Colombia

Un ciudadano estadounidense murió tras desplomarse en la entrada de un edificio: estos son los detalles

El hombre de 64 años regresaba de una caminata con una amiga cuando cayó inconsciente. Las autoridades dejaron el caso en verificación judicial mientras Medicina Legal define las causas del fallecimiento

Guardar
Google icon
Tres agentes del CTI con trajes blancos y tapabocas introducen un cadáver cubierto en una camilla al compartimiento trasero de un vehículo oficial blanco.
Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía atendió la muerte del ciudadano en Bello - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El estadounidense Sirajaldin Khalifa Abdul Qadr, de 64 años, se desplomó en la entrada de un edificio del conjunto Cerros de Avellaneda, en Bello (Antioquia), después de regresar de un paseo con una amiga al apartamento donde se hospedaba desde el viernes 17 de julio de 2026.

El caso quedó bajo verificación judicial para establecer si el fallecimiento está relacionado con problemas de salud previos o si le fue suministrada alguna sustancia como ha ocurrido en situaciones similares.

El hecho ocurrió en la carrera 63A con calle 77, en el barrio Villas del Sol, el martes 21 de julio sobre las 3:30 p. m. en la parte alta del occidente de Bello. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el extranjero había pasado el puente festivo dentro de la vivienda por sus quebrantos médicos y solo salió esa tarde para caminar por el parque de Bello durante cerca de dos horas.

PUBLICIDAD

La investigación se realiza en medio del aumento de muertes de visitantes extranjeros en el Valle de Aburrá. De acuerdo con los reportes oficiales, al menos doce personas de distintas nacionalidades murieron este año en el municipio por diferentes circunstancias y tres de esos casos fueron homicidios.

Levantamiento de cuerpo, cadáver, sijín, Medicina Legal
La ciudadanía pide a los extranjeros tener precaución ante la cantidad de casos registrados - crédito Colprensa

El diario local El Colombiano informó que la pareja bajó del taxi y caminó hacia la torre 2 del conjunto residencial y fue en ese momento cuando Abdul Qadr cayó inconsciente en la entrada. Vecinos y vigilantes lo auxiliaron y lo subieron hasta el piso 19 mientras pedían asistencia médica.

Los socorristas llegaron después al edificio, hicieron la valoración inicial y confirmaron que el extranjero ya no tenía signos vitales.

El cuerpo no presentaba señales externas de violencia

Abdul Qadr era oriundo del estado de Pensilvania, en Estados Unidos, y se encontraba en ese inmueble desde el viernes 17 de julio. La versión de los habitantes del edificio indica que el martes en la tarde sufrió un desmayo repentino y ya no respondió.

PUBLICIDAD

Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección judicial del cuerpo que no presentaba ninguna señal de un ataque. Después, personal judicial adelantó los actos urgentes y el traslado a Medicina Legal, entidad que determinará la causa exacta mediante la autopsia.

Servicio Médico Forense, medicina legal, necropsia, análisis postmortem, investigación judicial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los especialistas se encargarán de determinar las causas exactas de la muerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Alerta por las muertes de extranjeros en Antioquia

Ante la gravedad del caso, se recordó la historia de Jean Roody Dagobert, otro ciudadano estadounidense, hallado muerto a mediados de junio de 2026 en un inmueble de alquiler temporal ubicado en la carrera 76A con calle 48C del barrio Estadio, en Medellín.

De acuerdo con el medio local Alerta Paisa, un allegado que también se hospedaba en el lugar vio a cuatro mujeres en la sala y notó además la desaparición de una cadena de oro de la víctima.

Ese caso quedó en manos de la Fiscalía 5 Seccional. Los peritos hicieron la inspección técnica del cadáver, la fijación fotográfica y la recolección de pruebas para establecer las causas del fallecimiento.

Asesinato de vendedora embarazada en Soacha genera dolor e indignación en la comunidad - crédito Colprensa
Varios casos tienen a la ciudad en alerta, pues algunos son homicidios - crédito Colprensa

A partir de estos hechos, las autoridades de Medellín y la Policía de Turismo recomendaron a los visitantes extranjeros extremar precauciones en salidas nocturnas y al socializar con desconocidos. Entre las medidas de las autoridades se encuentran:

  • No aceptar alimentos o bebidas de personas recién conocidas.
  • No ingresar extraños a hospedajes de alquiler temporal o apartamentos gestionados por plataformas.
  • No exhibir objetos de alto valor.
  • No usar el teléfono móvil mientras se camina por la calle.
  • Retirar efectivo solo en cajeros ubicados dentro de centros comerciales o entidades bancarias.
  • Usar plataformas digitales de transporte o taxis pedidos por aplicación, en lugar de abordar vehículos en la calle.

Temas Relacionados

BelloAntioquiaValle de AburráExtranjero muertoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Corte Constitucional ordenó a la Procuraduría emitir respuestas claras y motivadas sobre el traslado de sus funcionarios

El alto tribunal amparó el derecho de petición de un procurador judicial que llevaba años solicitando su traslado de Buenaventura a Cali

Corte Constitucional ordenó a la Procuraduría emitir respuestas claras y motivadas sobre el traslado de sus funcionarios

Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

El equipo rojo regresa a la acción tras el parón del Mundial de 2026 con el reto de buscar su segunda estrella en este torneo, frente a un rival que quiere dar la sorpresa desde la ida

Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

Denuncian que el Dapre firmó millonario contrato con una fundación: más de 1.800 millones por cinco informes

En el documento de Presidencia figuró la firma de Isaira Espitia Petro, representante legal de la Fundación Significarte, que ya ha realizado programas a entidades como el Icbf

Denuncian que el Dapre firmó millonario contrato con una fundación: más de 1.800 millones por cinco informes

Mujer murió en medio de un procedimiento estético en Barranquilla: autoridades investigan posibles irregularidades en la clínica

La paciente, de 31 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio en el quirófano de la Clínica Diamanti Boutique, en El Porvenir. Familiares denuncian que no la trasladaron a la UCI

Mujer murió en medio de un procedimiento estético en Barranquilla: autoridades investigan posibles irregularidades en la clínica

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 23 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 23 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez respondió a especulaciones sobre su vínculo con el actor Lenard Vanderaa: habrían vuelto a ser pareja

Daniela Álvarez respondió a especulaciones sobre su vínculo con el actor Lenard Vanderaa: habrían vuelto a ser pareja

Revelan imágenes del escenario de Karol G para su ‘Tropitour’, a pocas horas de comenzar su gira en Chicago

El cantante vallenato Churo Díaz fue imputado por la Fiscalía por presunto acto sexual contra menor de 14 años: los detalles de si irá a la cárcel o no

Diana Ángel publicó fuerte mensaje en contra de Abelardo de la Espriella: “Ha llegado algo peor”

Habló Anamar, exnovia de Renzo Meneses, tras la filtración de video en el que el hombre aparecería maltratando a una mujer: “La paz no la cambio por nada”

Deportes

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, playoffs Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online del Cardenal en El Campín

Cómo ver por televisión la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II, en medio de la protesta de los clubes por los derechos de transmisión

El once ideal de hispanoamericanos del Mundial 2026, según una aplicación estadística deportiva, incluye a dos colombianos: quiénes son

Ricardo ‘Caballo’ Márquez es el nuevo jugador de Águilas Doradas: este es el presente deportivo del exgoleador del Unión Magdalena

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio