Colombia

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, respondió cómo superar una infidelidad: “No habla de tu valor como mujer”

En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, la modelo respondió con un texto sobre el valor propio y el perdón, a poco más de tres meses de haber confirmado su separación de Bernal por su acercamiento con Alexa Torrex

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Tebi Bernal se pronuncia: enfrenta el conflicto con Alejandra Salguero y pide frenar rumores - crédito cortesía Canal RCN
La expareja de Tebi Bernal respondió cómo logra superar una tusa por infidelidad - crédito cortesía Canal RCN

La creadora de contenido Alejandra Salguero respondió una pregunta de sus seguidores en Instagram con un mensaje sobre cómo sanar tras una infidelidad, en una dinámica de preguntas y respuestas que publicó en sus historias.

La expareja de Tebi Bernal, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, no mencionó nombres, pero el contexto de su ruptura pública le dio peso inmediato a cada palabra.

“Sanar empieza por entender que una infidelidad no habla de tu valor, sino de las decisiones y los vacíos de quien la comete”, escribió Salguero en la respuesta, visible en la captura de pantalla de su cuenta de Instagram.

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Añadió que comprender lo ocurrido no equivale a justificarlo, y que el primer paso para recuperarse es dejar de hacerlo personal.

“Tu valor nunca ha dependido de las decisiones de otra persona”

Con ese trasfondo, el mensaje que Salguero publicó en sus historias adquiere una lectura más concreta.

“Tu valor nunca ha dependido de las decisiones de otra persona”, escribió. “Y cuando decides perdonar, no solo liberas a la otra persona, también te liberas a ti. Al final, esa paz vale mucho más que seguir cargando el dolor”.

La publicación no incluyó referencias directas a Tebi ni a los hechos del reality. Salguero optó por un tono general, aunque la pregunta de su seguidor —“Cómo superar una infidelidad”— y el momento en que respondió hacen difícil separar el consejo de su propia experiencia reciente.

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La ruptura que precedió al consejo

La historia entre Salguero y Bernal se fracturó en público durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, el reality del Canal RCN.

Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

La cercanía progresiva de Tebi con su compañera Alexa Torrex dentro del programa fue el detonante, y el episodio que marcó el límite fue un beso entre ambos durante una dinámica de actuación.

El 18 de abril de 2026, Salguero publicó un video en Instagram en el que confirmó la ruptura. Explicó que esperaba la salida de Tebi del programa para hablar directamente con él, pero que su paciencia se agotó antes debido a los señalamientos y los comentarios de personas cercanas a ambos. “Ya vi que simplemente las cosas no se van a dar”, fue la frase que eligió para resumir su decisión.

En ese mismo video reveló que ya le había dado a Tebi una segunda oportunidad tras conflictos previos que, según relató, la afectaron emocionalmente. Esa reconciliación tardó cinco meses en concretarse, después de que él le demostrara arrepentimiento.

Salguero explica que aguardaba la salida de Tebi Bernal del reality para abordar abiertamente la situación y su ruptura - crédito @alejandrasalguero04/Instagram
Salguero explica que aguardaba la salida de Tebi Bernal del reality para abordar abiertamente la situación y su ruptura - crédito @alejandrasalguero04/Instagram

También mencionó haber recurrido a una comisaría de familia, donde le aconsejaron presentar una denuncia por violencia intrafamiliar dado que había un menor involucrado.

Lo que dijo Tebi al salir del programa

Tras su eliminación del reality, Bernal abordó la ruptura con sus seguidores. Confirmó que tuvo una conversación con Salguero y la describió como “muy madura”. “No estamos juntos por obvias razones”, dijo, sin profundizar en detalles. También pidió públicamente que cesaran los ataques contra su expareja y negó que ella lo hubiera traicionado de ninguna forma durante la relación.

El mensaje que circuló en redes sociales

Meses antes de que todo esto se hiciera público, usuarios en redes sociales difundieron lo que sería un mensaje de Bernal a Salguero, presuntamente enviado en 2025 durante una pelea al inicio de la relación.

Alejandra Salguero confirma el fin de su relación con Tebi Bernal tras rumores de cercanía con Alexa Torrex en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @alejandrasalguero04/Instagram y Canal RCN
Alejandra Salguero confirma el fin de su relación con Tebi Bernal tras rumores de cercanía con Alexa Torrex en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @alejandrasalguero04/Instagram y Canal RCN

El texto, cuya autenticidad no fue confirmada oficialmente, contenía expresiones agresivas hacia ella. Ni Salguero ni Bernal se pronunciaron sobre ese episodio.

Las reacciones no tardaron en aparecer y tras su respuesta, los usuarios de redes sociales dejaron sus opiniones con mensajes como: “Ella sabe que tiene su valor como mujer y no depende de ningún hombre”; “Todos estamos de acuerdo que ella se sacó esa espinita que tenía guardada”, entre otros.

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