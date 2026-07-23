El Ejército Nacional abrió convocatoria laboral para contratar a 56 docentes universitarios en diferentes áreas: cómo aplicar

El Ejército Nacional de Colombia abrió una convocatoria para 56 vacantes de docentes universitarios por hora cátedra en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional de Colombia abrió una convocatoria laboral para 56 vacantes de docentes universitarios por hora cátedra en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, con inscripciones entre el jueves 23 y el martes 28 de julio de 2026 y clases presenciales durante el segundo semestre del año para la formación de futuros suboficiales.

La remuneración será por hora de clase y variará según la categoría del docente: $35.200 para instructor, $38.900 para auxiliar, $51.900 para asistente y $71.300 para asociado. Las actividades académicas se desarrollarán entre septiembre y diciembre de 2026, con jornadas de lunes a sábado.

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La convocatoria está dirigida a profesionales de ciencias militares, derecho, psicología, enfermería, ciencias sociales, educación física, matemáticas, estadística, ingeniería, sistemas, administración pública, contaduría, economía, logística, investigación criminal, idiomas y otras disciplinas afines. Los seleccionados dictarán clases en la Emsub, ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca.

Ese cuerpo docente apoyará programas de Tecnología en Entrenamiento y Gestión Militar, Tecnología en Promoción y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en el Contexto Militar, Tecnología en Criminalística de Campo, Tecnología en Gestión Pública y Tecnología en Logística Militar. También habrá vinculación para el Departamento de Idiomas y la Unidad de Investigación.

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La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá dictará clases presenciales entre septiembre y diciembre de 2026 en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca - crédito Ejército Nacional

Quienes aspiren a uno de los cargos deberán acreditar al menos dos años de experiencia como docentes en instituciones de educación superior. La convocatoria también exige experiencia en el área de conocimiento correspondiente, formación pedagógica para docencia presencial y registro actualizado en CvLAC.

El proceso de selección tendrá cinco etapas: verificación de requisitos, evaluación documental, pruebas de conocimiento, valoración psicológica e entrevista académica. Solo serán tenidas en cuenta las postulaciones que cumplan la totalidad de las condiciones fijadas en la convocatoria.

La inscripción será exclusivamente virtual desde las 8:00 a. m. del jueves 23 de julio hasta las 6:00 p. m. del martes 28 de julio de 2026. Una vez vencido ese plazo, el Ejército indicó que no recibirá postulaciones ni aceptará reclamaciones por registros hechos fuera de las fechas y horarios establecidos.

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La convocatoria de docentes universitarios está dirigida a profesionales de ciencias militares, derecho, psicología, enfermería, matemáticas, ingeniería, sistemas, economía, logística, idiomas y otras áreas afines - crédito @ejercito_cedoc/X

La sede de trabajo será la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, dentro del Fuerte Militar de Tolemaida. Allí se impartirán las clases presenciales del segundo semestre de 2026 para estudiantes de programas tecnológicos y académicos vinculados con el ámbito militar, administrativo, jurídico y científico.

El coronel Gabriel Alexander Ramos García, director de la escuela de formación, afirmó: “Invitamos a los docentes universitarios del país a sumarse a este proyecto educativo y de servicio a Colombia. Su conocimiento, experiencia y compromiso serán fundamentales para continuar formando a los hombres y mujeres que liderarán, con profesionalismo y vocación, el cumplimiento de la misión constitucional del Ejército Nacional”.

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La institución recomendó revisar el documento adjunto de la convocatoria publicado en su portal oficial, en el que figuran los perfiles requeridos, los requisitos específicos por área, el cronograma, los criterios de evaluación, la documentación exigida y el enlace oficial de inscripción.

Así mismo, los aspirantes deben ingresar al enlace: https://forms.gle/GhfUrmYQewcRRF9F6, con el fin de diligenciar el formato y así poder iniciar con el proceso de inscripción.

El Ejército Nacional abrirá en agosto de 2026 una convocatoria para el tercer contingente del año

El Ejército Nacional abrirá en agosto de 2026 la convocatoria para incorporar el tercer contingente del año al servicio militar - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional abrirá en agosto de 2026 la convocatoria para incorporar el tercer contingente del año, dirigida a jóvenes colombianos hombres y mujeres entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir 24, para prestar el servicio militar.

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Según el Ejército Nacional, quienes sean declarados aptos recibirán una asignación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, un salario mínimo al licenciarse para dotación civil y una bonificación final de 1,5 salarios mínimos. También tendrán atención integral en salud, alimentación y alojamiento durante la prestación del servicio, y transporte desde y hacia el lugar de incorporación.

El llamado incluye formación laboral y técnica con el Sena, acceso a líneas especiales de crédito con el Icetex y beneficios para el ingreso a las escuelas de formación militar y policial.

La institución precisó que el tiempo de servicio será reconocido para efectos pensionales y, en la Fuerza Pública, para cesantías y prima de antigüedad, conforme a la ley, además de la entrega de la tarjeta de reservista de primera clase en formato físico y digital.

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Para las mujeres aspirantes, el proceso exige una prueba de embarazo con resultado negativo tomada dentro de los ocho días anteriores a la incorporación. El Comando de Reclutamiento y Control Reservas invitó a los interesados a acercarse a los distritos militares o a inscribirse en www.incorporacion.libretamilitar.mil.co.