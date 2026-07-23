Day Vásquez respondió al abogado de Nicolás Petro tras la fracasada audiencia de imputación contra Laura Ojeda: “Dejen de hacer show en X”

La exesposa de Nicolás Petro afirmó que la ausencia de una fiscal no significa que los hechos investigados dejen de constituir un delito, y aseguró que continuará buscando que el caso avance ante la justicia - crédito @dayvasquezcdd/Instagram y @HombreJurista/X

La controversia alrededor del proceso judicial que involucra a Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro Burgos, continuó el jueves 23 de julio con un intercambio de mensajes en la red social X entre Daysuris del Carmen Vásquez y Alejandro Carranza, abogado del hijo del saliente presidente de la República, Gustavo Petro.

El pronunciamiento de Vásquez se produjo después de que Carranza publicara un extenso mensaje en el que cuestionó las actuaciones de la exfiscal Lucy Laborde, quien había solicitado la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Laura Ojeda antes de dejar su cargo en la Fiscalía General de la Nación.

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La diligencia terminó siendo aplazada debido a que la funcionaria ya no hace parte de la entidad.

El mensaje de Day Vásquez

A través de su cuenta en X, Day Vásquez respondió directamente a la publicación del abogado y aseguró que el debate no se limita a la salida de la exfiscal de la entidad. “Una cosa es que no haya fiscal, y otra bien distinta es que no haya delito… Y eso ya es una realidad. Me vulneraron mis derechos, abusaron del poder y de sus relaciones políticas y eso lo tendrán que asumir ante la justicia“.

Y agregó: “Tampoco descansaré hasta que se haga justicia. Así que nos seguiremos viendo (desafortunadamente) en los estrados. Dejen de hacer show en ‘X’ y pónganse a estudiar para ver cómo salen de tantos líos… Y de los que se les vienen... Muchos hablaremos”.

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En su mensaje publicado en X, Vásquez acusó a sus contradictores de vulnerar sus derechos y los instó a "dejar de hacer show en X y ponerse a estudiar" para afrontar los procesos judiciales en curso - crédito @Daysvasquezc/X

Por su parte, el abogado de Nicolás Petro sostuvo que la exfiscal Lucy Laborde no tenía competencia para solicitar audiencias luego de haber dejado el cargo y cuestionó las actuaciones adelantadas durante la investigación.

En su publicación expresó: “No me cabe en la cabeza por qué la exfiscal Lucy Marcela Laborde está pidiendo audiencias que ya no puede atender porque ya no está en el puesto. No puede pedir audiencias de imputación y medida de aseguramiento porque ya no es la fiscal, qué odio y qué rabia le siente a Nicolás y su familia por Dios“.

Carranza agregó que las medidas cautelares promovidas por la exfuncionaria dentro de una acción de tutela fueron negadas y sostuvo: “(...) la exfiscal en mi criterio respetuoso, debería ser más prudente porque no debe seguir citándonos a audiencias sobre las que no tiene competencia”.

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Asimismo, señaló: “Ojalá la nueva o el nuevo fiscal analice bien lo que hizo Laborde en el caso de Laura, porque esa imputación fracasada no tiene ni pies ni cabeza (...) Esta acción temeraria constituye una represalia directa por parte de la fiscal Laborde, quien sufrió una derrota contundente ante nuestra defensa”.

En el mismo mensaje indicó que, según su versión, se ordenó la compulsa de copias penales y disciplinarias contra varias personas, entre ellas el abogado Alait Freja, el exfiscal Mario Burgos, la periodista Vicky Dávila y la exfiscal Laborde.

Alejandro Carranza sostuvo que la exfiscal Lucy Laborde no tenía competencia para solicitar audiencias después de haber dejado la Fiscalía General de la Nación - crédito @HombreJurista/X

El intercambio entre Vásquez y Carranza ocurrió después de que un juez aplazara la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Laura Ojeda. Durante la diligencia judicial, la autoridad explicó que el trámite no podía continuar debido a que la fiscal que había promovido la solicitud ya no se encontraba vinculada a la Fiscalía y aún no existía claridad sobre quién asumiría oficialmente el despacho.

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En la audiencia, el juez manifestó: “Ante la imposibilidad de llevarla a cabo o materializarla por inasistencia del titular o la titular de esa fiscalía. De esta manera, se declara fracasada esta audiencia”.

Según se informó durante la sesión, Lucy Laborde dejó de estar vinculada a la Fiscalía desde el 6 de julio de 2026, luego de finalizar su nombramiento en provisionalidad por no haberse presentado al concurso de méritos.

La diligencia no pudo realizarse debido al cambio de fiscal, pues Lucy Laborde, quien había presentado la solicitud, dejó de estar vinculada a la Fiscalía - crédito Fiscalía

Finalmente, el juzgado indicó que el proceso podrá reanudarse una vez la Fiscalía General de la Nación defina quién asumirá la titularidad del despacho correspondiente. En ese sentido, la autoridad judicial dispuso que el ente acusador “proceda a radicar ante la oficina de reparto del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Barranquilla, la correspondiente solicitud de audiencias preliminares”, con el fin de que se programe nuevamente la diligencia de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento contra Laura Ojeda.

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