de Estado en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, realizada el 21 de julio de 2026.

PUBLICIDAD

Según el presidente, las altas temperaturas podrían generar todo tipo de emergencias en el país, sobre todo en los meses de diciembre de 2026, febrero de 2027 y marzo de 2027. Los recursos direccionados a la Ungrd servirían para responder a una escasez de agua y, por tanto, de energía.

- credito -Ovidio González/Presidencia
Hay dudas sobre el manejo de los $4 billones reasignados a la Ungrd por antecedentes de corrupción - credito Ovidio González/Presidencia

La colectividad aseguró que la billonaria reasignación genera preocupación y dudas sobre su licitud y transparencia. El movimiento político aseguró que, además del direccionamiento de los recursos, el Gobierno saliente ha estado celebrando contratos y tomando determinaciones faltando pocos días para que inicie una nueva administración: la del presidente electo Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

“La orden del presidente Gustavo Petro de transferir $4 billones a la UNGRD en la recta final de su gobierno enciende todas las alarmas. Desde el @soyconservador hemos visto con preocupación cómo, en los últimos días de esta administración, se multiplican los contratos, las transferencias y decisiones de última hora”, detalló el partido político.

En ese sentido, aseguró que es necesario que los organismos de control competentes vigilen el manejo de unos recursos de “semejante magnitud”.

El Partido Conservador cuestionó la reasignación de $4 billones para la Ungrd por el fenómeno de El Niño - crédito @soyconservador/X
El Partido Conservador cuestionó la reasignación de $4 billones para la Ungrd por el fenómeno de El Niño - crédito @soyconservador/X

En la reunión con el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el mandatario también se refirió a los riesgos que se corren de que haya malos manejos. Por eso, hizo una advertencia a los funcionarios encargados de la administración del dinero: estar atentos a presuntas irregularidades y evitar actos de corrupción. Esto, teniendo en cuenta un antecedente que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos de la Ungrd. “Ojo con la corrupción”, precisó.

Pese a que el presidente hizo el llamado de atención para evitar que haya anomalías en la destinación de los recursos, el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella también expresó su preocupación por la reasignación de los $4 billones. En un comunicado, afirmó que “no se puede ignorar” la magnitud de la suma, la premura con la que la administración Petro quiere efectuar el traslado y el historial reciente de corrupción de la Ungrd.

En respuesta a la advertencia que hizo el Gobierno entrante, el primer mandatario afirmó que, ante la “súper sequía” que se presentará entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, decretará el traslado del dinero para que sea utilizado en los “frentes más críticos” para así garantizar el acceso a agua potable y a otros servicios.

Gustavo Petro defendió la reasignación de $4 billones y cuestionó la postura del Gobierno electo - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro defendió la reasignación de $4 billones y cuestionó la postura del Gobierno electo - crédito @petrogustavo/X

Si el señor Abelardo se queda soñando en que gobernar es usar el código penal, que el mismo no se aplica para sí, entonces va a dejar morir a los colombianos de hambre y sed en la megasequía. Es ahora que toca tomar decisiones; si Abelardo las toma un mes antes ya no sirve para nada, por eso debió ir al empalme”, aseguró el jefe de Estado en su cuenta de X.

Temas Relacionados

Partido ConservadorUngrdCorrupciónFenómeno de El NiñoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Corte Constitucional avaló el decreto de emergencia para proteger la producción agroalimentaria, pero fijó límites para su aplicación

La Sala Plena declaró ajustada a la Constitución la mayor parte del Decreto Legislativo 0212 de 2026, expedido durante el estado de emergencia económica, social y ecológica

Corte Constitucional avaló el decreto de emergencia para proteger la producción agroalimentaria, pero fijó límites para su aplicación

La Dian aclaró qué pasará con los productos de la canasta familiar ante los nuevos impuestos que busca aplicar el Gobierno Petro

Críticas de congresistas y expertos advierten sobre el impacto de las medidas en el costo de vida y el debate político que se abre en el Congreso con la nueva reforma tributaria que presentó el Minsiterio de Hacienda

La Dian aclaró qué pasará con los productos de la canasta familiar ante los nuevos impuestos que busca aplicar el Gobierno Petro

La Red de Veedurías de Colombia pidió investigar presuntos nexos entre “los catalanes” y la junta de Ecopetrol en el Gobierno Petro

El titular de esta organización, Pablo Bustos, pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella la conformación de un equipo independiente que revise la legalidad y transparencia de los acuerdos recientes, que comprometerían, a su juicio, el futuro financiero de la estatal petrolera

La Red de Veedurías de Colombia pidió investigar presuntos nexos entre “los catalanes” y la junta de Ecopetrol en el Gobierno Petro

Sinuano Día resultados de hoy jueves 23 de julio: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana dio a conocer la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy jueves 23 de julio: ganadores del último sorteo

Jóvenes en Paz quedará suspendido tras la liquidación del Ministerio de Igualdad: solo se pagarán giros pendientes por rechazos bancarios

La operación del plan para jóvenes entre 14 y 28 años quedó en transición por el Decreto 626 del 19 de junio de 2026, mientras el Gobierno define qué entidad asumirá su manejo

Jóvenes en Paz quedará suspendido tras la liquidación del Ministerio de Igualdad: solo se pagarán giros pendientes por rechazos bancarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez respondió a especulaciones sobre su vínculo con el actor Lenard Vanderaa: habrían vuelto a ser pareja

Daniela Álvarez respondió a especulaciones sobre su vínculo con el actor Lenard Vanderaa: habrían vuelto a ser pareja

Revelan imágenes del escenario de Karol G para su ‘Tropitour’, a pocas horas de comenzar su gira en Chicago

El cantante vallenato Churo Díaz fue imputado por la Fiscalía por presunto acto sexual contra menor de 14 años: los detalles de si irá a la cárcel o no

Diana Ángel publicó fuerte mensaje en contra de Abelardo de la Espriella: “Ha llegado algo peor”

Habló Anamar, exnovia de Renzo Meneses, tras la filtración de video en el que el hombre aparecería maltratando a una mujer: “La paz no la cambio por nada”

Deportes

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

Cómo ver por televisión la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II, en medio de la protesta de los clubes por los derechos de transmisión

El once ideal de hispanoamericanos del Mundial 2026, según una aplicación estadística deportiva, incluye a dos colombianos: quiénes son

Ricardo ‘Caballo’ Márquez es el nuevo jugador de Águilas Doradas: este es el presente deportivo del exgoleador del Unión Magdalena

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio