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María José Pizarro llamó ‘capricho’ a la idea de posesión de De la Espriella: “Se juramenta ante el pueblo, no ante los fusiles”

La excongresista afirmó que realizar la posesión fuera de Bogotá y en una guarnición militar implicaría altos costos y afectaría los principios de la democracia y la Constitución

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María José Pizarro habló de que la posesión de Abelardo de la Espreilla fuera del Capitolio Nacional representa un gasto millonario - crédito @PizarroMariaJo/X

La exsenadora María José Pizarro expresó su rechazo a que la posesión de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto de 2026, se realice en una instalación de la fuerza pública. Sus declaraciones se conocieron luego de que el Senado aprobara el traslado de la sesión al departamento del Cauca.

A través de un video difundido en la red social X, María José Pizarro afirmó que la medida contradice el mandato de la Constitución Política; la excongresista sostuvo que la entrega del mando ejecutivo corresponde a un acto entre instituciones sin presencia de armas.

“Quiero explicarles lo que de verdad está sucediendo hoy en el Congreso de la República, donde no solamente se está definiendo si se le concede a Abelardo de la Espriella el capricho de su posición en una guarnición militar, capricho por demás de miles de millones de pesos”, expresó la excongresista en el video.

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- crédito @delaespriella_style/Instagram - Prensa María José Pizarro
María José Pizarro afirmó que la legitimidad presidencial proviene del voto ciudadano y no de las armas, ante idea de Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram - Prensa María José Pizarro

La lideresa del Pacto Histórico indicó que la iniciativa vulnera las bases de la representación de la ciudadanía y el marco de la ley del país. Según su postura, el cambio de escenario modifica la relación entre las ramas del poder y las unidades de la fuerza pública.

María José Pizarro explica por qué es anticonstitucional la idea de De la Espriella

“De la Espriella se llenó la boca diciendo que respeta la Constitución, pero con esto muestra su verdadera cara: un desprecio por el Estado social de derecho. Quiere sustituir las instituciones y la civilidad por gestos de fuerza; este es el gesto velado detrás de todo esto”, añadió.

En su mensaje, María José Pizarro argumentó que la norma ordena la realización del juramento ante los integrantes del Congreso reunidos en Bogotá. Señaló además que el origen del mandato presidencial proviene de la votación del pueblo y no de las estructuras de defensa.

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“La Constitución es clara: el presidente se posesiona ante el Congreso y este tiene su sede en la capital. El mando no se transmite en una instalación militar. Eso desnaturaliza la democracia y manda un claro mensaje, y es desconocer el espíritu de la Constitución", dijo la exsenadora en X.

María José Pizarro rechazó que la posesión presidencial se realice en una instalación militar - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro rechazó que la posesión presidencial se realice en una instalación militar - crédito @PizarroMariaJo/X

Para argumentar su punto, Pizarro agregó: “Es que la fuente de la legitimidad del poder presidencial no está en las armas, no reside en las armas, sino en la Constitución, en la soberanía popular y en las instituciones civiles de la República”.

La lideresa petrista abordó la cadena de mando vigente en las Fuerzas Armadas antes del cambio de administración, por lo que recordó que es el presidente saliente, Gustavo Petro, el que mantiene la comandancia de las tropas hasta la fecha señalada para el traspaso.

“Recordemos que hasta el 7 de agosto el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente Gustavo Petro. Él ya dio la orden de que ninguna instalación militar puede ser utilizada con este propósito. Y no lo hace por diferencias políticas. Es precisamente porque la Constitución así lo establece: que las Fuerzas Armadas no son beligerantes y, por lo tanto, no pueden quedar en medio de controversias políticas”, sostuvo.

María José Pizarro alertó sobre vulneraciones a derechos por el presunto uso de datos personales de empleados en plataformas vinculadas a temas electorales - crédito Lina Gasca/Colprensa
María José Pizarro afirmó que las instalaciones militares no deben involucrarse en controversias políticas - crédito Lina Gasca/Colprensa

La exsenadora advirtió sobre las repercusiones de acatar instrucciones dictadas por el presidente electo antes del juramento formal, por lo que afirmó que dicha situación alteraría el principio de subordinación frente a los poderes del Estado.

La advertencia de María José Pizarro a las Fuerzas Militares

“En resumen, si los uniformados obedecen a De la Espriella antes de ser oficialmente presidente de la República, y eso sucede justo en el momento de la posesión, están siendo obligados a violar el principio de subordinación del poder civil, un principio que rige a las Fuerzas Armadas en Colombia”, aseveró.

Pizarro concluyó su pronunciamiento con un llamado a la ciudadanía para evitar modificaciones en la tradición del traspaso de mando e insistió en la representación del pueblo en la juramentación.

“Lo claro es que De la Espriella está desafiando entonces la institucionalidad. Lo más grave es que el objetivo, tal parece, es querer subordinar al poder civil al poder militar. Así que yo les invito a que no permitamos que su capricho se convierta en un precedente autoritario. El presidente se juramenta ante el pueblo, no ante los fusiles”, finalizó.

Abelardo de la Espriella espera poder posesionarse el 7 de agosto en una base militar en Cauca - crédito Miguel Ángel López/Foto AP
Abelardo de la Espriella espera poder posesionarse el 7 de agosto en una base militar en Cauca - crédito Miguel Ángel López/Foto AP

Y es que la controversia surgió tras la votación en el Senado, donde la proposición de traslado obtuvo 55 votos a favor y 32 en contra. La solicitud contó con el apoyo del Centro Democrático, Cambio Radical, Salvación Nacional y las bancadas de los partidos Liberal, Conservador y de la U.

La propuesta fue presentada por el senador Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional; aunque el documento aprobado autoriza el desplazamiento del Congreso al Cauca, no determina el espacio específico en el que se realizará el acto.

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