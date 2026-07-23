Hinchada de River no perdona a ‘Juanfer’ Quintero por sus declaraciones contra el ‘Chacho’ Coudet: “Faltarle el respeto al club”

Juan Fernando Quintero apenas ha compartido un semestre con el 'Chacho' Coudet - crédito Baires

A 72 horas del debut de River Plate en el Torneo Clausura ante Barracas Central, Juan Fernando “Juanfer” Quintero cuestionó públicamente su vínculo futbolístico con el entrenador Eduardo Coudet y dejó abierto su futuro en el club, después de que la institución le concediera una prórroga de una semana en su licencia por asuntos personales.

El volante colombiano, de 33 años, seguirá fuera del plantel hasta el jueves 30 de julio de 2026, según informó el club, mientras permanece entre Miami, Estados Unidos, y un próximo viaje a Medellín para acompañar una situación personal. En ese período, además, se entrena por su cuenta.

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La tensión se hizo visible después de la derrota de River ante Aldosivi por la Copa Argentina, cuando Coudet había dicho en conferencia de prensa que el mediocampista debía presentarse “este jueves” a los entrenamientos. Tras esa declaración, Quintero respondió en una entrevista con ESPN y marcó distancia con el técnico: “Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él”.

Juan Fernando Quintero disputó 64 minutos y gestó un gol en la victoria 2-0 de River Plate contra Talleres de Córdoba - crédito River Plate

Quintero planteó que la diferencia con el técnico no pasa por un conflicto personal, sino por una visión de juego opuesta. “Como persona tengo la mejor, no tengo problemas con él, pero futbolísticamente pensamos realmente diferente”, afirmó.

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También recordó su escasa participación en el último ciclo bajo la conducción del Chacho. “Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mayor continuidad, incluso en la final ante Belgrano jugué solo cinco minutos”, señaló el enganche, que insistió en que las decisiones del entrenador quedaron expuestas en el campo.

Estas declaraciones le han costado a Juan Fernando Quintero su relación con la hinchada, la cual mantiene un cariño especial por el colombiano por el título de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid. En redes sociales han sentenciado que no es lo que le conviene actualmente a la institución y que su aporte en el más reciente ccolo no ha sido el esperado:

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Juan Fernando Quintero tiene contrato por año y medio con River Plate - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

“Lo de Quintero en ESPN es un ASCO. PUTERIO. Con todas las letras. Le tira mierda a Coudet, dice que si el DT lo quería, él volvía antes. ¿QUEEEEEE????? ES EMPLEADO DE RIVER, NO DE COUDET! DE RIVER!!!!! Basta de esta basura que hizo historia en Madrid, pero es de basura lo que está haciendo. Y al que le duela, que se haga hincha de Quintero. Yo soy de River, amo a River y defiendo a River. RESPETO" @FacundoBrignolo

“Entiendo lo de este pibe con Madrid pero hace 5 años que no deja de faltarle el respeto al club y al hincha, coudet se tiene que ir ayer, pero este gordo me tiene los huevos llenos también, ya está amigo, quédate allá un abrazo” @LautaroCatriel

“Otra vez hay que volver a amargarse con estas cositas, hace 15 dias quedó afuera del mundial y sigue boludeando. Lo peor es leer gente que lo defiende como si hace caridad en el club. Mientras boludea con Maluma el club y sus compañeros fueron eliminados de copa Argentina” @ClossMoments

“Juanfer allana el camino para irse, y seguro ya lo tiene resuelto. Innecesario ventilar cuestiones que no suman en un momento difícil del equipo. Grosero error suyo, como fue grosero error de Coudet ponerlo 5 minutos en una final y abrirle la puerta entera para que se vaya” @turcocarp

El futuro de Juan Fernando Quintero tras sus diferencias con el ‘Chacho’ Coudet

Juan Fernando Quintero tiene ofertas de Europa para seguir desarrollando su carrera profesional - crédito FCF

Juan Fernando Quintero anunció que evalúa salir de River Plate pese a tener contrato hasta diciembre de 2027. El mediocampista colombiano analiza ofertas del exterior mientras se define un acuerdo con la dirigencia, que pretende atenerse al vínculo vigente. Entre las opciones que se mencionan aparecen Italia, Estados Unidos y México.

El periodista argentino Sebastián Srur sostuvo que Quintero tiene una propuesta del fútbol italiano y que podría llegar al Cagliari, donde sería compañero de Yerry Mina. En paralelo, el Diario Olé indicó que el jugador cuenta con propuestas de equipos de la MLS y de la Liga de México.

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Entre los equipos colombianos en los que podría terminar el volante se encuentran Junior FC, luego de que se reuniera con Christian Daes, CEO de Tecnoglass, empresa que patrocina al cuadro barranquillero. En algún momento se habló de Millonarios FC como su próximo destino, antes de que regresara a River Plate. Independiente Medellín, club del que es hincha, también surge como posibilidad.