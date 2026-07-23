Colombia

El Ejército Nacional abrió convocatoria laboral para contratar a 56 docentes universitarios en diferentes áreas: cómo aplicar

Las inscripciones se harán solo en línea, entre el jueves 23 y el martes 28 de julio de 2026, para dictar cátedra presencial en el segundo semestre en la escuela de Tolemaida, Cundinamarca

Guardar
Google icon
El Ejército Nacional de Colombia abrió una convocatoria para 56 vacantes de docentes universitarios por hora cátedra en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional de Colombia abrió una convocatoria para 56 vacantes de docentes universitarios por hora cátedra en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional de Colombia abrió una convocatoria laboral para 56 vacantes de docentes universitarios por hora cátedra en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, con inscripciones entre el jueves 23 y el martes 28 de julio de 2026 y clases presenciales durante el segundo semestre del año para la formación de futuros suboficiales.

La remuneración será por hora de clase y variará según la categoría del docente: $35.200 para instructor, $38.900 para auxiliar, $51.900 para asistente y $71.300 para asociado. Las actividades académicas se desarrollarán entre septiembre y diciembre de 2026, con jornadas de lunes a sábado.

PUBLICIDAD

La convocatoria está dirigida a profesionales de ciencias militares, derecho, psicología, enfermería, ciencias sociales, educación física, matemáticas, estadística, ingeniería, sistemas, administración pública, contaduría, economía, logística, investigación criminal, idiomas y otras disciplinas afines. Los seleccionados dictarán clases en la Emsub, ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca.

Ese cuerpo docente apoyará programas de Tecnología en Entrenamiento y Gestión Militar, Tecnología en Promoción y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en el Contexto Militar, Tecnología en Criminalística de Campo, Tecnología en Gestión Pública y Tecnología en Logística Militar. También habrá vinculación para el Departamento de Idiomas y la Unidad de Investigación.

PUBLICIDAD

La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá dictará clases presenciales entre septiembre y diciembre de 2026 en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca - crédito Ejército Nacional
La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá dictará clases presenciales entre septiembre y diciembre de 2026 en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca - crédito Ejército Nacional

Quienes aspiren a uno de los cargos deberán acreditar al menos dos años de experiencia como docentes en instituciones de educación superior. La convocatoria también exige experiencia en el área de conocimiento correspondiente, formación pedagógica para docencia presencial y registro actualizado en CvLAC.

El proceso de selección tendrá cinco etapas: verificación de requisitos, evaluación documental, pruebas de conocimiento, valoración psicológica e entrevista académica. Solo serán tenidas en cuenta las postulaciones que cumplan la totalidad de las condiciones fijadas en la convocatoria.

La inscripción será exclusivamente virtual desde las 8:00 a. m. del jueves 23 de julio hasta las 6:00 p. m. del martes 28 de julio de 2026. Una vez vencido ese plazo, el Ejército indicó que no recibirá postulaciones ni aceptará reclamaciones por registros hechos fuera de las fechas y horarios establecidos.

La convocatoria de docentes universitarios está dirigida a profesionales de ciencias militares, derecho, psicología, enfermería, matemáticas, ingeniería, sistemas, economía, logística, idiomas y otras áreas afines - crédito @ejercito_cedoc/X
La convocatoria de docentes universitarios está dirigida a profesionales de ciencias militares, derecho, psicología, enfermería, matemáticas, ingeniería, sistemas, economía, logística, idiomas y otras áreas afines - crédito @ejercito_cedoc/X

La sede de trabajo será la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, dentro del Fuerte Militar de Tolemaida. Allí se impartirán las clases presenciales del segundo semestre de 2026 para estudiantes de programas tecnológicos y académicos vinculados con el ámbito militar, administrativo, jurídico y científico.

El coronel Gabriel Alexander Ramos García, director de la escuela de formación, afirmó: “Invitamos a los docentes universitarios del país a sumarse a este proyecto educativo y de servicio a Colombia. Su conocimiento, experiencia y compromiso serán fundamentales para continuar formando a los hombres y mujeres que liderarán, con profesionalismo y vocación, el cumplimiento de la misión constitucional del Ejército Nacional”.

La institución recomendó revisar el documento adjunto de la convocatoria publicado en su portal oficial, en el que figuran los perfiles requeridos, los requisitos específicos por área, el cronograma, los criterios de evaluación, la documentación exigida y el enlace oficial de inscripción.

Así mismo, los aspirantes deben ingresar al enlace: https://forms.gle/GhfUrmYQewcRRF9F6, con el fin de diligenciar el formato y así poder iniciar con el proceso de inscripción.

El Ejército Nacional abrirá en agosto de 2026 una convocatoria para el tercer contingente del año

El Ejército Nacional abrirá en agosto de 2026 la convocatoria para incorporar el tercer contingente del año al servicio militar - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional abrirá en agosto de 2026 la convocatoria para incorporar el tercer contingente del año al servicio militar - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional abrirá en agosto de 2026 la convocatoria para incorporar el tercer contingente del año, dirigida a jóvenes colombianos hombres y mujeres entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir 24, para prestar el servicio militar.

Según el Ejército Nacional, quienes sean declarados aptos recibirán una asignación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, un salario mínimo al licenciarse para dotación civil y una bonificación final de 1,5 salarios mínimos. También tendrán atención integral en salud, alimentación y alojamiento durante la prestación del servicio, y transporte desde y hacia el lugar de incorporación.

El llamado incluye formación laboral y técnica con el Sena, acceso a líneas especiales de crédito con el Icetex y beneficios para el ingreso a las escuelas de formación militar y policial.

La institución precisó que el tiempo de servicio será reconocido para efectos pensionales y, en la Fuerza Pública, para cesantías y prima de antigüedad, conforme a la ley, además de la entrega de la tarjeta de reservista de primera clase en formato físico y digital.

Para las mujeres aspirantes, el proceso exige una prueba de embarazo con resultado negativo tomada dentro de los ocho días anteriores a la incorporación. El Comando de Reclutamiento y Control Reservas invitó a los interesados a acercarse a los distritos militares o a inscribirse en www.incorporacion.libretamilitar.mil.co.

Temas Relacionados

Ejército NacionalOferta laboralFuerte Militar de TolemaidaSalario Ejército NacionalColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El presentador Diego Sáenz sufrió varias fracturas durante un accidente en paracaídas: todo quedó en video

A través de su canal de YouTube, el locutor compartió la anécdota y narró con detalle los momentos de tensión en el lugar de los hechos, el traslado a Bogotá y las múltiples cirugías a las que fue sometido en su pierna derecha

El presentador Diego Sáenz sufrió varias fracturas durante un accidente en paracaídas: todo quedó en video

Abelardo de la Espriella agradeció a las Hermanas Clarisas por su apoyo espiritual durante la campaña: “Entrega silenciosa”

El presidente electo visitó el convento en Montería para reconocer la labor de las religiosas, quienes acompañaron al equipo de campaña durante el proceso electoral

Abelardo de la Espriella agradeció a las Hermanas Clarisas por su apoyo espiritual durante la campaña: “Entrega silenciosa”

El chef Jorge Rausch se sumó a iniciativa que busca demostrar cómo con la alimentación se pueden prevenir enfermedades y mejorar la recuperación

El jurado de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ participa en una propuesta que incluye más de veinte preparaciones pensadas para pacientes y cuidadores y que busca llevar la nutrición clínica al día a día sin perder el gusto

El chef Jorge Rausch se sumó a iniciativa que busca demostrar cómo con la alimentación se pueden prevenir enfermedades y mejorar la recuperación

El Inpec ordenó el traslado de ‘Pocho’ desde La Picota hacia La Dorada, luego de la polémica parranda vallenata en prisión de Itagüí

El instituto explicó que la medida busca preservar el orden y la disciplina, y señaló que el operativo lo ejecutan los grupos especiales para garantizar la integridad de Paulo Andrés Torres Flórez

El Inpec ordenó el traslado de ‘Pocho’ desde La Picota hacia La Dorada, luego de la polémica parranda vallenata en prisión de Itagüí

Juez declaró como fracasada la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro: la razón

La autoridad judicial determinó que la exfiscal Lucy Marcela Laborde no tenía competencia para adelantar la diligencia

Juez declaró como fracasada la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro: la razón
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

El presentador Diego Sáenz sufrió varias fracturas durante un accidente en paracaídas: todo quedó en video

El presentador Diego Sáenz sufrió varias fracturas durante un accidente en paracaídas: todo quedó en video

Presentador mexicano ‘estalló’ contra Shakira y pidió no incluirla más como artista oficial de los mundiales: “Otros cantan mejor”

Rating Colombia: Caracol y RCN siguen la disputa en su segunda noche de estrenos con ‘Yo me llamo’, ‘MasterChef’ y ‘Pa seguirte queriendo’

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, respondió cómo superar una infidelidad: “No habla de tu valor como mujer”

‘MasterChef 2026’ ya tiene a las primeras celebridades en riesgo: estos famosos quedaron con delantal negro

Deportes

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

Hinchada de River no perdona a ‘Juanfer’ Quintero por sus declaraciones contra el ‘Chacho’ Coudet: “Faltarle el respeto al club”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Etapa 18 del Tour de Francia: el ecuatoriano Richard Carapaz se llevó la victoria y Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la general

Ídolo de Atlético Nacional le puso presión a Lucas González previo al debut en la Liga BetPlay: “Tiene que ganar”