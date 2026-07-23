Gobernador de Santander, que es un general (r) del Ejército, también respaldó la posesión de De la Espriella en una guarnición militar

El gobernador de Santander, general (r) Juvenal Díaz Mateus, expresó su apoyo a la idea de que Abelardo de la Espriella se posesione en instalaciones castrenses - crédito Gobernación de Santander - REUTERS

La discusión jurídica y política que motivó la intención del presidente electo Abelardo de la Espriella de posesionarse en una guarnición militar, el próximo viernes 7 de agosto, continúa causando toda clase de reacciones en el espectro político nacional. Como la del gobernador de Santander, el general (r) del Ejército Juvenal Díaz Mateus, que se pronunció a través de sus redes sociales frente al anhelo del mandatario.

La iniciativa de que se traslade el Congreso en pleno al Cauca para este acto ya superó su primer filtro en el Senado, con 55 votos a favor y 32 en contra, aunque todavía está por definirse si podrá tomar juramento en una institución castrense. Y todo porque aún falta que se adelante el debate y votación en la Cámara de Representantes, que debe definir el asunto el lunes 27 de julio, en medio de la fuerte controversia causada.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella se posesionará el 7 de agosto, aunque todavía no se tiene claro si será ante la fuerza pública - crédito Miguel Ángel López/AP

En ese sentido, Díaz Mateus, que hasta agosto de 2022 hizo parte de las filas del Ejército, salida que se dio tras 35 años de servicio al país, expresó su apoyo a que una unidad militar albergue la transmisión de mando y defendió que, en un territorio de alta complejidad, ese tipo de sede puede causar grandes retos en materia de seguridad tanto para el gobernante entrante como para los demás asistentes.

“Pretender convertir una unidad militar en un escenario de controversia política es desconocer la historia institucional del país. Las Fuerzas Militares han garantizado la seguridad de las posesiones presidenciales durante décadas, incluida la del presidente Gustavo Petro, y de innumerables actos oficiales del Estado”, expresó el mandatario regional, que reconoció el triunfo de De la Espriella y le dio su apoyo en este deseo.

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El gobernador de Santander, general (r) JJuvenal Díaz Mateus, expresó sus motivos por los cuales posesión del presidente Abelardo de la Espriella no pone en riesgo el compromiso de las FF. M.M. con la democracia - crédito @GralJuvenalDiaz/X

Es válido destacar que la propuesta plantea que el presidente electo rinda juramento en una instalación militar, basado en lo que se estipula en el artículo 192 de la Constitución: que permite esa posibilidad si el Congreso autoriza sesionar fuera de su sede habitual, según lo han expresado algunos defensores de la iniciativa, como el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez, y Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

Díaz Mateus respaldó la legalidad de que la posesión sea en una guarnición militar

De esta manera, el gobernador de Santander sostuvo que la Carta Magna, en efecto, permite que el jefe de Estado escoja el lugar de su posesión, siempre que esta se lleve a cabo ante el Congreso de la República. A partir de ese marco jurídico, destacó los motivos por los cuales la posesión debe efectuarse en una unidad militar, pese al carácter civil de la posesión, pues De la Espriella fue elegido por los ciudadanos.

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“Si la posesión se realiza en una unidad militar, especialmente en una zona de alta complejidad como el Cauca, lo lógico es entender que la motivación es brindar mayores garantías de seguridad para todos los asistentes”, señaló Díaz Mateus, que con ello validó la discusión jurídica sobre el lugar de la ceremonia, pero rechazó, al mismo tiempo, que esa opción sea vista como una ruptura del papel institucional de las FF. MM.

En caso de que la iniciativa sea aprobada, el presidente Abelardo de la Espriella tomaría juramento de su cargo en una guarnición militar en el Cauca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En esa misma línea, también respondió a los cuestionamientos contra la participación de una sede castrense en la ceremonia, pues destacó el enfoque profesional de la fuerza pública. “Nuestras Fuerzas Militares son una institución democrática, profesional y respetuosa de la Constitución y la ley”, afirmó. “Descalificar a quienes han protegido la institucionalidad de Colombia no contribuye al debate democrático”.

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El trámite en el Senado ya mostró un mapa de apoyos definido, pues la proposición fue respaldada por las mayorías integradas por Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador; más allá de algunas voces disidentes, como la del senador Rafael Nieto Loaiza, que si bien apoyó a De la Espriella en querer trasladar el epicentro del acto, no está de acuerdo con que este se efectúe en una instalación militar.