Así va la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

La ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez entró en su recta final con la instalación de la última grada de la nueva tribuna.-crédito @AlejandroChar/X

La ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez entró el 23 de julio de 2026 en su recta final tras la instalación de la última grada de la nueva tribuna, una obra que elevará la capacidad de 43.000 a 65.000 espectadores en Barranquilla.

El alcalde Alejandro Char recorrió los trabajos y dijo que la intervención se ejecutó en un periodo cercano a cinco meses. “Terminamos de colocar la última grada de la ampliación del supermetro. Pasamos de 43 mil sillas a 65 mil. En tan solo cinco meses, el estadio se parece cada vez más al sueño que imaginamos”, dijo.

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La instalación de la última gradería cerró la estructura principal del proyecto y acercó la obra a su fase final, dentro del plan del Distrito para modernizar el principal escenario deportivo de la ciudad y ampliar su capacidad para recibir partidos de la Selección Colombia, del Junior y eventos culturales.

La intervención en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez incluye nuevas graderías, adecuaciones estructurales y mejoras para una mayor afluencia de público-crédito @AlejandroChar/X

Durante el recorrido también participó el delantero Teófilo Gutiérrez, quien respaldó la transformación:

“Es un estadio de primer nivel. Me emocioné cuando lo vi porque aquí he vivido muchas cosas lindas con Junior y la Selección. Las grandes figuras cuando lo pisen se van a sentir muy felices”.

La intervención hace parte del proceso de modernización del estadio, inaugurado hace cuatro décadas, e incluye nuevas graderías, adecuaciones estructurales y mejoras para atender una mayor afluencia de público.

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El estadio Metropolitano de Barranquilla también tuvo el cambio de su campo de juego

Así quedó instalada la nueva gramilla del estadio Metropolitano de Barranquilla, donde oficia como local el Junior - crédito Aldairsm

El alcalde Alejandro Char también mostró la nueva gramilla del estadio Metropolitano Roberto Meléndez y anunció que la próxima semana comenzará el proceso para convertirla en una cancha híbrida, una intervención clave dentro de la remodelación que ampliará el aforo a cerca de 65.000 personas en partidos y hasta75.000 espectadores en conciertos.

La visita a las obras coincidió con la instalación de la última grada del proyecto de ampliación. En el recorrido también estuvieron Alejandro Char Nule y el delantero del Junior Teófilo Gutiérrez, que observó de cerca el estado del campo y el avance general del escenario.

Char aseguró que la ampliación del “supermetro” ya terminó y afirmó que hace cinco meses el proyecto era apenas una expectativa. También atribuyó ese avance al trabajo de casi 1.000 trabajadores, cifra con la que destacó la magnitud de la intervención en curso.

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El punto central del recorrido fue el césped recién instalado. El mandatario explicó que el siguiente paso será “coserlo”, un procedimiento con el que el terreno pasará a ser híbrido para ganar resistencia y durabilidad.

La transformación del Metropolitano es presentada como la más importante desde la inauguración del estadio en 1986. Uno de los cambios principales será la eliminación de la pista atlética, una decisión que permitirá llevar las tribunas hasta el borde del campo.

“La cancha baja 4 metros y el ‘Metro’ se extiende hasta el borde de la cancha. Será un estadio que va a darnos mucha alegría a todos los barranquilleros y por supuesto a toda Colombia. Un nuevo ‘Metro’ para Barranquilla”, dijo Char.

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La redistribución de graderías sumará 2.698 puestos en la tribuna norte, 3.724 en la sur, 4.508 en occidental, 4.850 en oriental y 1.734 graderías móviles. A eso se añadirán cerca de 10.800 sillas retráctiles de mayor confort, de acuerdo con lo explicado por el alcalde durante la visita.

Esa reorganización elevará la capacidad del estadio desde poco más de 43.000 asistentes hasta una cifra cercana a 65.000 para encuentros de fútbol. Con ese aforo, el Metropolitano quedará como el estadio más grande de Colombia.

Char explicó que la cancha híbrida también cambiará el uso del estadio fuera del fútbol.

“Será un ‘Metro’ de 60.000 espectadores para ver fútbol, pero cuando vengan shows musicales, de carácter y de orden mundial, 75.000 espectadores podrán entrar al Metro, porque la cancha será una cancha híbrida”, sostuvo.

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La inversión del proyecto supera los USD 45 millones. El plan incluye nuevas graderías, pantallas gigantes, sistemas de iluminación, espacios internos renovados, museos, zonas comerciales, una sala de prensa para 130 personas, 10 enfermerías de aproximadamente 100 metros cuadrados y más servicios sanitarios.

El alcalde indicó además que la nueva fachada sigue sin revelarse.

“El estadio tendrá una fachada única. Eso es una sorpresa que nos hemos estado guardando en estos días. Va a ser una fachada que va a poner a vibrar al fútbol colombiano, al Junior, de día y de noche”.