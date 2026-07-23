Hijo del expresidente Álvaro Uribe afirmó que hay intereses para que el Gobierno “rompa” con el Centro Democrático tras ataques de ‘influencers’

Jerónimo Uribe Vélez señaló que el CD debe enfocarse en continuar con sus iniciativas y reformas sociales en vez de responder al grupo de 'influencers' - créditos @jeronimoauribem/X | Cristian Bayona / Colprensa

La polémica dentro de las filas del Centro Democrático (CD) no cesan luego de la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030, y en especial, por la elección del presidente del Senado para el primer año de la legislatura, y cuya votación ganó el senador Honorio Henríquez.

Y es que, luego de que el partido político que fundó el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó los nombres y fotografías de cinco creadores de contenido a los que señaló de haber “maltratado” al partido durante los últimos seis meses, Jerónimo Uribe Moreno, uno de los hijos del exmandatario, se refirió a este episodio.

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El hijo menor del dirigente político antioqueño se refirió a la controversia por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de X, la mañana del jueves 23 de julio de 2026, y lanzó serias acusaciones.

“Con respeto lo digo, yo sí creo que hay unas personas que le están apostando a que el nuevo gobierno rompa con el CD”, inicia el mensaje de Uribe Moreno, que añadió seguido a lo anterior que esta acción sería algo “nefasto para las reformas en las que todos creemos”.

Uribe Moreno compartió el mensaje vía X la mañana del jueves 23 de julio de 2026 - crédito @jeronimoauribem/X

Por tal motivo, y con el fin de que no se hundan las reformas sociales que busca impulsa el partido político, el hijo del expresidente Uribe sugirió “que el CD no le responda a ninguna de estas personas y se concentre en la agenda programática”, y en alusión a los señalamientos de perfilamiento político que menciona a Vincent Ramos, Oswaldo Ortiz, Miguel Zárate, Alejandro Bermeo y Santiago Giraldo, y quienes advertieron que mantendrán su actividad en redes sociales tras la elección de las mesas directivas del Congreso el 20 de julio.

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Al final de su publicación, Uribe Moreno precisó, y en defensa de su padre: “Pero lo cierto es que uno no puede, al mejor estilo de Levy y Lalis (en referencia a los activistas de izquierda Levy Rincón y Laura Daniela Beltrán, senadora electa del Pacto Histórico), decir que el CD es la derecha de los falsos positivos, sacar videos de Uribe con motosierra, llamarle la derecha paraca, decir que Uribe hace pactos de impunidad - todas insinuaciones calumniosas - y después rasgarse las vestiduras porque les responden.”

Según la colectividad fundada por el expresidente Uribe Vélez y dirigida por Gabriel Vallejo, esos hombres estuvieron presentes en la instalación del Congreso y su asistencia fue interpretada como una forma de presión contra la bancada.

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El partido Centro Democrático señaló a cinco personas de ser "influencers pagos (mermelados)" que, supuestamente, maltrataron al partido - crédito @CeDemocratico/X

En su mensaje en X, el partido afirmó que, mientras estuvo cuatro años en la oposición, el expresidente Uribe mantuvo una posición coherente en materia de seguridad, inversión y cohesión social.

En la misma declaración se calificó a los señalados como “influencers pagos” y preguntó qué hacían en el Congreso el día de la instalación.

La respuesta de los ‘influencers’

Santiago Giraldo, creador de contenido digital, negó haber recibido pagos del Centro Democrático por sus publicaciones y aseguró que no asistió a la instalación del Congreso.

El creador de contenido y analista político Miguel Alzate aseguró que está decepcionado del Centro Democrático - crédito @MiguelZarateNi/X

Giraldo calificó como “perfilamiento” la publicación del partido sobre su actividad en redes, defendió su independencia y sostuvo que ha sido perseguido tanto por figuras del uribismo como del petrismo.

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Además, criticó la alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico para la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, señalando que esa decisión demuestra la cercanía entre ambos sectores.

Por su parte, Miguel Alzate, también señalado por el partido, confirmó que sí estuvo en el Congreso, donde acompañó la posesión de varios congresistas.

Santiago Giraldo cofundador de la Academia Hispanoamericana de Política y Cultura y creador de contenido, aseguró que no recibe pagos de nadie por exponer sus críticas y opiniones - crédito @realsantig/X

Alzate acusó al Centro Democrático de romper la confianza con los colombianos por votar junto al Pacto Histórico y advirtió que la colectividad enfrenta una crisis política por sus decisiones y por presuntos perfilamientos a voces críticas.

Vincent Ramos, otro creador de contenido, se sumó a los cuestionamientos y denunció que el partido estaría preparando nuevos ataques en su contra, y concluyó que, pese a esa presión, no dejará de expresar sus opiniones.

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El creador de contenido Vincent Ramos reaccionó con rechazo al "perfilamiento" que hizo el partido político de él y otros influenciadores - crédito @VincenthRamos/X