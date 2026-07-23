Colombia

Paloma Valencia aseguró que decreto del Gobierno Petro pone en riesgo la propiedad privada en Colombia: “Saltarse a jueces y registradores”

La dirigente advirtió que la expedición de dicho decreto otorgaría potestades sobre ciertos procedimientos en la Agencia Nacional de Tierras, dejando a los propietarios en situación de incertidumbre

Guardar
Google icon
Paloma Valencia aseguró que no encuentra posturas de Juan Daniel Oviedo que afecten su trabajo conjunto - crédito Prensa Paloma Valencia/Suminitrada a Infobae Colombia
Paloma Valencia denunció que decreto del Gobierno Petro afectó la propiedad privada - crédito Prensa Paloma Valencia/Suministrada a Infobae Colombia

La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia señaló que el Decreto 0765 expedido el 15 de julio de 2026 por el gobierno de Gustavo Petro introduce cambios que, según su criterio, amenazan la protección de la propiedad privada en Colombia.

La dirigente advirtió que este decreto otorgaría potestades a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para cancelar gravámenes, tomar posesión inmediata de predios en el papel y generar efectos registrales con una simple promesa de compraventa, sin, según su advertencia, necesidad de acudir a jueces ni registradores.

“El Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 excede de forma peligrosa las facultades de la ley: le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar “posesión inmediata” de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa (sic)“, indicó Valencia.

PUBLICIDAD

Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia señaló que el Decreto 0765 expedido el 15 de julio de 2026 por el Gobierno de Gustavo Petro introduce cambios que, según su criterio, amenazan la protección de la propiedad privada en Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

Valencia afirmó que el decreto fue firmado por el Ministerio de Agricultura cuando faltaban apenas 16 días para el final del mandato de Petro. En sus declaraciones, la excongresista sostuvo que el Gobierno tramitó el documento con rapidez, habilitando el portal SUCOP para comentarios públicos solo entre el 2 y el 8 de julio, y firmándolo el 15 de julio con ministros encargados.

La exsenadora enfatizó que el decreto modifica decretos reglamentarios previos del sector agropecuario, justicia y hacienda, en asuntos relacionados con el saneamiento de predios transferidos a la ANT conforme a la Ley 160 de 1994.

“Un decreto ilegal e inconstitucional terminará cayéndose en el Consejo de Estado pero, mientras tanto, provocará afectaciones a la propiedad y transferencias de tierras sumamente difíciles de revertir (sic)”, precisó Paloma Valencia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el texto del Decreto 0765, la Superintendencia de Notariado y Registro deberá crear un código registral especial antes del 25 de julio de 2026, destinado a identificar predios declarados de utilidad pública para la reforma agraria, con carácter publicitario y sin efectos de limitación de dominio.

Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X
De acuerdo con el texto del Decreto 0765, la Superintendencia de Notariado y Registro deberá crear un código registral especial antes del 25 de julio de 2026 - crédito @PalomaValenciaL/X

El decreto señala que la ANT podrá solicitar inscripciones en ese código sobre predios declarados de utilidad pública o en aquellos en los que exista una promesa de compraventa respaldada por un acta de entrega. Además, la solicitud podrá presentarse ante las Unidades Móviles de Registro para la Reforma Agraria o al registrador correspondiente, según la preferencia de la entidad.

Valencia cuestionó la legalidad del decreto y advirtió que, en su opinión, la medida permite el saneamiento administrativo de predios y la cancelación de gravámenes, lo que podría llevar a la pérdida del derecho de propiedad o a largos litigios para reclamar indemnizaciones.

Entre los riesgos señalados, Valencia destacó que la creación de un “código especial de utilidad pública o reforma agraria” podría complicar el acceso a créditos para pequeños y medianos productores, al afectar el valor de los predios e impedir la renovación de préstamos agrícolas.

Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia destacó que la creación de un “código especial de utilidad pública o reforma agraria” podría complicar el acceso a créditos para pequeños y medianos productores - crédito @PalomaValenciaL/X

En su análisis, la dirigente explicó que el decreto, al permitir la cancelación de gravámenes y vicios por vía administrativa, “despoja al legítimo dueño o reclamante de su derecho sobre la tierra y lo manda a pleitear durante años una indemnización monetaria contra el Estado”.

La exsenadora sostuvo que, si la norma llegara a ser declarada inválida por el Consejo de Estado, podría dejar secuelas difíciles de revertir en las transferencias de tierras y la situación jurídica de los propietarios.

También señaló que, ante posibles controversias, se utilizaría el argumento de que “les quitaron la tierra a los campesinos”, aunque en su criterio la responsabilidad recaería en el Gobierno por haber firmado un decreto que califica como improvisado y contrario al Estatuto Registral.

Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia explicó que el decreto, al permitir la cancelación de gravámenes y vicios por vía administrativa - crédito @PalomaValenciaL/X

Valencia concluyó que la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica son elementos esenciales para los productores rurales y cualquier ciudadano. Reiteró su llamado a que la reforma agraria se base en la legalidad y la transparencia, sin recurrir a disposiciones que, según su visión, dejan a los propietarios y campesinos en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaGobierno PetroPropiedad privadaMinisterio de AgriculturaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rafael Nieto explicó por qué se opone a que De la Espriella se posesione en guarnición militar: “Solamente los dictadores lo hacen allá”

El senador del Centro Democrático fue uno de los 35 congresistas que le hicieron contrapeso a la proposición, aunque finalmente fue avalada con 55 votos a favor

Rafael Nieto explicó por qué se opone a que De la Espriella se posesione en guarnición militar: “Solamente los dictadores lo hacen allá”

Suspenden audiencia contra alias Víctor Chalá por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda: la Flip advierte riesgo de impunidad

La Fundación para la Libertad de Prensa cuestionó el aplazamiento de la diligencia judicial y pidió esclarecer la responsabilidad de toda la estructura criminal detrás del crimen del comunicador

Suspenden audiencia contra alias Víctor Chalá por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda: la Flip advierte riesgo de impunidad

Iván Marín lloró en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y confesó estar viviendo su “mayor temor” dentro del programa: “No quería venir a esta mier...”

El comediante tuvo un imprevisto durante el segundo capítulo del programa, que le provocó un bajonazo emocional. Además, aseguró en un momento que no quería participar en el ‘reality’

Iván Marín lloró en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y confesó estar viviendo su “mayor temor” dentro del programa: “No quería venir a esta mier...”

Mafe Carrascal siguió despachándose contra los ministros designados por Abelardo de la Espriella: “Títere de los mismos de siempre”

La senadora del Pacto Histórico aseguró que el gabinete del presidente electo reproduce estructuras familiares y prácticas asociadas a la élite colombiana

Mafe Carrascal siguió despachándose contra los ministros designados por Abelardo de la Espriella: “Títere de los mismos de siempre”

Joven víctima de un intento de robo con arma falsa en Bogotá narró lo sucedido: “Era literalmente una pistola de disfraz de Halloween”

La denunciante dijo que cayó al suelo y sufrió golpes en la cabeza, las rodillas y un nudillo, y que las alarmas del barrio y sus gritos hicieron que vecinos salieran de sus viviendas para intervenir en la situación

Joven víctima de un intento de robo con arma falsa en Bogotá narró lo sucedido: “Era literalmente una pistola de disfraz de Halloween”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe desató rumores de boda al lucir un vestido de novia pocos días después de oficializar su relación con Camilo Méndez

Sara Uribe desató rumores de boda al lucir un vestido de novia pocos días después de oficializar su relación con Camilo Méndez

El presentador Diego Sáenz sufrió varias fracturas durante un accidente en paracaídas: todo quedó en video

Presentador mexicano ‘estalló’ contra Shakira y pidió no incluirla más como artista oficial de los mundiales: “Otros cantan mejor”

Rating Colombia: Caracol y RCN siguen la disputa en su segunda noche de estrenos con ‘Yo me llamo’, ‘MasterChef’ y ‘Pa seguirte queriendo’

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, respondió cómo superar una infidelidad: “No habla de tu valor como mujer”

Deportes

Estos serían los otros dos rivales de la selección Colombia en la fecha FIFA entre septiembre y octubre

Estos serían los otros dos rivales de la selección Colombia en la fecha FIFA entre septiembre y octubre

Así va la remodelaciones del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

Hinchada de River no perdona a ‘Juanfer’ Quintero por sus declaraciones contra el ‘Chacho’ Coudet: “Faltarle el respeto al club”