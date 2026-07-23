Un ciudadano estadounidense murió tras desplomarse en la entrada de un edificio: estos son los detalles

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía atendió la muerte del ciudadano en Bello - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El estadounidense Sirajaldin Khalifa Abdul Qadr, de 64 años, se desplomó en la entrada de un edificio del conjunto Cerros de Avellaneda, en Bello (Antioquia), después de regresar de un paseo con una amiga al apartamento donde se hospedaba desde el viernes 17 de julio de 2026.

El caso quedó bajo verificación judicial para establecer si el fallecimiento está relacionado con problemas de salud previos o si le fue suministrada alguna sustancia como ha ocurrido en situaciones similares.

El hecho ocurrió en la carrera 63A con calle 77, en el barrio Villas del Sol, el martes 21 de julio sobre las 3:30 p. m. en la parte alta del occidente de Bello. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el extranjero había pasado el puente festivo dentro de la vivienda por sus quebrantos médicos y solo salió esa tarde para caminar por el parque de Bello durante cerca de dos horas.

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La investigación se realiza en medio del aumento de muertes de visitantes extranjeros en el Valle de Aburrá. De acuerdo con los reportes oficiales, al menos doce personas de distintas nacionalidades murieron este año en el municipio por diferentes circunstancias y tres de esos casos fueron homicidios.

La ciudadanía pide a los extranjeros tener precaución ante la cantidad de casos registrados - crédito Colprensa

El diario local El Colombiano informó que la pareja bajó del taxi y caminó hacia la torre 2 del conjunto residencial y fue en ese momento cuando Abdul Qadr cayó inconsciente en la entrada. Vecinos y vigilantes lo auxiliaron y lo subieron hasta el piso 19 mientras pedían asistencia médica.

Los socorristas llegaron después al edificio, hicieron la valoración inicial y confirmaron que el extranjero ya no tenía signos vitales.

El cuerpo no presentaba señales externas de violencia

Abdul Qadr era oriundo del estado de Pensilvania, en Estados Unidos, y se encontraba en ese inmueble desde el viernes 17 de julio. La versión de los habitantes del edificio indica que el martes en la tarde sufrió un desmayo repentino y ya no respondió.

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Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección judicial del cuerpo que no presentaba ninguna señal de un ataque. Después, personal judicial adelantó los actos urgentes y el traslado a Medicina Legal, entidad que determinará la causa exacta mediante la autopsia.

Los especialistas se encargarán de determinar las causas exactas de la muerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Alerta por las muertes de extranjeros en Antioquia

Ante la gravedad del caso, se recordó la historia de Jean Roody Dagobert, otro ciudadano estadounidense, hallado muerto a mediados de junio de 2026 en un inmueble de alquiler temporal ubicado en la carrera 76A con calle 48C del barrio Estadio, en Medellín.

De acuerdo con el medio local Alerta Paisa, un allegado que también se hospedaba en el lugar vio a cuatro mujeres en la sala y notó además la desaparición de una cadena de oro de la víctima.

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Ese caso quedó en manos de la Fiscalía 5 Seccional. Los peritos hicieron la inspección técnica del cadáver, la fijación fotográfica y la recolección de pruebas para establecer las causas del fallecimiento.

Varios casos tienen a la ciudad en alerta, pues algunos son homicidios - crédito Colprensa

A partir de estos hechos, las autoridades de Medellín y la Policía de Turismo recomendaron a los visitantes extranjeros extremar precauciones en salidas nocturnas y al socializar con desconocidos. Entre las medidas de las autoridades se encuentran:

No aceptar alimentos o bebidas de personas recién conocidas.

No ingresar extraños a hospedajes de alquiler temporal o apartamentos gestionados por plataformas.

No exhibir objetos de alto valor.

No usar el teléfono móvil mientras se camina por la calle.

Retirar efectivo solo en cajeros ubicados dentro de centros comerciales o entidades bancarias.

Usar plataformas digitales de transporte o taxis pedidos por aplicación, en lugar de abordar vehículos en la calle.