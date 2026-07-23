Colombia

‘MasterChef 2026’ ya tiene a sus primeras celebridades en riesgo: estos son los primeros famosos con delantal negro

Los concursantes, organizados en parejas para un nuevo desafío culinario, quedaron en riesgo después de presentar ante los chefs una preparación que no alcanzó el punto de cocción adecuado

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Un flan fallido marca el primer castigo de la temporada en 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito cortesía Canal RCN
Un flan fallido marca el primer castigo de la temporada en 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

En el segundo episodio de MasterChef Celebrity Colombia, emitido la noche del 22 de julio de 2026, los participantes se enfrentaron al primer reto de la temporada en formato de parejas.

Las órdenes de los jurados fueron claras: cada equipo debía cocinar con una proteína asignada al azar a través de emojis, lo que representó un desafío adicional para quienes no dominaban ciertos ingredientes. El resultado de la jornada dejó en evidencia tanto la creatividad de algunos como las dificultades técnicas de otros, lo que llevó a la entrega de los primeros delantales negros de la edición.

El equipo conformado por Iván Marín y Gustavo Bernate fue el primero en recibir el delantal negro, tras presentar un flan de piña caramelizada que no logró la consistencia adecuada. El postre quedó completamente líquido, sin la esponjosidad que requiere la receta clásica. Ambos integrantes reconocieron antes de la evaluación que el resultado no sería favorable, y esa percepción se confirmó durante la cata del jurado.

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El panel de jueces, compuesto por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, coincidió en que el flan presentado por Marín y Bernate se destacó por ser la preparación menos lograda del reto.

“Fue la peor preparación de la noche”, señalaron al momento de anunciar la decisión. Los cocineros asumieron el resultado con autocrítica, aunque observaron que otras parejas también estuvieron cerca de recibir el castigo.

Entre las duplas que enfrentaron dificultades estuvo la de Virginia y Mariana, quienes optaron por un paté de hígados de pollo acompañado de papas horneadas. La falta de experiencia con la proteína principal se reflejó en el resultado final, lo que casi las coloca en la misma situación que los sancionados.

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Por otro lado, Milena López y Julieta Piñeres prepararon un risotto de portobellos, pollo y limón, pero el arroz no alcanzó el punto de cocción correcto. El jurado les recordó que este tipo de errores ha resultado en eliminaciones en temporadas anteriores.

Con este reto, Marín y Bernate deben lucir los primeros delantales de riesgo en la competencia, siendo los primeros que podrían abandonar la cocina. Sin embargo, en un reto de salvación, las cosas en la competencia podrían cambiar, dejando un eliminado inesperado.

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