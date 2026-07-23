Marchas exigen justicia por el crimen de María Camilia Potosí: familaires piden ayuda para encontrar al bebé extraído de su vientre

observan pancartas que incluyen la frase 'JUSTICIA FOR MARIA CAMILA' y un gran cartel con la imagen de una mujer embarazada. La movilización es una protesta convocada por familiares y vecinos de María Camila Potosí, quienes exigen celeridad en la investigación de su muerte y el paradero de su bebé - crédito redes sociales

Las autoridades de Cali confirmaron que, tras el hallazgo del cuerpo de María Camila Potosí Gómez, de 21 años y con ocho meses de embarazo, los análisis forenses establecieron que “el bebé no estaba en su vientre”, según informó Noticias RCN. La investigación busca reconstruir lo ocurrido y determinar el paradero de la recién nacida.

El cuerpo de la joven apareció a orillas de un río en el sector de La Buitrera, después de que su familia la reportara como desaparecida desde el 16 de julio de 2026. De acuerdo con la información conocida, la última vez que la vieron con vida fue cuando se subió a una motocicleta junto a otra mujer, que quedó como el principal foco de las pesquisas.

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La Fiscalía y la Policía avanzan con la revisión de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones para ubicar a los responsables e identificar a quienes estuvieron con ella en sus últimos trayectos. El cadáver presentaba signos de tortura y múltiples heridas con arma blanca.

María Camila Potosí fue asesinada en Cali. Al cuerpo le extrajeron un bebé de ocho meses - crédito redes sociales

Tras la confirmación forense, la familia pidió ayuda pública para encontrar a la bebé. “Con este llamado para pedir colaboración y seguir ya de ahora en adelante en la lucha, con esta fe, esperanza que tengo que mi bebé puede estar viva para encontrarla, que aparezca y que las personas que la tengan se toquen el corazón y me la devuelvan”, dijo Alba Luz en una entrevista con el medio de comunicación.

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En paralelo, familiares y vecinos iniciaron una marcha para exigir celeridad en el esclarecimiento del crimen y la ubicación de la menor. Uno de los participantes que lidera la movilización pidió apoyo a la comunidad: “Toda la comunidad, personas de sectores cercanos, estamos aquí unidos, por favor. Sabemos que donde las personas o donde esté el bebé, está bebé y está comida, que no la vendan”.

Procuraduría exige esclarecer asesinato de María Camila

La Procuraduría General de la Nación rechazó “con absoluta contundencia” el asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que cursaba ocho meses de embarazo y murió en un caso de violencia contra la mujer ocurrido en Cali. En un comunicado, el organismo pidió a las autoridades una respuesta urgente ante un dato que describió como parte de reportes preliminares: la bebé “no fuera hallada en el vientre de la víctima”.

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La entidad exigió “una investigación pronta para esclarecer los hechos, dar con los responsables e informar sobre el paradero de la bebé”, al señalar que la prioridad inmediata es establecer qué ocurrió y quiénes participaron en el crimen.

La Procuraduría General de la Nación rechazó “con absoluta contundencia” el asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que cursaba ocho meses de embarazo y murió en un caso de violencia contra la mujer ocurrido en Cali - crédito @PGN_COL/X

En el mismo pronunciamiento, la Procuraduría sostuvo: “Ninguna mujer debe ser víctima de la violencia y este crimen no puede quedar en la impunidad”.

La llegada del cuerpo de María Camila Potosí movilizó a toda su comunidad, que se congregó en una caravana formada por motocicletas y vehículos. El cortejo partió desde la morgue y avanzó lentamente hacia su vivienda, donde una multitud esperaba para ofrecer el último adiós.

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El trayecto estuvo acompañado de música y gestos de afecto visibles en cada esquina. Familiares, amigos y vecinos se sumaron al recorrido, mostrando el profundo impacto que la muerte de la joven entre quienes la rodeaban.

María Camila Potosí Gómez estaba desaparecida desde el 16 de julio, después de salir a una cita de control médico en Cali -crédito Captura video

El caso de María Camila Potosí ha generado una reacción colectiva que va más allá de su entorno inmediato, impulsando tanto a las autoridades como a la ciudadanía a no bajar la guardia. La búsqueda de justicia y la localización de la recién nacida se han convertido en un reclamo común, mientras la investigación avanza con el compromiso de no dejar preguntas sin respuesta.

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La solidaridad mostrada por la comunidad y la presión institucional dejan en evidencia la urgencia de respuestas claras para una familia y una sociedad que exigen verdad y reparación.