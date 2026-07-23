Rating Colombia: Caracol y RCN siguen la disputa en su segunda noche de estrenos con ‘Yo me llamo’, ‘MasterChef’ y ‘Pa seguirte queriendo’

Los canales más vistos en Colombia compiten por los primeros lugares del rating con sus estrenos de la semana - crédito Visuales IA Infobae

El Canal RCN y Caracol Televisión intensifican la competencia por la audiencia en la segunda mitad de 2026 con estrenos que han generado expectativa y atención entre los televidentes.

Caracol Televisión presentó la undécima temporada de su emblemático programa de imitaciones, Yo me llamo, que en esta edición incorpora la versión Yo me llamo Mini, dirigida a jóvenes y que debutó con buenos resultados en los rankings.

RCN, por su parte, renovó su franja prime con dos lanzamientos: MasterChef Celebrity Colombia 2026 y Pa’ seguirte queriendo, la continuación de una de sus producciones más vistas de los últimos años. Las tres nuevas producciones tuvieron su estreno la noche del martes 21 de julio y, tras sus primeras emisiones, lograron sumar puntos de audiencia, consolidando una competencia reñida en el rating y reflejando el alto interés del público por las nuevas propuestas televisivas.

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MasterChef Celebrity Colombia 2026 y Pa’ seguirte queriendo refuerzan la programación estelar de RCN, impulsando la competencia por el rating - crédito @estudiosrcn/ Instagram

La noche del 22 de julio, de acuerdo con cifras de Kantar Ibope Media, los tres estrenos lograron ubicarse en el top 5 de las producciones más vistas en Colombia. Pa’ seguirte queriendo ocupa el quinto lugar con 5,12 puntos de rating, cifra superior a los 4,77 puntos registrados en su debut, lo que refleja un crecimiento en la audiencia.

El cuarto puesto del ranking corresponde a MasterChef Celebrity, que alcanzó 6,10 puntos de rating, superando los 5,61 obtenidos en su estreno. Por su parte, Yo me llamo lidera la lista con 9,64 puntos, un aumento respecto a los 8,56 registrados en su primera emisión.

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Yo me llamo encabeza el rating nacional, seguido por otras producciones de Caracol y RCN según el reporte del 22 de julio - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Rating Colombia: miércoles 22 de julio

Yo me llamo (Caracol Televisión) - 9,64 puntos de rating

Vecinos (Caracol Televisión) - 7,20 puntos de rating

Noticias Caracol de las 7:00 p. m . (Caracol Televisión) - 6, 96 puntos de rating

MasterChef Celebrity (Canal RCN) - 6,10 puntos de rating

Pa’ seguirte queriendo (Canal RCN) - 5,12 puntos de rating

Noticias Caracol de las 12:00 p. m. (Caracol Televisión) - 4,68 puntos de rating

Rafael Orozco: el ídolo (Caracol Televisión) - 4,50 puntos de rating

Tormenta de pasiones (Caracol Televisión) - 4,18 puntos de rating

El juego de mi destino (Caracol Televisión) - 3, 93 puntos de rating

‘Yo me llamo’ entrega el mayor premio de su historia al doble perfecto en 2026

La undécima temporada de Yo Me Llamo llega en 2026 con un incentivo económico sin precedentes en la historia del programa.

En esta edición, Caracol Televisión ha elevado la apuesta y ofrece el premio más alto desde el debut del formato en 2011. El ganador de la competencia principal, quien logre convertirse en el doble perfecto de su artista favorito, recibirá la suma de 500 millones de pesos.

Por primera vez, la estructura del concurso integra de manera oficial la versión infantil, Yo Me Llamo Mini. En esta categoría, los niños de entre 5 y 13 años compiten por ser el mejor imitador de sus estrellas favoritas. El pequeño que se lleve el primer lugar obtendrá un premio de 100 millones de pesos, destinados exclusivamente a garantizar sus estudios universitarios. Además, los niños cuentan con el acompañamiento y apadrinamiento de los concursantes adultos en la Escuela de Yo Me Llamo.

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El campeón de Yo me llamo 2026 recibirá 500 millones de pesos, un premio sin precedentes en el reality de imitaciones - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

‘MasterChef Celebrity’ entregó sus primeros delantales negros

El capítulo más reciente de MasterChef Celebrity Colombia dejó uno de los momentos más comentados de la temporada hasta ahora: la entrega de los primeros delantales negros tras el estreno del reto de parejas.

En esta dinámica, los concursantes debieron trabajar en equipos y cocinar con proteínas reveladas a través de emojis, lo que desafió a varios de ellos por su falta de experiencia con ciertos ingredientes.

Lo más llamativo de la noche fue la contundencia con la que el jurado, integrado por Nicolás De Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, tomó la decisión de castigar la preparación menos lograda. La pareja conformada por Iván Marín y Gustavo Bernate se llevó los primeros delantales negros de la edición luego de presentar un flan de piña caramelizada que no logró alcanzar la textura adecuada. El postre quedó completamente líquido y sin la esponjosidad necesaria, lo que ellos mismos reconocieron antes de la degustación.

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MasterChef Celebrity Colombia vivió una de sus noches más intensas con la entrega de los primeros delantales negros - crédito captura de pantalla Canal RCN

Aunque Marín y Bernate fueron los únicos sancionados, otras parejas también estuvieron a punto de recibir el delantal negro. Virginia y Mariana, por ejemplo, presentaron un paté de hígados de pollo con papas horneadas y su desconocimiento de la proteína principal se evidenció en el resultado final.